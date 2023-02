ΜWC 2023: Παρέλαση από smartphones (κι όχι… μόνο) στη μεγάλη γιορτή της mobile τεχνολογίας!

To Mobile World Congress (MWC) της Βαρκελώνης αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό γεγονός στον μαγικό κόσμο της mobile τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Αν και η πανδημία του COVID-19 δεν θα μπορούσε παρά να επηρεάσει τη μορφή του MWC (το 2020 είχαμε την ακύρωση του event και το 2021 έγινε ένα πολύ περιορισμένο event), το 2022 ήταν αναμφίβολα μια χρονιά «επανάκαμψης» του δημοφιλούς event. Ενδεικτικό είναι ότι την περσινή χρονιά (που ακόμη ζούσαμε υπό τη σκιά της πανδημίας) τους εκθεσιακούς χώρους του Fira Barcelona, επισκέφθηκαν περισσότεροι από 61.000 επισκέπτες, ενώ ο αριθμός των virtual viewers που παρακολούθησαν το MWC 2022 ανήλθε κοντά στους 500.000 viewers. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι πέρσι συμμετείχαν στο Mobile World Congress περισσότεροι από 1.900 εκθέτες, sponsors και συνεργάτες από 200 διαφορετικές χώρες, ενώ σίγουρα οι 1.000 και πλέον ομιλητές έδωσαν (όπως κάθε χρόνο), έναν διαφορετικό τόνο στο event με τις εξαιρετικές ομιλίες τους.

Φέτος το Mobile World Congress της Βαρκελώνης, πρόκειται να διεξαχθεί από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου του 2023, με τους διοργανωτές να αναμένουν περισσότερους από 85.000 επισκέπτες! Όπως δείχνουν τα πράγματα, το φετινό συνέδριο θα θυμίσει κάτι από τα «παλιά», με τους εκθέτες να ξεπερνούν τους 2.000. Η δημοσιογραφική ομάδα της Smart Press, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το μεγάλο αυτό event, για αυτό το Digitallife.gr, το Myphone.gr, το Infocom.gr και σύσσωμη η ομάδα της Smart Press αναμένεται να βρεθεί στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου της Βαρκελώνης, μεταφέροντας σε όλους τους αναγνώστες όλα τα νέα που αφορούν στο MWC, την ώρα ακριβώς που συμβαίνουν. Στο MWC 2023 πρόκειται να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το «αύριο». Από το 5G (και γιατί όχι το 6G) μέχρι το Web 3.0, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Augmented και Virtual Reality, την αυτόνομη οδήγηση, τα cryptocurrencies και άλλες τεχνολογίες που θα μετασχηματίσουν τον κόσμο μας και θα αλλάξουν πλήρως την μορφή της καθημερινότητας μας.

Όμως, εάν ανήκετε στους λάτρεις της mobile τεχνολογίας, εύλογα θα αναρωτιέστε τι πρόκειται να δούμε στο ξεχωριστό αυτό event; Ποιες θα είναι οι εκπλήξεις που μας επιφυλάσσουν οι μεγάλοι κατασκευαστές στον κόσμο των mobile συσκευών και ποια θα είναι τα συναρπαστικά mobile gadgets και wearables που θα μας παρουσιάσουν; Λίγες ώρες πριν να ταξιδέψουμε στη Βαρκελώνη και πατήσουμε το πόδι μας επί Καταλανικού εδάφους, μπορούμε να σας μεταφέρουμε μια πρώτη αίσθηση για το ποιες θα είναι οι κορυφαίες συσκευές που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και θα τραβήξουν σαν τον μαγνήτη τα πλήθη…

Ξεκινώντας από την Xiaomi, εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε παρά να είναι η σειρά Xiaomi 13, με την κορυφαία εταιρεία να ετοιμάζεται να παρουσιάσει σε ένα ειδικό event (το οποίο θα διεξαχθεί στις 26/2) τρία μοντέλα που ανήκουν στην οικογένεια 13. Το camera setup του Xiaomi 13 έχει επιβεβαιωθεί ότι θα φέρει την σφραγίδα της Leica, όποτε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για επιδόσεις από άλλο πλανήτη στον τομέα του mobile photography. Παράλληλα, το focus της Xiaomi ως είθισται δεν θα είναι μόνο η κινητή τηλεφωνία, αλλά και το πλούσιο οικοσύστημά της, για αυτό και δεν αποκλείεται να δούμε από ηλεκτρικά πατίνια μέχρι μίνι οικιακές συσκευές. Εκτός από την Xiaomi, πληθωρική παρουσία (όπως πάντα άλλωστε) αναμένεται να έχει και η TCL, με την σειρά 40 που είμαστε σίγουροι ότι θα επανακαθορίσει την έννοια των value for money smartphones να βρίσκεται στο επίκεντρο. Εάν κρίνουμε από την περσινή της παρουσία, αναμφίβολα η TCL θα μας έχει αρκετά ενδιαφέροντα prototypes, ενώ σίγουρα η TCL πρόκειται να επενδύσει περαιτέρω στην τεχνολογία NXTPaper.

