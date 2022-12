Cosmote: κορυφώνονται τα χριστουγεννιάτικα δώρα στους συνδρομητές

Δωρεάν απεριόριστα data και δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από σταθερό προσφέρει η Cosmote για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε όλους τους συνδρομητές της, οικιακούς και εταιρικούς. Με τη νέα αυτή προσφορά, που ισχύει μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2023, κορυφώνονται τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Cosmote προς τους συνδρομητές της.

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, λοιπόν, όλοι οι συνδρομητές κινητής (συμβόλαιο, Cosmote Neo, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP) και σταθερής Cosmote, θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, απολαμβάνοντας τις υπερ-υψηλές ταχύτητες του δικτύου Cosmote, αλλά και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της επιχείρησής τους.

Ακόμα, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 2€ για 2 παραγγελίες φαγητού ή καφέ μέσω του ΒΟΧ food delivery app, σε ένα από τα 10.000 και πλέον συνεργαζόμενα καταστήματα σε 64 πόλεις πανελλαδικά.

Τα δώρα κορυφώνονται αυτή την εβδομάδα και στο WHAT’S UP Experiences, που προσφέρει ένα ακόμα συναρπαστικό ταξίδι. Αυτή τη φορά δύο τυχεροί συνδρομητές του WHAT’S UP θα απολαύσουν από ένα ταξίδι 11 ημερών στο Περού μαζί με έναν φίλο τους, για να ζήσουν μια απίστευτη εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις νέες χριστουγεννιάτικες προσφορές και να τις ενεργοποιούν, οποιαδήποτε στιγμή θέλουν, στο My Cosmote app και το WHAT’S UP app.

Φέτος η Cosmote ξεκινώντας αρκετά νωρίτερα από τα Χριστούγεννα, προσέφερε κάθε εβδομάδα διαφορετικά δώρα στους συνδρομητές της, για να μπουν σταδιακά στο κλίμα των εορτών. Μέσα από τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια, που βρίσκεται ήδη στον «αέρα», η εταιρεία εύχεται σε όλους «ότι δώρο κι αν περιμένουν φέτος, να κάνει τα Χριστούγεννα τους μαγικά».