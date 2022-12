Μοναδικά δώρα κάθε εβδομάδα μέχρι τις γιορτές προσφέρει και φέτος η Cosmote

Μοναδικά δώρα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα, επιφυλάσσει και φέτος τα Χριστούγεννα η Cosmote στους συνδρομητές της. Δώρα από όλες τις προϊοντικές κατηγορίες, όπως την κινητή τηλεφωνία, τη σταθερή, την Cosmote TV και το ΒΟΧ. Ειδικά για τα δώρα επικοινωνίας, οι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν είτε να τα απολαύσουν οι ίδιοι, είτε για να τα προσφέρουν σε αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τις εβδομαδιαίες προσφορές και να τις ενεργοποιούν, εύκολα και γρήγορα, στο My Cosmote app και το WHAT’S UP app.

Για την Cosmote η εορταστική περίοδος ξεκίνησε ήδη, προσφέροντας για την πρώτη αυτή εβδομάδα σε όλους τους συνδρομητές κινητής Cosmote δωρεάν 15GB, για επτά ημέρες από την στιγμή ενεργοποίησης του πακέτου. Επιπλέον, απολαμβάνουν 20% έκπτωση σε μία παραγγελία φαγητού ή καφέ μέσω του BOX. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 4 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, κάθε βδομάδα, μέσω του WHAT’S UP Experiences, όλοι οι συνδρομητές του WHAT’S UP έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε κληρώσεις για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή την εβδομάδα, η κλήρωση αφορά σ’ ένα 3ήμερο ταξίδι στα Γιάννενα και τα Ζαγοροχώρια.

«Στην Cosmote θέλουμε κάθε επικοινωνία να είναι μια μοναδική εμπειρία για τους πελάτες μας. Ακούμε τις ανάγκες τους γι’ αυτό και φέτος τους γεμίζουμε από νωρίς με δώρα, για να τα χαρούν οι ίδιοι ή να τα χαρίσουν στους αγαπημένους τους. Δώρα για κάθε εβδομάδα, όλη τη διάρκεια των εορτών. Για να μπορούν όλοι οι πελάτες μας να απολαύσουν την εορταστική περίοδο χωρίς περιορισμούς στην επικοινωνία ή την ψυχαγωγία τους, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του δικτύου Cosmote. Με σύμμαχο την τεχνολογία, ας κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Youth & Core Mobile Product Marketing Director Ομίλου ΟΤΕ.

Οι συνδρομητές Cosmote θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα για τα νέα δώρα που μπορούν να απολαύσουν ή να μοιραστούν με τους αγαπημένους τους μέσω του My Cosmote app και του WHAT’S UP app.