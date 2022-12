Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνου Μασσέλου στο Digital Economy Ministerial Meeting του ΟΟΣΑ

Στο Digital Economy Ministerial Meeting του ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Δεκεμβρίου στα Κανάρια νησιά, συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & Πρόεδρος του BEREC για το 2023, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. Στη Σύνοδο συμμετείχαν υπουργοί, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι οργανισμών από 40 χώρες, ενώ συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού, ζητήματα κυβερνοασφάλειας καθώς και τρόποι αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Ο κ. Μασσέλος, στην πρώτη από τις δύο ενότητες που συμμετείχε υπό τον τίτλο “High-quality connectivity across the World – A regional dialogue to bridge divides”, επισήμανε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή η ρύθμιση νέων τεχνολογιών στα πρώτα τους βήματα. Σχετικώς, αναφέρθηκε στην προσέγγιση που ακολουθεί το BEREC για το 5G, σημειώνοντας ότι βασικό μέλημα σε αυτή τη φάση παραμένει η στενή παρακολούθηση της δυναμικής του εξέλιξης και η ανίχνευση διαστάσεων που ίσως χρήζουν μελλοντικής ρύθμισης.

Συμμετέχοντας σε δεύτερη ενότητα υπό τον τίτλο “ The future of connectivity – Investing in high quality networks Building Better Societies”, o Πρόεδρος της ΕΕΤΤ σημείωσε την ανάγκη για ανάπτυξη υβριδικών τεχνολογικών λύσεων προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή συνδεσιμότητα. Ως κορυφαίες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, ο κ. Μασσέλος υπέδειξε (α) τη μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές χαλκού (Copper Switch-Off), (β) τη διασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης (Open Access) που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δικτυών σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια και (γ) την εστίαση στη διασύνδεση οπτικών ινών με κτήρια, αντί απλώς της εγκατάστασης σε δρόμους. Τέλος, τόνισε τη σημασία υιοθέτησης πολιτικών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα, τα οποία θα είναι οικονομικά βιώσιμα και βεβαίως προσβάσιμα στους καταναλωτές.