Το πρώτο Life’s Good Award της LG αποκαλύπτει καινοτομίες για μια καλύτερη ζωή για όλους

Η LG ανακοινώνει ότι ξεκίνησε -στις 6 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Οκτωβρίου- η περίοδος υποβολής συμμετοχών για το πρώτο LIFE’S GOOD AWARD. Το LIFE’S GOOD AWARD ανακοινώθηκε στην CES 2022 και επιδιώκει να ανακαλύψει καινοτόμες λύσεις, που ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της LG για μια Καλύτερη Ζωή για Όλους. Οι υποψηφιότητες που θα διακριθούν, θα λάβουν συνολικά ένα εκατομμύριο δολάρια, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των προτάσεών τους.

Οραματιζόμενη έναν βιώσιμο κόσμο όπου… “Life’s Good” για τον πλανήτη και όλους τους κατοίκους του, η LG συνεχίζει να επιδιώκει οικολογικά προσανατολισμένες λύσεις και ιδέες για ένα πιο πράσινο περιβάλλον και να αναπτύσει προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επίκεντρο τον χρήστη και παρέχουν πρόσβαση σε άνετες, χρήσιμες και καινοτόμες εμπειρίες για όλους.

Το LIFE’S GOOD AWARD σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι βιωσιμότητας της LG, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος Life’s Good της εταιρείας σε όλον τον κόσμο. Εκτός από την εφαρμογή των δικών της βιώσιμων πρακτικών, η εταιρεία καλεί τώρα άτομα και ομάδες που ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές, να παρουσιάσουν τις μοναδικές ιδέες τους, για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας Καλύτερης Ζωής για Όλους.

Το LIFE’S GOOD AWARD καλεί του ενδιαφερομένους να υποβάλουν πρωτότυπες και αξιοποιήσιμες λύσεις για την περιβαλλοντική υγεία στην κατηγορία Καινοτομία για τον Πλανήτη, ή ιδέες και λύσεις που μπορούν να εμπλουτίσουν την καθημερινή ζωή δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα στην κατηγορία Καινοτομία για τους Aνθρώπους. Πιστή στη φιλοσοφία της ανοιχτής συνεργασίας, η LG ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με εκκολαπτόμενους και καινοτόμους ανθρώπους. Οι υποβολές μπορούν να γίνουν στον ιστότοπο του LIFE’S GOOD AWARD, όπου οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να βρουν λεπτομέρειες και προϋποθέσεις συμμετοχής.

«Το LIFE’S GOOD AWARD συμπυκνώνει τη φιλοσοφία μας για καινοτομία και την πεποίθησή μας ότι ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να ανοίξει μόνο εάν συνεργαστούμε όλοι μαζί», δήλωσε ο William Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics. «Ανυπομονούμε να δούμε τις καινοτόμες ιδέες των ανθρώπων για μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο υγιές περιβάλλον και να παρέχουμε την υποστήριξή μας και την ενθάρρυνση και την υλοποίησή τους».

Η LG συγκεντρώνει αξιοσέβαστους ακαδημαϊκούς από ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών κλάδων που υποστηρίζουν τα στελέχη της που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή Life’s Good Committee. Στην κριτική επιτροπή μετέχουν ο Alex Edmans, καθηγητής στο London Business School που κέρδισε τα βραβεία Financial Times Best Business Books του 2020 και Financial Times for Excellence in Sustainable Finance Education, ο Christopher Marquis, καθηγητής στο Cambridge Judge Business School και χρυσός κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στα 2021 Axiom Business Book Awards στην κατηγορία Business Ethics και ο Hyun S. Shin, καθηγητής στο Hanyang Business School και διευθυντής του Collective Impact Center στο Πανεπιστήμιο Hanyang.

«Η εφαρμογή της γνώσης για την ανακούφιση από τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου είναι αυτό που στοχεύει κάθε μελετητής», σχολίασε ο Christopher Marquis. «Η LG μας έχει δώσει μια ισχυρή πλατφόρμα για να το κάνουμε αυτό. Το LIFE’S GOOD AWARD αξιοποιεί τους πόρους της LG για να συγκεντρώσει εκκολαπτόμενους καινοτόμους, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες των επιχειρήσεων και είναι ένα συναρπαστικό παράδειγμα του πώς μια εταιρεία μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ζωής».

Η LG συνεργάστηκε με την B Lab Korea, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με εξειδίκευση στη μέτρηση και την πιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται για το LIFE’S GOOD AWARD αξιολογούνται με τη χρήση σχετικών μελετών επιπτώσεων.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν διεξοδικά στην πρώτη διαλογή. Όσες συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα περάσουν από δεύτερη αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επιλεγμένα στελέχη της LG και διάσημους μελετητές που προεδρεύουν σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι τρεις φιναλίστ θα ανακοινωθούν στην CES 2023 και θα παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή σε μία τελευταία διαγωνιστική αναμέτρηση τον Ιανουάριο. Ο νικητής της πρώτης θέσης (Grand Prix) θα λάβει χρηματικό έπαθλο 700.000 δολαρίων, ενώ ο δεύτερος (Silver) και ο τρίτος (Bronze) θα λάβουν 200.000 και 100.000 δολάρια, αντίστοιχα.