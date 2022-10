Weekly Telecom: Beyond – Future Ready!

Στη Θεσσαλονίκη χτύπησε, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, η «καρδιά» των νέων τεχνολογιών. Η Διεθνής Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond – «Get Future Ready» έδωσε για δεύτερη χρονιά το «παρών», προσελκύοντας το ενδιαφέρον ολόκληρης της τεχνολογικής (και όχι μόνο) αγοράς.

Η επιτυχία της φάνηκε και από τον αριθμό των brands που συμμετείχαν: φέτος βρέθηκαν στη συμπρωτεύουσα 300 εταιρείες, εκ των οποίων οι 100 ήταν startups, με ξένες συμμετοχές (άμεσες και έμμεσες) από 30 χώρες και πάνω από 5.000 B2B και B2G συναντήσεις.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε την Amazon του Τζεφ Μπέζος, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Νάξο σε IoT Smart Island. Εκτός από την εμπειρία που θα έχουν οι κάτοικοι, θα υπάρχει βοήθεια για το Λιμενικό -που θα ελέγχει τις ακτές μέχρι 12 χιλιόμετρα, αλλά και μεταφορά βιολογικού και φαρμακευτικού υλικού με drones στα γειτονικά νησιά με τη χρήση drones. Last but not least, η πρόσθεση να γίνει η Νάξος ιδανικός προορισμός για ψηφιακούς νομάδες!

Αυτή την εβδομάδα αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 5/10 και την Πέμπτη 6/10 στο Σεράφειο (Πειραιώς 144) στο πλαίσιο του 11ου E-Business & Digital Marketing World.

Ελάτε να μάθετε τα μυστικά του E-Business από τους καλύτερους. Την εκδήλωση στηρίζει η Rakuten Viber εκπρόσωποι της οποίας θα μιλήσουν και τις δύο ημέρες, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα Leaders Summit. Δείτε το πρόγραμμα της 1ης ημέρας, της 2ης ημέρας και δηλώστε δωρεάν συμμετοχή με ένα κλικ.

Αυτά για αυτή την εβδομάδα. Κάντε click και διαβάστε το Weekly Telecom. Stay tuned and informed!