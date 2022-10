Ανεξάρτητη έκθεση της Canalys βρίσκει την βιωσιμότητα στην κορυφή της συζήτησης μεταξύ συνεργατών

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσίασε μια νέα ανεξάρτητη ερευνητική μελέτη σε συνεργασία με την Canalys, τον κορυφαίο αναλυτή του IT δικτύου, η οποία διερευνεί την εξέλιξη των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας που αφορούν στο IT δίκτυο και την επίδραση των παραγόντων του ESG (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση) στις αποφάσεις αγοράς των πελατών. Η Canalys προσπάθησε να κατανοήσει πόσο έτοιμο είναι το παγκόσμιο οικοσύστημα του δικτύου IT για το ταξίδι προς την βιωσιμότητα και τον ρόλο των συνεργατών στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Η νέα έκθεση Canalys , στην οποία συμμετείχαν 120 συνεργάτες ΕΜΕΑ, διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν ήδη στις στρατηγικές βιωσιμότητάς τους, με τα 3/4 των συνεργατών να έχουν αναπτύξει πόρους που αφορούν αποκλειστικά στους ESG στόχους τους. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις του δικτύου ΙΤ εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν τί πρέπει να κάνουν στην πράξη. Επιπλέον, και οι πελάτες εστιάζουν εξίσου στο ESG, ειδικά όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, με το 69% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των πελατών καθοδηγούν τις επενδυτικές αποφάσεις ΙΤ. Στις συνεντεύξεις μάλιστα εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα υλοποίησης, ανάλογα με το μέγεθος των συνεργαζόμενων εταιρειών και τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στην έκθεση διαπιστώνεται επίσης ότι η πλειονότητα των συνεργατών έχει ήδη εντοπίσει τα οφέλη από την παροχή υπηρεσιών απόσυρσης και ανακύκλωσης, με περισσότερο από το 65% των ερωτηθέντων να προσφέρουν ήδη απόσυρση.

Τα κανονιστικά πλαίσια αποτελούν πρόκληση για την πλειονότητα των συνεργατών, λόγω της πολυπλοκότητας των στρατηγικών ESG και της ανάγκης για διαφορετικές τοπικές πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές σε συνεντεύξεις με μικρότερους συνεργάτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αφιερώσουν κατ’ αποκλειστικότητα σε στρατηγικές βιωσιμότητας.

Η έρευνα αγοράς επικυρώνει την ανάγκη για βιώσιμες, ολιστικές πρακτικές και λύσεις, που παρέχονται από κορυφαίους προμηθευτές ΙΤ και τεχνολογίας.

«Η έκθεση δείχνει ότι οι συνεργάτες επενδύουν στις στρατηγικές βιωσιμότητας. Δεσμεύονται να μειώσουν τόσο τις δικές τους περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και των πελατών τους», δήλωσε η Rachel Brindley, Senior Director, Channels, της Canalys. «Οι συνεργάτες αναμένουν από τους προμηθευτές τους να τους υποστηρίξουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και είναι πρόθυμοι δείξουν ότι σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα».

Δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου

Στη Schneider Electric, συνεχίζουμε να επιταχύνουμε τις ESG δεσμεύσεις μας, ενθαρρύνοντας τους συνεργάτες μας να επιτύχουν και να υπερβούν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στις εταιρικές πρακτικές βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ενέργειας, του αυτοματισμού, του εξηλεκτρισμού και της ψηφιοποίησης, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αποτελούμε μια βιώσιμη, κερδοφόρα και αποτελεσματική επιχείρηση, η οποία θα βοηθά τους πελάτες και τους συνεργάτες της να φτάσουν στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέσω τριών βασικών τομέων:

Στρατηγική – λαμβάνοντας στρατηγικά σχεδιασμένες και προληπτικές δράσεις, βοηθάμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά στη βιωσιμότητα και να τις ενσωματώσουν σε ένα ουσιαστικό σχέδιο μέσω ενεργειακών αξιολογήσεων, εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ψηφιοποίηση – μέσω του λογισμικού Schneider Electric EcoStruxureÔ, οι πελάτες και οι συνεργάτες μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη των δεδομένων και της ψηφιοποίησης για να επιτύχουν καταγραφή ενεργειακής κατανάλωσης με διαφάνεια, να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα, τις λειτουργίες και τη συντήρηση μέσω προγνωστικής ανάλυσης, αλλά και να εξοικονομήσουν λειτουργικά κόστη. Απανθρακοποίηση – Αξιοποιώντας τους τέσσερις πυλώνες της απανθρακοποίησης, μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Εξηλεκτρισμός των δραστηριοτήτων με τις υπηρεσίες βιωσιμότητας της Schneider Electric, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης και των λύσεων διαχείρισης μικροδικτύων. Μείωση της ενεργειακής χρήσης και σπατάλης, αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο της Schneider Electric με την ένδειξη Green Premium™, τα κορυφαία εργαλεία σχεδιασμού της, αλλά και μέσω της ανακύκλωσης μπαταριών και των προγραμμάτων απόσυρσης. Αντικατάσταση των πηγών ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας την ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμπερίληψη της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω προγραμμάτων απανθρακοποίησης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ESG.

«Εστιάζοντας περισσότερο στις δεσμεύσεις ESG του καναλιού ΙΤ, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τους συνεργάτες να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα και να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και των αποβλήτων», δήλωσε ο David Terry, Vice-President IT Channels, της Schneider Electric στην Ευρώπη. «Η βελτιστοποίηση της ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και οι υπηρεσίες διαχείρισης ισχύος αποτελούν βασικές ευκαιρίες για τους συνεργάτες, ώστε να διαφοροποιηθούν και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Η Schneider Electric, ως ένας από τους πιο βιώσιμους οργανισμούς στον κόσμο, είναι σε ιδανική θέση για να υποστηρίξει τους συνεργάτες της σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού τους προς στη βιωσιμότητα».

Η ανεξάρτητη έκθεση της Canalys περιγράφεται λεπτομερώς στο νέο ebook της Schneider Electric, με τίτλο «Πώς μπορούν οι συνεργάτες να αναπτύξουν στρατηγικές βιωσιμότητας;». Οι συνεργάτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο στις 5 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στις 9 Νοεμβρίου 2022 για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της ετοιμότητας του δικτύου IT στο ταξίδι του προς την βιωσιμότητα – Εγγραφείτε εδώ.