Ο ΣΕΠΕ ανακοινώνει τη διάκριση 6 εταιριών στα 2022 WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την διάκριση 6 ελληνικών εταιρειών, στα “2022 WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards, η απονομή των οποίων έγινε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής “WCIT 2022”, 2022 στο Πενάνγκ της Μαλαισίας.

Οι φετινές διακρίσεις των EPSILON NET, CosmoONE, INTRACOM TELECOM, ΗΔΙΚΑ, nvisionist, SPACE HELLAS αποδεικνύουν ακόμη μια φορά τη δυναμική παρουσία του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας, με διεθνείς διακρίσεις για τις Ελληνικές υποψηφιότητες που υποβάλλει ο ΣΕΠΕ τα τελευταία 16 χρόνια στην παγκόσμια διοργάνωση των “WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards”. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα φέτος κατάφερε να κατακτήσει εκ νέου το ρεκόρ των 6 βραβείων που είχε κατακτήσει και το 2017. Άλλωστε οι ελληνικές υποψηφιότητες συγκεντρώνουν συνολικά 30 βραβεία στα WITSA Global ICT Excellence Awards, πολύ περισσότερα από πολλές αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις.

Award Winner στην κατηγορία “Digital Opportunity / Inclusion Award (Private Sector / NGO)” αναδείχθηκε η υποψηφιότητα της EPSILON NET για το “Epsilon Smart | Οn Cloud Platform for SMEs”. Η cloud οικογένεια εφαρμογών «Epsilon Smart» απευθύνεται σε Μικρές & Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχοντας ένα πλήρες ψηφιακό & ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς παράλληλα είναι και μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που επιτρέπει τη δημιουργία και την αποστολή μέσω email τιμολογίων & παραστατικών, με βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του συστήματος: α. την πλήρη διαλειτουργικότητα με την πλατφόρμα «myDATA» της Α.Α.Δ.Ε, και β. την online ηλεκτρονική σύνδεση με τα λογισμικά που χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία/πάροχοι λογιστικών λύσεων

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, λόγω του παγκόσμιου κύρους των βραβείων WITSA στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Epsilon Smart κέρδισε την αναγνώριση της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών λόγω του πρωτοποριακού του σχεδιασμού και της καινοτομίας του στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στη νέα ψηφιακή εποχή. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ΣΕΠΕ για την αρωγή του στην ανάδειξη της υποψηφιότητάς μας, η οποία οδήγησε στην βράβευση μας με κριτήρια την καινοτόμα τεχνολογία και τις εξαιρετικές επιδόσεις της λύσης Epsilon Smart στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων”

Στην κατηγορία “Sustainable Growth / Circular Economy (Private Sector / NGO) ” διακρίθηκε ως Award Winner η cosmoONE με το “IT Management System for Renewable Energy Sources Production Licensing”, το Σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το 2020, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το αυξανόμενο πλήθος και την πολυπλοκότητα διαχείρισης των αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής που πρόβλεψε την απλοποίηση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ κατά το πρώτο στάδιο. Το σύστημα εισήγαγε πλήθος καινοτομιών για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων με τα πληροφοριακά συστήματα TAXIS, διατραπεζικό ΔΙΑΣ, και ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΔΑΠΕΕΠ καθώς και με το σύστημα GIS της ΡΑΕ και αφήνει μία σημαντική εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων με αυξημένη διαλειτουργικότητα προς όφελος της ενεργειακής αγοράς και τελικά των καταναλωτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της cosmoONE, κος Θανάσης Πετμεζάς, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο, δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή για την εταιρεία που αναγνωρίζεται από ανεξάρτητους φορείς του εξωτερικού, για 2η φορά το έργο της σε θέματα πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με την Ενέργεια. Η εταιρεία έχει συμβάλλει στην προώθηση των έργων ΑΠΕ με την απλοποίηση της αδειοδότησης και συνδράμει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ήδη μέσω του συστήματος αυτού σε ελάχιστο χρόνο εκδόθηκαν δεκάδες GW Βεβαιώσεων Παραγωγού με τον πλέον διαφανή, αξιόπιστο, και αποτελεσματικό τρόπο, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, διευκολύνοντας τους επενδυτές στην υλοποίηση των έργων τους και ωφελώντας εν τέλει τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία».

Παράλληλα, Award Winner ήταν και η INTRACOM TELECOM στην κατηγορία “Sustainable Growth / Circular Economy (Public Sector) ” για το έργο προηγμένης τεχνολογίας “A holistic smart & sustainable city project–City of Belgrade, Serbia” στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το δήμο Βελιγραδίου προκειμένου να χτίσει μία «ολιστικά» Έξυπνη Πόλη. Η Intracom Telecom ως τεχνολογικός συνεργάτης του δήμου έχει αναλάβει να παραδώσει μια ολοκληρωμένη λύση, στην οποία, υπό το συντονισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΙοΤ πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης uiTOP™, όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες της ζωής μιας σύγχρονης πόλης παρακολουθούνται, αναλύονται σε πραγματικό χρόνο και εν τέλει αξιοποιούνται, ώστε οι Αρχές να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, με τη σωστή πληροφόρηση, τη σωστή στιγμή.

Ο κ. Αναστάσιος Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Intracom Telecom δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διεθνή διάκριση της Intracom Telecom στα WITSA Awards και για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι δημοτικές αρχές του Βελιγραδίου στην Εταιρία μας. Το εν λόγω έργο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα Έξυπνης Πόλης που δίνει έμφαση στο Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα των πόλεων, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, διαρκώς εξελισσόμενη και μακροπρόθεσμη λύση, η οποία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα και συνεισφέρει άμεσα και θετικά στην ποιότητα και στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της».

