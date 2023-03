Το Huawei Summer School 2023 για τη γυναικεία ηγεσία στην ψηφιακή εποχή θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βαλένθια

Μετά την επιτυχία της δεύτερης εκδήλωσης του Summer School for Female Leadership in the Digital Age (Θερινού Σχολείου για την Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στην Πράγα της Τσεχίας, η European Leadership Academy (Η Ακαδημία Ευρωπαϊκής Ηγεσίας) της Huawei είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το τρίτο Summer School for Female Leadership in the Digital Age θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2023 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η τοποθεσία ανακοικώθηκε σήμερα στο Mobile World Congress (MWC), κατά τη διάρκεια του Women in Tech Salon που διοργανώθηκε από τη Huawei. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας θα συγκεντρώσει και πάλι κορυφαίους ομιλητές και μέντορες παγκόσμιου βελινεκούς, για μια εβδομαδιαία εκπαίδευση σε εντατικούς ρυθμούς που συναγωνίζεται εκείνη των MBA από κορυφαία πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Huawei “Seeds for the Future”, τα Schools for Female Leadership in the Digital Age αντιπροσωπεύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης, και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να μας οδηγήσουν σε ένα χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

Ο Tony Yong JIN, Vice-President του European Region και Chief Representative των European Institutions, δήλωσε: “Το Summer School 2023 θα αποτελέσει άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία για τις μελλοντικές γενιές ηγέτιδων γυναικών να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Η Huawei παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών ταλέντων και στην επέκταση και εδραίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, με έμφαση και στην πράσινη μετάβαση. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Ισπανούς εταίρους μας για να προσφέρουμε μια ακόμη πιο δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία ενόψει της ισπανικής προεδρίας της ΕΕ”.

Η Berta HERRERO, Head of Equality, Diversity and Inclusion της Huawei Europe και Director of the Schools for Female Leadership in the Digital Age, δήλωσε: “Οι γυναίκες πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκονται στο τιμόνι της τεχνολογικής επανάστασης, γι’ αυτό και το πρόγραμμα σπουδών μας τις εξοπλίζει με τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ηγηθούν της ψηφιακής μετάβασης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άξιες υποψήφιες λαμβάνουν πλήρη υποτροφία για την ολοκλήρωση του προγράμματος, μετατρέποντας τις ίσες ευκαιρίες σε πραγματικότητα. Είτε προέρχονται από τις θετικές, είτε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. Κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην πραγματικότητα, η διασφάλιση της ουσιαστικής ύπαρξης ποικιλομορφίας στον κλάδο είναι το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ενός πραγματικά ισότιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις. Είμαι υπερήφανη που η πατρίδα μου, η Ισπανία, θα φιλοξενήσει την προσεχή εκδήλωση του προγράμματος που αλλάζει τόσες πολλές ζωές προς το καλύτερο”.