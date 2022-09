Η Huawei φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Ημέρα Καινοτομίας 2022 στη Βουδαπέστη

Η Huawei πραγματοποίησε την European Innovation Day 2022, την σύνοδο-ναυαρχίδα της για την καινοτομία στην Ευρώπη την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Είναι η δέκατη χρονιά που η Huawei φιλοξένησε αυτή την εκδήλωση όπου η εταιρεία και οι συνεργάτες παρουσίασαν πληροφορίες σχετικά με το πώς η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να προωθήσει την ψηφιοποίηση, τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την καλλιέργεια ταλέντων.

Περίπου 250 εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό Castle Garden Bazaar για να συζητήσουν το θέμα της συνόδου – «Καινοτομία για μια πολυπολιτισμική Ευρώπη». Στην εκδήλωση, η Huawei παρουσίασε πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης 5G για διαφορετικά σενάρια βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των logistics, των λιμένων και της εξόρυξης με ιδιωτικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G στο δοκιμαστικό φορτηγό 5G.

Ο Jeff Wang, Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιών της Huawei, άνοιξε τη σύνοδο λέγοντας: “Στην Huawei, πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγήσουμε την καινοτομία για το μέλλον μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη. Ενώ η διαδικασία της καινοτομίας είναι γεμάτη αβεβαιότητα, όπως η πορεία μας προς το μέλλον, ένα πράγμα είναι βέβαιο: η καινοτομία θα είναι ζωτικής σημασίας για να πραγματοποιήσουμε το βιώσιμο μέλλον μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και να δημιουργήσουμε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη».

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Péter Szijjártó δήλωσε: “Τα τελευταία χρόνια, η Ουγγαρία σημείωσε επιτυχία στον ανταγωνισμό για τις επενδύσεις μεγάλων κινεζικών εταιρειών. Το κέντρο R&D της Huawei στη Βουδαπέστη, καθώς και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο logistics δίπλα στην πρωτεύουσα, παρέχουν ιδιαίτερα οφέλη για τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για τις επενδύσεις της Huawei στην Ουγγαρία καθώς και για το γεγονός που η εταιρεία εμπιστεύεται τα ουγγρικά ταλέντα, τους ανθρώπους και το ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Καθώς και τα δύο μέρη επωφελήθηκαν από τη στρατηγική συνεργασία που υπογράφηκε πριν από δέκα χρόνια, η ουγγρική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία».

Μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια

Με κοινό όραμα για την οικονομία της πράσινης ενέργειας, το Υπουργείο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας της Ουγγαρίας, η Ουγγρική Ένωση Battery Association , η Planergy Solutions και η Huawei συνεργάστηκαν σε ένα White Paper για το μέλλον του ουγγρικού τομέα ενέργειας. Η μελέτη εξετάζει τις προκλήσεις που πλήττουν αυτή τη στιγμή τη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια στην Ουγγαρία, όπως για παράδειγμα η στρατηγική αποθήκευσης ενέργειας.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο προς τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η ψηφιοποίηση θα είναι εξαιρετικά απαραίτητη στον ενεργειακό εφοδιασμό, καινοτόμες λύσεις πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο, και τα έχουμε τοποθετήσει όλα στον επενδυτικό χάρτη της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Márk Alföldy-Boruss, Αναπληρωτής Υφυπουργός Ενέργειας στο Υπουργείο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας.

Η Besime Özderici, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της SolarAPEX, μίλησε για τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους με την Huawei: «Έχουμε αξιοποιήσει την τεχνολογία για να οικοδομήσουμε έναν πιο πράσινο πλανήτη και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές». Νωρίτερα φέτος, η SolarAPEX συνεργάστηκε με την Huawei για να κατασκευάσει αυτό που θα είναι το μεγαλύτερο έργο στον κόσμο, ηλιακής εγκατάστασης σε οροφή, για την Tosyali Holding στην Τουρκία. Το έργο θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 140 MW, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 116.525 μετρικούς τόνους ετησίως.

Το 5G επιτρέπει την καινοτομία για μια έξυπνη Ευρώπη

Η Huawei είναι η πηγή πολλών και καινοτόμων 5G τροφοδοτούμενων λύσεων στην Ευρώπη.

«Στην Ελλάδα, η Huawei και η Nova συνεργάστηκαν με την ελληνική startup PROBOTEK για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία μια καινοτόμο λύση για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και την άμεση παρέμβαση χρησιμοποιώντας τεχνολογία 5G, Τεχνητή Νοημοσύνη και drone. Το πιλοτικό αυτό έργο ήταν μια συλλογική πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Γιώργος Δελαπόρτας, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PROBOTEK.

Στην Αυστρία, η Huawei έχει ομοίως συνεργαστεί με την εταιρεία drone, Dronetech για την ανάπτυξη μιας έξυπνης γεωργικής λύσης που χρησιμοποιεί τεχνολογία 5G για τη μείωση της χρήσης νερού και φυτοφαρμάκων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Στην Ουγγαρία, η Huawei και οι συνεργάτες της κατασκευάζουν τον πρώτο έξυπνο σιδηροδρομικό κόμβο 5G στην Ευρώπη.

«Η παραδοσιακή ταξινόμηση που χωρίζει την παραγωγή, τις υπηρεσίες και την ψηφιακή οικονομία εξαφανίζεται. Οι διεθνείς οργανισμοί και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για να υποστηρίξουν τον παραγωγικό ψηφιακό μετασχηματισμό με τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Marco Kamiya, Επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικών Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης της UNIDO. Ο Kamiya εκτίμησε την υποστήριξη της Huawei στο Παγκόσμιο Βραβείο Καινοτομίας, μια σημαντική πρωτοβουλία της UNIDO στον τομέα αυτό.

Ανάπτυξη ταλέντων και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Πανεπιστήμιο Δημόσιων Υπηρεσιών της Ουγγαρίας υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Huawei ως μέρος του προγράμματος υποτροφιών Seeds for the Future της εταιρείας για την προώθηση της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η υποτροφία Seeds for the Future έχει βραβεύσει, περίπου 1.000 φοιτητές από 12 ευρωπαϊκές χώρες, με συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Huawei αποκάλυψε επίσης τις τελευταίες της προσπάθειες για την προστασία της φύσης σε ένα έργο TECH4ALL στο οποίο συνεργάστηκε η Rainforest Connection και το Εθνικό Πάρκο Bialowieza της Πολωνίας. Το έργο αυτό χρησιμοποιεί ένα σύστημα ακουστικής παρακολούθησης δασών με τεχνητή νοημοσύνη για να μελετήσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.

Ο Δρ Gergely Deli, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δημόσιων Υπηρεσιών, παρουσίασε ένα άλλο έργο αειφορίας για το οποίο, το πανεπιστήμιο συνεργάστηκε με την Huawei. Το έργο χρησιμοποιεί μια έξυπνη λύση φωτοβολταϊκών τοποθετημένη σε ρυμουλκούμενα για την καλύτερη υποστήριξη της έρευνας διαχείρισης νερού σε προστατευμένες περιοχές της λεκάνης του Δούναβη για την πρόληψη των πλημμυρών. Ο Δρ Deli είπε: «Αυτή η συνεργασία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ένας παράγοντας από τον επιχειρηματικό τομέα μπορεί να υποστηρίξει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, δημιουργώντας αξία και προβάλλοντας τον εξελισσόμενο και βιώσιμο ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην έρευνα».