Το kariera.gr εξαγόρασε τη Workathlon – Το deal που αλλάζει το σκηνικό σε τουρισμό και HR

Μια νέα σύμπραξη έρχεται να ταράξει τα νερά του HR στους χώρους των Τουρισμού και HoReCa.

Το kariera.gr, που αποτελεί το μεγαλύτερο portal εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, εξαγόρασε τη Workathlon, την εταιρεία που εισήγαγε την καινοτομία στην εύρεση προσωπικού στον τουριστικό τομέα. Η νέα αυτή συμμαχία έρχεται σε κομβική στιγμή για το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα, καθώς φέτος 50.000 θέσεις εργασίας, που αφορούν στην ξενοδοχία, παρέμειναν κενές, ενώ τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου περίπου 5.000 εργαζόμενοι παραιτήθηκαν, αυξάνοντας το κενό. Με τον τουρισμό να συμβάλλει περισσότερο από 20% στο ελληνικό ΑΕΠ και με το 40% της απασχόλησης να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο, η σύμπραξη Καριέρα-Workathlon αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με 25 χρόνια ιδιαίτερα επιτυχημένης πορείας στο HR, κατά την οποία εκμοντέρνισε τη διαδικασία προσλήψεων στην Ελλάδα, η Καριέρα έρχεται να προσθέσει στο δυναμικό της την ομάδα της Workathlon και της Κατερίνας Σαντίκου. Η Καριέρα, υπήρξε startup εταιρεία που μεγάλωσε, πωλήθηκε στο εξωτερικό και επαναγοράσθηκε από τον ιδρυτή και CEO της, Θεόφιλο Βασιλειάδη. Η Workathlon έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 400 εταιρειών και 60.000 εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, ενισχύει την Καριέρα με τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον κλάδο: βελτιστοποιεί τη διαδικασία πρόσληψης και αντιστοιχεί τους υποψηφίους σε θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Σχετικά με το νέο ξεκίνημα που διενεργείται μέσω αυτής της εξαγοράς μίλησε ο CEO του kariera.gr, Θεόφιλος Βασιλειάδης: “Η Καριέρα έχοντας περάσει από όλα τα στάδια που χαρακτηρίζουν μια startup και μια scaleup εταιρεία, αναγνώρισε στη Workathlon ένα κομμάτι από τον εαυτό της. Η Κατερίνα Σαντίκου και η ομάδα της έχουν αναπτύξει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο με το ίδιο πάθος, επαγγελματισμό και out of the box σκεπτικό που χαρακτηρίζει την Καριέρα. Μαζί, εστιάζουμε σε ένα νέο κομμάτι της αγοράς του HR, που απευθύνεται στους επαγγελματίες του τουρισμού, δίνοντας τους νέα όπλα και δυνατότητες”.

Η CEO της Workathlon, Κατερίνα Σαντίκου, σημείωσε “Η εξαγορά αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία καθώς ο συνδυασμός εργαλείων και γνώσεων των δύο εταιρειών θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά της εύρεσης προσωπικού στον τουρισμό. Υπάρχει μια φυσική ευθυγράμμιση, καθώς το κοινό μας όραμα είναι να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την επιτυχή εύρεση υποψηφίων σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Μαζί, η Καριέρα και η Workathlon θα είναι η ξεκάθαρη επιλογή για τους εργοδότες και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την επόμενη μέρα στην εύρεση προσωπικού στον κλάδο”.