Επόμενη στάση… Huawei. Εδώ και καιρό πυκνώνουν οι φήμες που θέλουν την κορυφαία εταιρεία να κάνει προσπάθεια για να απεμπλακεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την εξάρτηση της από την αμερικανική τεχνολογία. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση από τον κινεζικό κολοσσό, η οποία θα λύνει το πρόβλημα με τα 5G chips, ενώ υπάρχει σε περίπτωση που η Huawei σκοπεύει να παρουσιάσει νέα smartphones στο φετινό MWC, οι πιο πιθανές συσκευές είναι το Huawei P60 ή το Huawei Mate X3. Νέες αναφορές δείχνουν ότι το Huawei Mate X3, θα κυκλοφορήσει πριν από το Huawei P60. Ιδιαίτερα αισθητή αναμένεται να κάνει την παρουσία της και η Honor, όπου ήδη γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Mobile World Congress θα παρουσιάσει το τεχνολογικά εξελιγμένο Honor Magic5 αλλά και το εντυπωσιακό foldable: Magic V, οπότε σίγουρα η Honor θα έχει πολλά να μας πει!

Πάμε τώρα στα μέλη του BBK group (Oppo, realme, OnePlus με την… Vivo να μην εκπροσωπείται). Ειδικότερα, για την Oppo οι επισκέπτες του Mobile World Congress θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από το Oppo Find N2 Flip, ενώ ανεπιβεβαίωτες φήμες κάνουν λόγο ότι στο booth της δεν αποκλείεται να πάρουμε μια πρώτη γεύση και από τη νέα ναυαρχίδα Find X6. Στη δε OnePlus, το focus δεν θα μπορούσε παρά να είναι το πανίσχυρο flagship OnePlus 11, όμως όπως έχει γίνει ήδη γνωστό η πανίσχυρη εταιρεία έχει στα σκαριά ένα concept OnePlus 11, μια ειδική έκδοση που στο back cover του θα διαθέτει LED strips, τα οποία θα αναβοσβήνουν σύμφωνα πάντοτε με το περιεχόμενο που θα προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής. Επιπλέον, θα δούμε από κοντά τόσο το πρώτο της tablet της OnePlus (OnePlus Pad) όσο και τα νέα της TWS ακουστικά (OnePlus Buds Pro 2). Τέλος, η realme σίγουρα μας επιφυλάσσει ένα realme GT3 με φόρτιση που αγγίζει τα 240W (πραγματικά θέλουμε να το δούμε εν δράσει για το πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει), ενώ όπως ακούγεται η realme ενδέχεται να παρουσιάσει τη δική της «απάντηση» στο Dynamic Island της Apple.

Στους υπόλοιπους κατασκευαστές από τη Samsung δεν αναμένουμε πολλά, μιας και στις αρχές Φεβρουαρίου είχαμε το S23, όμως σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα για το όραμα της για το μέλλον, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα δίκτυα 5G και το πως αλλάζουν την σχέση μας με τον κόσμο των smartphones. Παρόμοια θα είναι και η λογική που θα ακολουθήσει η Nokia, εστιάζοντας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις υποδομές παρά σε συσκευές. Επίσης, η Lenovo / Motorola θα κάνουν focus σε νέα IdeaPads και ThinkPads, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρουμε μια γεύση και από το Edge 40 Pro. Τέλος, η ZTE μας ετοιμάζει τα Nubia Neovision, τα δικά της AR γυαλιά, καθώς επίσης το πολλά υποσχόμενο Nubia 3D Pad, το οποίο θα χαρίζει μια 3D εμπειρία στον εκάστοτε user.

Κλείνοντας δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο ελληνικό στοιχείο, όπου ο ΣΕΚΕΕ και το ελληνικό booth μέσω του Enterprise Greece θα προβάλλει για 10η συνεχή χρονιά, την ελληνική επιχειρηματικότητα και το αύριο των ελληνικών startups στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών… Με κεντρικό slogan “Velocity” μπορούμε να αντιληφοψφθούμε ότι φέτος το focus θα είναι για το πως τα πάντα στον κόσμο μας μπορούν να τρέξουν με ιλλιγγειώδεις ταχύτητες και σίγουρα η σύγχρονη τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών μπορεί να μας φτάσει σε κόσμους που ούτε τους είχαμε φανταστεί.

Αυτές είναι ορισμένες από τις νέες τεχνολογίες που θα γνωρίσουμε από κοντά στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης… Stay Tuned στο digitallife.gr και στα υπόλοιπα sites της Smart Press, καθώς το MWC… is about to begin!