Η LG παρουσιάζει to ESG Vision για μια καλύτερη ζωή για όλους στη CES 2023

Η LG Electronics θα συγκεντρώσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για τη βιωσιμότητα στη CES 2023, παρουσιάζοντας το ESG Vision και τις πιο πρόσφατες, εντυπωσιακές καινοτομίες σε μια αποκλειστική έκθεση στον χώρο «Better Life for All».

Παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσπαθειών βιωσιμότητας της LG, συμπεριλαμβανομένων των κύριων σημείων ESG, των τρεχουσών πρωτοβουλιών και των μακροπρόθεσμων στόχων της, ο χώρος Better Life for All αποτελείται από τρεις μοναδικές ενότητες: Για τον Πλανήτη, τους Ανθρώπους και τη Δέσμευσή μας. Η έκθεση θα παρουσιάσει, επίσης, τις τέσσερις συμμετοχές που διακρίθηκαν στο πρώτο LIFE’S GOOD AWARD της LG, μιας πρόκλησης καινοτομίας που δημιουργήθηκε για να διαδώσει το μήνυμα Life’s Good της εταιρείας και να ενδυναμώσει τους πρωτοπόρους που επιδιώκουν να κάνουν θετική διαφορά για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Οι βασικοί άξονες της ατζέντας ESG της LG έχουν ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή του χώρου Better Life for All. Το ενημερωτικό υλικό που παρέχεται στον χώρο θα διαθέτει γραφή braille για άτομα με προβλήματα όρασης και θα τοποθετείται σε ύψος που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια. Διερμηνείς που γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα θα βρίσκονται στον χώρο του ξενοδοχείου, όπως και ένα LG CLOi GuideBot που έχει προγραμματιστεί να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής νοηματικής γλώσσας για όσους επιθυμούν. Ο ίδιος ο χώρος θα κατασκευαστεί με τη χρήση οικολογικών υλικών.

Better Life for All: Καινοτομίες για ένα Bιώσιμο Mέλλον και Πλάνο για Καλύτερη Ζωή 2030

Το τμήμα For the Planet παρουσιάζει τις ποικίλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της LG, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θέσπιση Βιώσιμων Κύκλων που δίνουν προτεραιότητα σε «πράσινες» σκέψεις σε κάθε βήμα του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως η συλλογή, η απόρριψη και η επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων σε το στάδιο μετά τη χρήση. Οι επισκέπτες του For the Planet μπορούν να δουν πώς τα υλικά που εξάγονται από τα απορριπτόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα στο Chilseo Recycling Center (CRC) της εταιρείας χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανταλλακτικών για νέα προϊόντα LG. Επισημαίνεται, επίσης, στο For the Planet το LG Smart Park (Changwon, Νότια Κορέα), το ενεργειακά αποδοτικό εργοστάσιο της εταιρείας και μια νέα τεχνολογία ανακύκλωσης αφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) που αναπτύχθηκε από την LG για να κάνει τις συσκευασίες προϊόντων πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης, For People, παρουσιάζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της LG στην προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εγχειριδίων προϊόντων που ενσωματώνουν οδηγούς φωνής και νοηματικής γλώσσας και την εφαρμογή λειτουργιών προσβασιμότητας -όπως φωνητική αναγνώριση, φωνητικές οδηγίες και αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης- σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της LG. Το For People θα δώσει, επίσης, στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις επιλογές προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στις τηλεοράσεις LG, από λεζάντες ήχου σε κείμενο, έως μια οθόνη νοηματικής γλώσσας που μπορεί εύκολα να μετακινηθεί και να αλλάξει το μέγεθος.

Η Δέσμευσή μας, το τρίτο και τελευταίο τμήμα του Better Life for All, αντανακλά την αφοσίωση της LG στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος -ο απώτερος στόχος του σχεδίου καλύτερης ζωής της εταιρείας για το 2030. Η LG στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) από την παραγωγή προϊόντων κατά 50 τοις εκατό (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017) και οι εκπομπές GHG από τη χρήση επτά βασικών προϊόντων κατά 20 τοις εκατό ανά μονάδα που πωλούνται έως το 2030 από ένα έτος βάσης 2020. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει δυνατότητες προσβασιμότητας για όλες τις σειρές προϊόντων της έως το 2025 και να παρέχει ένα εγχειρίδιο φωνητικών οδηγιών και εγχειρίδιο βίντεο νοηματικής γλώσσας για κάθε προϊόν LG έως το 2030.

«Στην LG, προκαλούμε συνεχώς τους εαυτούς μας να κάνουμε το extra mile, για να κάνουμε το όραμά μας για μια Καλύτερη Ζωή για Όλους πραγματικότητα», δήλωσε ο Lee Jeong-seok, επικεφαλής του Global Marketing Center της LG Electronics. «Η έκθεσή μας με επίκεντρο το ESG θα δώσει στους επισκέπτες της CES πληροφορίες για τις αξίες, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση που τροφοδοτούν το ταξίδι αειφορίας μας και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές που αναπτύσσουμε για να εξασφαλίσουμε ένα πιο φωτεινό αύριο».