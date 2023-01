Μηνύματα μέσω δορυφόρου σε Android smartphones – Τι ετοιμάζουν Iridium & Qualcomm

Η Iridium Communications προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την Qualcomm Technologies, με στόχο την παροχή υπηρεσιών δορυφορικών μηνυμάτων και έκτακτης ανάγκης σε smartphone που βασίζονται στις mobile πλατφόρμες της δεύτερης. Η νέα λύση της Qualcomm, που φέρει την ονομασία Snapdragon Satellite Technologies, θα υποστηρίζεται από τον πλήρως λειτουργικό αστερισμό δορυφόρων Iridium.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης με χρήση της πλατφόρμας Snapdragon Satellite αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, μέσω premium Android smartphones που θα διατεθούν σε επιλεγμένες αγορές.

Σε αντίθεση με την επιλογή ενός και μόνο κατασκευαστή smartphone, η συνεργασία της Iridium με την Qualcomm Technologies στοχεύει στην παροχή και υποστήριξη δορυφορικών υπηρεσιών σε διάφορα brands που δραστηριοποιούνται στην αγορά των smartphones, ενώ παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες καταναλωτικές συσκευές, στο μέλλον.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Matt Desch, Διευθύνων Σύμβουλος της Iridium, δήλωσε: «Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι θα ενσωματώναμε το σύστημά μας σε ένα συγκεκριμένο smartphone, αυτό που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερο. Η συνεργασία με έναν τεχνολογικό ηγέτη στην κινητή τηλεφωνία, όπως η Qualcomm Technologies και οι ισχυρές πλατφόρμες Snapdragon, επιτρέπουν στην Iridium να εξυπηρετήσει τη βιομηχανία των smartphone οριζόντια και μας προσφέρει την ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε και άλλες εφαρμογές για καταναλωτές και οχήματα στο μέλλον. Αυτό υποστηρίζει το ευρύτερο όραμά μας να συνδέουμε ανθρώπους και πράγματα εν κινήσει, οπουδήποτε!».

Ο Durga Malladi, Senior Vice President and General Manager of Cellular Modems and Infrastructure της Qualcomm Technologies, πρόσθεσε: «Η Qualcomm Technologies έχει τις ρίζες της σε ένα όραμα που αφορά στην ενδυνάμωση της ανθρώπινης προόδου και την υπέρβαση των ορίων του δυνατού, με τα premium smartphone και την επόμενη γενιά συνδεδεμένων έξυπνων συσκευές σε όλες τις βιομηχανίες. Η πλατφόρμα Snapdragon Satellite είναι ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη του οράματός μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν παγκόσμια κάλυψη και δυνατότητες δορυφορικών μηνυμάτων».

Οι εταιρείες που θα θελήσουν να προσθέσουν το νέο χαρακτηριστικό στις συσκευές τους θα πρέπει να συνεργαστούν απευθείας με την Qualcomm, αλλά δεν θα κληθούν να αναπτύξουν νέες σχέσεις με την Iridium. Όσο για το ποιος θα πληρώνει για τα μηνύματα, «το κόστος της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω δορυφόρου και των εξαρτημένων υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από τους OEM και τους παρόχους υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουν να προσφέρουν την υπηρεσία», δήλωσε ο Francesco Grilli, εκπρόσωπο της Qualcomm.

Σημειώνεται πως, πέρα από τα smartphones, οι δορυφορικές συνδέσεις Iridium μπορούν να ενεργοποιήσουν παρόμοιες εφαρμογές για οχήματα και άλλες προσωπικές καταναλωτικές συσκευές, αλλά και για εφαρμογές IoT. Με περίπου το 85% της επιφάνειας του κόσμου χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, τα smartphone που θα είναι εξοπλισμένα με την πλατφόρμα Snapdragon θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παγκόσμια κάλυψη, να στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης και να ανταλλάσσουν μηνύματα από οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη διαθέτει οπτική επαφή με τον ουρανό.

Αρχικά, η πλατφόρμα Snapdragon Satellite θα στοχεύει σε χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντάς την επικοινωνία ακόμα κι αν ο κάτοχος της συσκευής βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και χωρίς δίκτυο κινητής. Η Qualcomm λέει ότι, μελλοντικά, θα υποστηρίξει «premium messaging», κάτι που πιθανότατα θα κοστίζει επιπλέον και θα πρέπει να εφαρμοστεί από κατασκευαστές, παρόχους κινητής και άλλους παρόχους υπηρεσιών. Αν και η Qualcomm λέει ότι η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης θα είναι δωρεάν ή πολύ φθηνή, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο θα κοστίζει η αποστολή μηνυμάτων από απομακρυσμένες περιοχές.

H Qualcomm υπογραμμίζει το ότι συνεργάζεται με την Iridium, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στα μηνύματα να λειτουργούν «κυριολεκτικά από οπουδήποτε στον κόσμο» – εφόσον αυτό το χαρακτηριστικό είναι νόμιμο στην εκάστοτε περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό απέναντι στον ανταγωνισμό, καθώς η σχετική δυνατότητα που παρέχεται από την Apple, η οποία χρησιμοποιεί τους δορυφόρους της Globalstar, είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.