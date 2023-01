Adacom: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Netbull – Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία

Στις 22 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της NETBULL EΠΕ από την ADACOM Α.Ε., καθιστώντας πλέον την νέα εταιρεία ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Κυβερνοασφάλειας και Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.

Η ADACOM πλέον, διαθέτει περισσότερα από 130 έμπειρα στελέχη με παρουσία στην Ελλάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα λειτουργεί θυγατρικές σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνει μεγάλους Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ADACOM:

– έθεσε σε λειτουργία και το νέο υπερσύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας (SOC) του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης απειλών, eASIS. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πέραν από λύση Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας (SIEM) και προηγμένα στοιχεία όπως αναλυτικά στοιχεία συμπεριφοράς χρηστών (UBA), πληροφορίες ροής δικτύου και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Εκμάθησης (ML) για τον γρηγορότερο εντοπισμό και απόκριση σε περιστατικά ασφαλείας.

– προχώρησε στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής που έχει αναπτύξει για “Άμυνα εις Βάθος (Defence in Depth)” και βασίζεται στα μοντέλα Μηδενικής Εμπιστοσύνης (Zero Τrust) και Ελαχιστοποίησης της ανθρώπινης παρέμβασης (Zero Touch), ενώ έχει ως σκοπό την ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας και την ανθεκτικότητα των οργανισμών και επιχειρήσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μέσω της στρατηγικής αυτής παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες για:

διαχείριση απειλών σε πραγματικό χρόνο (RTTM) 24×7

διαχειριζόμενη ανίχνευση & απόκριση (MDR) σε τελικά σημεία

ανίχνευση και απόκριση απειλών για συστήματα ICS/SCADA σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

έγκαιρη προειδοποίηση από ένα σύστημα με εκτεταμένη πλατφόρμα πληροφοριών για απειλές

διαχειριζόμενη εκτεταμένη ανίχνευση και απόκριση (XDR) βασισμένη σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης

άμεση απόκριση & εγκληματολογική διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

Στόχος της ADACOM για το 2023 είναι να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και μέσα από την ισχυρή τεχνογνωσία της και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που διαθέτει, να συμβάλει τόσο στην ευαισθητοποίηση των φυσικών προσώπων σχετικά με την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο όσο και στην προστασία οργανισμών και επιχειρήσεων από προηγμένες απειλές, μέσα από ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών.