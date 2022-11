6G: Στο «τιμόνι» νέου ερευνητικού προγράμματος η Deutsche Telekom

Μια ακόμη μελέτη γύρω από την ανάπτυξη των δικτύων έκτης γενιάς (6G) χρηματοδοτεί το κράτος της Γερμανίας, με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της χώρας (BMBF) να ανακοινώνει την επένδυση ενός ποσού -του οποίου το ακριβές μέγεθος δεν γίνεται γνωστό- σε ένα έργο υπό την ονομασία 6G NeXt.

Η συγκεκριμένη ονομασία αποτελεί ένα αρκτικόλεξο, από τα αρχικά των λέξεων «Native Extensions for XR Technologies». Το σχετικό δελτίο Τύπου δεν αναφέρεται στο τι ακριβώς σημαίνει XR, αλλά, όπως είναι γνωστό, αυτό αντιστοιχεί στην έννοια της εκτεταμένης πραγματικότητας.

Σύμφωνα και με την Wikipedia, η εκτεταμένη πραγματικότητα αποτελεί μια γενική αναφορά στην επαυξημένη (AR) και στην εικονική πραγματικότητα (VR). Τα τελευταία χρόνια, AR και VR παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη και χρήση, στους τομείς της ψυχαγωγίας, του μάρκετινγκ, του real estate, της εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εργασίας.

Επικεφαλής του έργου 6G NeXt είναι η Deutsche Telekom. Το project αποτελεί μέρος του προγράμματος «6G industry projects for research into integrated systems and sub-technologies for 6th generation mobile communications», ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο σύνολο εταιρειών λαμβάνουν μέρος σε αυτό.

Στόχος είναι η «ανάπτυξη μιας επεκτάσιμης, αρθρωτής και ευέλικτης από άκρο σε άκρο υποδομής, που θα χρησιμεύσει ως βάση δοκιμών για εφαρμογές XR». Σημαντικό σημείο θα αποτελεί «ένα επίπεδο λογισμικού υψηλής ταχύτητας, με εγγενή βελτιστοποίηση δικτύου AI για επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, που θα επιτρέπει μια δυναμική κατανομή σύνθετων εργασιών προς τον βέλτιστο προορισμό».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μερικές περιπτώσεις χρήσης που αναμένεται να κάνουν χρήση της νέας υποδομής αποτελούν α)ένα νέο σύστημα αποφυγής συγκρούσεων στην αεροπορία, με απαίτηση για χαμηλό λανθάνοντα χρόνο, συγχρονισμό των ροών δεδομένων και δυνατότητα υπολογισμού δεδομένων με κατανεμημένο τρόπο και β) μια διαδραστική από άκρο σε άκρο μετάδοση τρισδιάστατου ολογραφικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο, με φωτορεαλιστικό περιεχόμενο και ρεαλιστικό τρισδιάστατο βάθος, για conferencing και παρακολούθηση χώρου. Αυτή η εφαρμογή θα απαιτήσει υψηλούς ρυθμούς upstream και downstream, καθώς και κατανεμημένη και έξυπνη επεξεργασία βίντεο.

Αυτό δεν αποτελεί το πρώτο γερμανικό έργο γύρω από το 6G. Το BMBF χρηματοδοτεί και ένα project που φέρει την ονομασία 6G-ANNA, το οποίο εστιάζει ευρύτερα στην έρευνα και την ανάπτυξη γύρω από τα δίκτυα έκτης γενιάς.