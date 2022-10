H LG στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση του Greece Race for the Cure

Η LG Electronics, μένοντας πιστή στις αξίες της για ομαδικότητα, συνεργασία και προάγοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς στο κοινό καλό, για μια καλύτερη ζωή για όλους, συμμετέχει με τη δική της ομάδα στο φετινό Greece Race for the Cure. Στόχος είναι να υπογραμμίσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το κοινωνικό σύνολο και να προωθήσει την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Αυτήν την ημέρα γιορτής, η LG αναλαμβάνει δράση, με τους εργαζομένους της να τρέχουν ή να περπατούν ως μια ομάδα, έχοντας μαζί την οικογένειά τους, κάποιο φιλικό τους πρόσωπο ή ακόμα και το κατοικίδιό τους, ώστε να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας και υποστήριξης σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση.

Το Greece Race for the Cure είναι ένας αγώνας – θεσμός στον παγκόσμιο χάρτη και πραγματοποιείται σε 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, το Greece Race for the Cure είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, χάρη στη συμμετοχή άνω των 31.000 ατόμων για τη φετινή χρονιά, που ένωσαν τις δυνάμεις τους ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που τα στελέχη της εταιρίας μας αγκάλιασαν αυτήν την πρωτοβουλία. H ομάδα της LG έδειξε την ευαισθησία της αλλά και την απίστευτη κινητοποίησή της για τον σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που με μεγάλη χαρά συμμετείχαν σε αυτήν την πρωτοβουλία, ώστε να στηρίξουμε όσες γυναίκες το χρειάζονται και όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη ζωή! Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί απέναντι στον καρκίνο του μαστού», δήλωσε η κα Μαρία Κουτρούμπα, Senior HR Manager της LG.

Η κα Βίκυ Στασινοπούλου, Marketing Manager, Corporate & Digital της LG δήλωσε σχετικά: «Είναι μια ημέρα γιορτής για όλες τις γυναίκες! Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμβάλουμε σε μια ενέργεια με τόσο δυνατή επίδραση και ενημέρωση όπως αυτή του Greece Race for the Cure. Πιστοί στη φιλοσοφία μας να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων, η LG θα συνεχίσει να αποδεικνύει ότι νοιάζεται για ό,τι απασχολεί τη σημερινή κοινωνία».