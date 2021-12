Η Sparkle λαμβάνει το βραβείο Green Data Center of the Year στο Infocom World 2021

Η Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, έλαβε το βραβείο “Green Data Center of the Year” στο Infocom World 2021, για το Metamorfosis II, το νέο data center της εταιρείας στην Αθήνα. Αυτό το βραβείο ακολουθεί την τιμητική βράβευση “Best Data Center” στα Global Carrier Awards το 2020, αποδεικνύοντας ότι η Sparkle είναι έτοιμη για την «επανάσταση της εξέλιξης», όπως υποδηλώνει και το μήνυμα του συνεδρίου.

Το πολύ-βραβευμένο data center Metamorfosis II βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής -δίπλα στο Metamorfosis I– και καταλαμβάνει έκταση περίπου 6.000 τμ., με μέγιστη χωρητικότητα 700 racks και συνολική ισχύ 7,7 MW. Διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πελάτη, ενώ είναι δομημένο σύμφωνα με τα πιο αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια και εγγυάται μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια. Επιπλέον, διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα ισχύος και ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά περίπου 28.000 τόνους ετησίως. Η ποιότητα και η ενεργειακή αριστεία του νέου data center επιβεβαιώνεται και από τις πιστοποιήσεις Uptime Institute Tier III, LEED Gold και ISO 14001.

Η Sparkle διαθέτει τέσσερα ενεργά data centers στην Ελλάδα: τρία στην Αθήνα –όπου βρίσκεται το ιδιόκτητο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών– και ένα στα Χανιά, με συνολική επιφάνεια 14.000 τ.μ. και ισχύ 13,7 MW.

Τα data centers της Sparkle είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους πελάτες βιώσιμες, ασφαλείς και κορυφαίες υποδομές για τα συστήματα πληροφορικής που είναι κρίσιμα για το έργο τους, παρέχοντας παράλληλα γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα προς όλον τον κόσμο. Αυτό οφείλεται στην πλήρη συνδεσιμότητά τους με το Nibble, το πρώτο υπερ-μεσογειακό οπτικό δίκτυο της Sparkle και με το παγκόσμιο δίκτυο Seabone κλάσεως Tier-1. Επιπλέον, χάρη στην ανοιχτή και ανθεκτική διαμόρφωσή τους, τα data centers της Sparkle προσφέρουν ένα πλούσιο οικοσύστημα πολλών διασυνδεδεμένων παικτών για εγχώρια και διεθνή συνδεσιμότητα.

Στο 23ο InfoCom World Conference, η επιτυχία συνεχίζεται για τη Sparkle και όσα έχει καταφέρει, αναδεικνυόμενη το 2019 ως “Cloud Service of the Year” και το 2020 ως “Data Center of The Year”. Τώρα, αναγνωρίζεται για ακόμη μια φορά η ηγετική θέση της στους κλάδους των cloud και data center, καθώς και η συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς, συνολικά.