Στην κατηγορία “Innovative ehealth Solutions Award (Public Sector)” η ΗΔΙΚΑ διακρίθηκε ως Award Winner για την εφαρμογή “myHealth app”. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, η ΗΔΙΚΑ ανέπτυξε την εφαρμογή myHealth, για smartphones Android και iOS που εισάγει ένα σύνολο σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες, μειώνει τη γραφειοκρατία, διασφαλίζει τη διαφάνεια, και θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Το myHealth app τέθηκε σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2021 και έως τώρα έχει 300.000 downloads. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ με την σύμπραξη της κοινοπραξίας των αναδόχων ΟΤΕ-BYTE με χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων ORACLE.

Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, η οποία δήλωσε: «Είμαι πολύ υπερήφανη για αυτή την παγκόσμια πρωτιά της χώρας και ευχαριστώ τον Υπουργό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για την αμέριστη υποστήριξη και εμπιστοσύνη στο έργο της ΗΔΙΚΑ. Η επιτυχία οφείλεται επίσης στην συνεργασία με τους ανάδοχους και την αποτελεσματικότητα των στελεχών της ΗΔΙΚΑ».

Award Winner στην κατηγορία “Emerging Digital Solutions Award (Private Sector /NGO)” η nvisionist με την υποψηφιότητα του nvbird® offshore, αποκλειστικά για θαλάσσια αιολικά πάρκα. Η νέα ολοκληρωμένη λύση του nvbird® offshore είναι μοναδική και ξεχωρίζει για την καινοτομία της καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη για ανεμογεννήτριες τοποθετημένες σε θαλάσσια Αιολικά πάρκα, ελαχιστοποιώντας τις εσφαλμένες ακινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας στο μέγιστο την παραγωγικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα σπάνια είδη πτηνών από την πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες. Με άλλα λόγια προσφέρει υπεραξία στην αιολική ενέργεια μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα και το περιβαλλοντικό όφελος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της nvisionist, Τάσος Αλέφαντος, δήλωσε: «Η διάκριση της nvisionist και του nvbird offshore, με το βραβείο “Emerging Digital Solutions Award (Private Sector)” από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Καινοτομίας και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA), είναι μεγάλη τιμή, και ταυτόχρονα αποτελεί μοναδική παγκόσμια πρωτιά από την στιγμή που η nvisionist, είναι η μόνη εταιρεία, που βραβεύεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά παγκοσμίως με δυο διαφορετικά προϊόντα. Μάλιστα και τις δυο χρονιές με μεγάλη διαφορά βαθμολογίας από τον δεύτερο. Αποτελεί μία διεθνή αναγνώριση για το nvbird, καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση των λύσεων που προσφέρουμε. Όλοι η ομάδα της nvisionist είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την πορεία και την εξωστρέφεια της εταιρείας, γιατί μέσα από αυτή την παγκόσμια πρωτιά τιμούμε και τη χώρα μας, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουμε και την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό να παράγουμε καινοτομία αιχμής, δημιουργώντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε παγκόσμιους κολοσσούς, στον τομέα της πράσινης ενέργειας».

Ως Merit Winner βραβεύτηκε η SPACE HELLAS, στην κατηγορία “PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP AWARD (PUBLIC SECTOR)” για το έργο “EPDevelopment of an integrated system for collecting and processing Passenger Name Records (PNR) data for the establishment of the Hellenic Passenger Information Unit (HPIU), in the Hellenic Police Intelligence Directorate (HPiD)”, σκοπός του οποίου είναι η προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής ΜΣΕ αξιοποιώντας ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών στα πεδία των δικτύων επικοινωνιών, κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης εφαρμογών, λογισμικών, ΙΤ συστημάτων και φυσικής ασφάλειας.

Ο κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Space Hellas, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη τιμή η διάκριση της εταιρείας μας από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Καινοτομίας και Υπηρεσιών Τεχνολογίας ως «Merit Winner» των 2022 WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards με το “Public/Private Partnership Award” (Public Sector), για το έργο «Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR (Passenger Name Records) για την ίδρυση της Μονάδας Συλλογής Επιβατών στη Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας». Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο του σημαντικού αυτού έργου που υλοποιήσαμε, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία μας και ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών στα πεδία των δικτύων επικοινωνιών, κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης εφαρμογών, ΙΤ συστημάτων και φυσικής ασφάλειας».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, επεσήμανε: “Είμαστε πολύ ευτυχείς και ακόμα περισσότεροι περήφανοι που και φέτος η χώρα μας διέπρεψε στα “2022 WITSA Global ICT Excellence Awards”. Μάλιστα δίνοντας ένα δυναμικό παρόν, αφού οι ελληνικές συμμετοχές απέσπασαν 6 βραβεία, αριθμό ρεκόρ που είχαμε κατακτήσει ξανά το 2017. Οι συνεχείς διακρίσεις των επιχειρήσεων της χώρας μας σε ένα διεθνή διαγωνισμό με τεράστια εμβέλεια αποδεικνύει έμπρακτα την ισχύ του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα, δίνοντας της μια θέση κύρους στην διεθνή βιομηχανία της ψηφιακής τεχνολογίας ”.

Ο ΣΕΠΕ στηρίζει διαχρονικά και ενεργά τις υποψηφιότητες για τα “WITSA Global ICT Excellence Awards”, με κύριο στόχο να φέρει στο προσκήνιο πρωτοβουλίες, εφαρμογές, αλλά και επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες θα προβάλουν το σύγχρονο ψηφιακό πρόσωπο της χώρας παγκόσμια, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ο WITSA ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί κοινοπραξία 80 συνδέσμων πληροφορικής απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.