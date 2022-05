H Vodafone υποδέχεται τη streaming υπηρεσία Disney+ στο Vodafone TV

Η Vodafone Ελλάδας και η The Walt Disney Company Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να προσφέρουν στους συνδρομητές του Vodafone TV συναρπαστικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια, παρέχοντας πρόσβαση στη streaming υπηρεσία Disney+ μέσω του Vodafone TV, με την έναρξη της υπηρεσίας στην Ελλάδα στις 14 Ιουνίου 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές του Vodafone TV θα έχουν πρόσβαση στη streaming υπηρεσία Disney+, με αποκλειστικούς προνομιακούς όρους και συναρπαστικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, με τις πιο πρόσφατες παραγωγές των 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX και Searchlight Pictures.

Με τη νέα συμφωνία, από τις 14 Ιουνίου, το Vodafone TV κάνει διαθέσιμο το Disney+ σαν βασική υπηρεσία στα πακέτα του και έτσι, οι συνδρομητές του Vodafone TV, θα έχουν πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο πρωτότυπου περιεχομένου, ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ του Disney+, ως μέρος της συνδρομής τους, μέσα από μια απλή διαδικασία εγγραφής.

Το Disney+ αποτελεί τον απόλυτο streaming προορισμό για μερικές από τις πιο αγαπημένες Disney ιστορίες του κόσμου και στις 24 Ιουνίου θα προβάλει αποκλειστικά την ταινία «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο» με την αληθινή ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο και το ταξίδι τους από την Ελλάδα, στην Αμερική και την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Επίσης, οι συνδρομητές του Vodafone TV, θα έχουν την ευκαιρία από την έναρξη λειτουργίας του Disney+ στις 14 Ιουνίου, να απολαύσουν τη σειρά των Marvel Studios, «Moon Knight», με πρωταγωνιστή τον Oscar Isaac, την υποψήφια ταινία για Όσκαρ «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» και τις διάσημες σειρές του Star Wars, «The Book of Boba Fett» και «The Mandalorian» από τον δημιουργό και executive producer Jon Favreau.

Οι συνδρομητές θα μπορούν, επίσης, να απολαύσουν την υποψήφια για Όσκαρ, ταινία «Λούκα» των Disney και Pixar, το βραβευμένο με Όσκαρ «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios, που αφηγείται την ιστορία μιας ιδιαίτερης οικογένειας, των Μαδριγάλ, καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ «Κρουέλα», με πρωταγωνίστρια την Emma Stone ως τη θρυλική Cruella de Vil.

Στο περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τίτλους όπως την επιτυχημένη, πρωτότυπη κωμική σειρά «Only Murders in the Building», τις μίνι σειρές «The Kardashians», «Pam & Tommy» και «Queens», όπως επίσης προηγούμενους κύκλους των σειρών «The Simpsons», «Grey’s Anatomy», «9-1-1» και «The Walking Dead». Ακόμα, από το National Geographic, μεταξύ άλλων θα μπορούν να απολαύσουν την εκπομπή «Ο Κόσμος Σύμφωνα με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ» και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo».

Πρωτοποριακή θέση στο περιεχόμενο

Με αφορμή τη συνεργασία με το Disney+, ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, Quique Vivas, δήλωσε: «Με αυτή την πρωτοβουλία, το Vodafone TV διευρύνει τον χάρτη του περιεχομένου που προσφέρει στις ελληνικές οικογένειες, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για εμάς καθώς θα επιτρέψει στη Vodafone να συνδυάσει τις καλύτερες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, με το σημαντικότερο και ποιοτικότερο περιεχόμενο οικιακής διασκέδασης κάτω από μία στέγη, κάνοντας την πρόσβαση σε όλους τους προορισμούς και τις υπηρεσίες οικιακής διασκέδασης και περιεχομένου εύκολη, με ένα τηλεκοντρόλ, απλή και συμφέρουσα για όλους».

Συναρπαστικό ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος, Vice President και General Manager της The Walt Disney Company Ελλάδας, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ακόμα συναρπαστικό ορόσημο, στη μακροχρόνια σχέση μας με τη Vodafone Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συνεργασία και το γεγονός ότι θα προσφέρουμε στους συνδρομητές του Vodafone TV, πρόσβαση στον απίστευτο κατάλογο ταινιών, σειρών και πρωτότυπου περιεχομένου του Disney+».