Κρυπτονομίσματα: «Καμπανάκι» από τις ρυθμιστικές αρχές προς τις τράπεζες

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν την πρώτη κοινή προειδοποίηση προς τις τράπεζες, σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Όπως τονίζεται σε αυτήν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή «για πιθανή απάτη, νομική αβεβαιότητα, παραπλανητικές γνωστοποιήσεις» αλλά και πιθανή «μετάδοση» προβλημάτων, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στην κοινή τους δήλωση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve), η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corporation) και το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ανέφεραν ότι παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες των τραπεζικών οργανισμών γύρω από τα crypto.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας FTX, για την οποία υπογραμμίζεται πως «τα γεγονότα του περασμένου έτους χαρακτηρίστηκαν από σημαντική αστάθεια και έκθεση τρωτών σημείων στον τομέα των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων».

Οι ρυθμιστικές αρχές σημείωσαν, επίσης, ότι η έκδοση ή η κατοχή κρυπτονομισμάτων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε δημόσια, αποκεντρωμένα δίκτυα, είναι «πολύ πιθανό να είναι ασυνεπής με τις ασφαλείς και υγιείς τραπεζικές πρακτικές».

Οι τράπεζες ενθαρρύνθηκαν να λάβουν μέτρα για να αποφευχθεί η εξάπλωση προβλημάτων από την αγορά των crypto στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον τομέα, που δεν μπορούν να μετριαστούν ή να ελεγχθούν, να μην “μεταναστεύσουν” στο τραπεζικό σύστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.