Βρετανία: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους

Σύμφωνα με ειδικούς από τη Βρετανία, η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα θα πρέπει να γίνει πιο προσιτή, παράλληλα με την ενθάρρυνση των πολιτών να κάνουν χρήση προσφορών που παρέχουν σχετικές εκπτώσεις σε διαδικτυακές συνδέσεις.

Όπως ανέφεραν σε καταθέσεις τους στην Communications and Digital Committee του βρετανικού κοινοβουλίου, η μείωση του ΦΠΑ στις ευρυζωνικές συνδέσεις θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον λεγόμενο «ψηφιακό αποκλεισμό».

Το υψηλό κόστος ζωής συνέχισε να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι να «σπρώχνονται» προς τον ψηφιακό αποκλεισμό, όπως είπε η πρόεδρος της επιτροπής, Tina Stowell, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας της.

Στη επιτροπή κατατέθηκε η άποψη ότι ο τερματισμός του ψηφιακού αποκλεισμού θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη 13,7 δισεκατομμυρίων λιρών σε διάστημα 10 ετών, με ένα κόστος μόλις 1,4 δισεκατομμυρίων λιρών. Τα στοιχεία προέρχονται από τον Rowlando Morgan, της εταιρείας οικονομικών συμβούλων The Center for Economics and Business Research.

«Πάνω από ένα στα 20 νοικοκυριά δεν έχουν καθόλου διαδίκτυο, είτε σταθερή είτε κινητή», τόνισε η Helen Milner, διευθύνουσα σύμβουλος του φιλανθρωπικού ιδρύματος The Good Things Foundation. Η Rocio Concha, από την καταναλωτική ένωση Who?, κάλεσε σε δράση, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι από φθηνότερα κοινωνικά τιμολόγια.

Αν και υπάρχουν φθηνότερα κοινωνικά τιμολόγια για τους αιτούντες επιδόματα, είπε η Concha, μόνο το 3,2% των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις τα χρησιμοποιούν και οι περισσότεροι απλώς δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν.

«Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι μια βασική υπηρεσία κοινής ωφέλειας στον σημερινό κόσμο, εξίσου σημαντική με την πρόσβαση σε νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό», πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι τα δεδομένα θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών Ofcom, περισσότερα από 9,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο (32%) αντιμετώπιζαν προβλήματα με την πληρωμή των λογαριασμών τηλεφώνου, ευρυζωνικής σύνδεσης, συνδρομητικής τηλεόρασης και streaming, όταν συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία τον Οκτώβριο του 2022, υπερδιπλάσια από το επίπεδο του Απριλίου 2021.

Το 17% των νοικοκυριών περιόριζε άλλες δαπάνες, όπως τρόφιμα και είδη ένδυσης, για να αντέξουν οικονομικά τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πάνω από τέσσερις φορές το ποσοστό που είχε οδηγηθεί σε μια τέτοια απόφαση το 2021. Περισσότεροι από ένας στους τρεις ενήλικες δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν λογαριασμούς κινητού τηλεφώνου ή ευρυζωνικότητας, σύμφωνα με έρευνα της Digital Poverty Alliance.