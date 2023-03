Global Digital Power Forum 2023: η Huawei αρωγός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επίτευξη της παγκόσμιας μετάβαση σε ουδετερότητα άνθρακα

Στο πλαίσιο του MWC 2023, η Huawei φιλοξένησε το Global Digital Power Forum, με θέμα «Η Huawei αρωγός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης σε ουδετερότητα άνθρακα». Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και επικεφαλής του κλάδου από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν γνώσεις και πληροφορίες για την βιομηχανία της ενέργειας αλλά και την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μοιράστηκαν επίσης καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για πράσινες και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακές υποδομές, αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να επιτύχουν τους στόχους τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Ο Charles Yang, Πρόεδρος του Global Marketing and Sales Services της Huawei Digital Power, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Enabling Operator Success amid the Global Transition to Carbon Neutrality”. Τόνισε ότι παρά την παγκόσμια συναίνεση για πράσινη ανάπτυξη, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συνεχίζουν να βλέπουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στασιμότητα στην ανάπτυξη.

Η Huawei έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες ηλεκτρονικών ισχύος για να βοηθήσει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να επιτύχουν στην επιδίωξη ενός πιο πράσινου μέλλοντος. Σύμφωνα με τον κ. Yang, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν μπορούν πλέον να είναι απλώς καταναλωτές ενέργειας, αλλά πρέπει επίσης να γίνουν παραγωγοί, εν μέσω της παγκόσμιας μετάβασης προς την ουδετερότητα του άνθρακα. Η Huawei τους υποστηρίζει έμπρακτα σε αυτό το ταξίδι.

Καταναλωτές ενέργειας: Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μεγιστοποιήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα με σκοπό να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, επιτρέποντας έτσι σε κάθε watt να τροφοδοτεί περισσότερα bits. Τα δίκτυα θα χρησιμοποιούν έξυπνες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης αδρανοποίησης για τη μείωση της κατανάλωσης της. Οι εγκαταστάσεις θα απλουστευθούν από δωμάτια σε ερμάρια ή από ερμάρια σε στύλους για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση της τοποθεσίας έως και 97%. Τα data centers θα χρησιμοποιούν ελεύθερη ψύξη και με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης θα βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή απόδοση με σκοπό να μειώσουν το PUE στο 1,15.

Παραγωγοί ενέργειας: Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα συμμετέχουν στην παραγωγή και τη ρύθμιση της ενέργειας για να μεγιστοποιήσουν την αξία των έργων υποδομής τους. Θα αναπτύξουν Φ/Β συστήματα ή θα αγοράσουν πράσινη ενέργεια σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, data centers και σε πανεπιστημιουπόλεις. Η κλιμάκωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους αυτής. Τέλος, θα εξοικονομήσουν και θα αυξήσουν τα έσοδα τους χρησιμοποιώντας μπαταρίες λιθίου ως μέρος του εικονικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (VPP).

Ενεργειακοί παράγοντες: Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες όπως το 5G, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud και το loT για να επιτρέψουν την ψηφιακή διαχείριση, την ευφυή Λειτουργία & Συντήρηση (O&M) καθώς και τη σταθερή παροχή, τόσο των συμβατικών όσο και των ανανεώσιμων ενεργειακών συστημάτων. Θα επιτρέψουν τον ακριβή προγραμματισμό σε όλο το δίκτυο και τις προβλέψεις βλαβών με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλών, σταθερών και αποδοτικών συστημάτων παροχής ενέργειας.

Ο Yao Quan, πρόεδρος της Huawei Site Power Facility, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Intelligent Site Power: “A Key Enabler for Green and Low-Carbon Network”. Στην ομιλία του εξήγησε ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις ενεργειακές δαπάνες για να επιτύχουν τους στόχους ουδετερότητας του άνθρακα, επωμίζονται τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και συμβαδίζουν με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη του δικτύου 5G.

Ωστόσο, οι συμβατικές site power λύσεις έχουν υψηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλές τιμές. Αυτό παρεμποδίζει την εξέλιξη του δικτύου και εμποδίζει τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιτύχουν ουδετερότητα του άνθρακα. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, η Huawei προτείνει έξυπνες λύσεις τροφοδοσίας που προσφέρουν «Έξυπνη απλότητα» και «Έξυπνη εξοικονόμηση». Λειτουργώντας ως βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη πράσινων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα δικτύων, αυτές οι έξυπνες site power λύσεις θα βοηθήσουν τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιταχύνουν την επίτευξη την επίτευξη των στόχων ουδετερότητας άνθρακα.

Ο Sun Xiaofeng, πρόεδρος της Huawei Data Center Facility and Critical Power Business Unit, εκφώνησε ομιλία με θέμα “Smart DC, Building the Green Future”. Ο κόσμος οδεύει προς την ουδετερότητα του άνθρακα και μεταμορφώνεται σε ψηφιακό και έξυπνο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα data centers πρέπει να παρέχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, υψηλή αποδοτικότητα O&M, ευελιξία και διαθεσιμότητα για να υποστηρίξουν την εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος. Παρουσίασε τις λύσεις της Huawei για όλα τα μεγέθη των data centers και τις κρίσιμες λύσεις παροχής ενέργειας. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν πράσινα, απλά, έξυπνα και αξιόπιστα data centers για να διευκολύνουν την ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ευφυούς βιομηχανίας.

Στο φόρουμ μίλησαν επίσης εμπειρογνώμονες του κλάδου οι οποίοι μοιράστηκαν τα οράματά τους σχετικά με τις πράσινες ΤΠΕ στον τομέα της ενέργειας.

Ο Massamba Thioye, Project Executive του UNFCCC Global Innovation Hub: ” Energy Transformation for a Net-Zero World “.

Ο Jose Donoso, Γενικός Διεθυντής της Union Espanola Fotovoltaica (UNEF) και πρόεδρος του Global Solar Council: ” Trends of ICT Industry Use of Renewable Energy.”

Ο Luis Neves, Διευθύνων Σύμβουλος της GeSI: ” Trends of Thousands of Industries under Energy Transformation “.

Ο Hervé Suquet, SVP της Orange: “Lead the future – Orange Energy Challenge.”

Ο Anastasios Koumparos , Επικεφαλής Διαχείρισης Ενέργειας της Vantage Towers: “Towers for Good – Enable a Greener Future”.

, Επικεφαλής Διαχείρισης Ενέργειας της Vantage Towers: “Towers for Good – Enable a Greener Future”. Ο Fred Mitchell, Tεχνικός Διευθυντής της K2: “Towards Zero-Carbon Data Center

Ο Seppo Ihalainen, Διευθύνων Σύμβουλος της VerneGlobal Φινλανδίας: ” Towards Zero-Carbon Data Center “.

Κύριο θέμα του MWC 2023 ήταν η Ταχύτητα. Η τεχνολογική πρόοδος επιταχύνεται και η ουδετερότητα του άνθρακα μετατρέπεται σε τάση. Η Huawei θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, να ενσωματώνει ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος και να συνεργάζεται με τους πελάτες και συνεργάτες της, σε παγκόσμια κλίμακα, για την επιτάχυνση της ουδετερότητας του άνθρακα. Μαζί, θα βοηθήσουμε τους πάροχους τηλεπικοινωνιών να επιτύχουν τους στόχους τους για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον.