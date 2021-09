Υποψήφιος για πρόεδρος της Κύπρου ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς

Την απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κύπρου το 2023, ως ανεξάρτητος υποψήφιος, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Σε εκτενή συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου ο κ. Πρωτοπαπάς, αναφέρει ότι έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του σε τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς καθώς και ότι έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται για την προεκλογική μάχη.

Κληθείς να σχολιάσει «τι Πρόεδρο χρειάζεται σήμερα η Κύπρος», ο κ. Πρωτοπαπάς απάντησε ότι η χώρα μας «χρειάζεται σήμερα έναν Πρόεδρο που να είναι πρώτα απ’ όλα τίμιος, αποφασιστικός, ισχυρή προσωπικότητα, εργατικός, πολύ καλός στη διοίκηση, να αφουγκράζεται τα προβλήματα του λαού και να έχει επαφή με το λαό, να αποφασίζει με γνώμονα το καλό της πλειοψηφίας των πολιτών, να κατανοεί τις κοινωνικές διαφορές και να προσπαθεί να τις αμβλύνει, να είναι στοργικός στους αδύνατους, να βοηθά και να προωθεί τους νέους και να είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία». Και όλα αυτά, συμπλήρωσε, «για να μπορέσει να φέρει τις αλλαγές που επιζητούν οι πολίτες, οδηγώντας την Κύπρο στην μετά το 2030 εποχή».

Βιογραφικό Χριστόδουλου Πρωτοπαπά (όπως παρατίθεται στην εφημερίδα Πολίτης):

Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς γεννήθηκε το 1961 και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο χωριό Πέρα Πεδί της επαρχίας Λεμεσού. Είναι παιδί μιας πολύ φτωχής αγροτικής οικογένειας. Αποφοίτησε με άριστα (9.73) και πρώτος στην κατεύθυνση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1986. Είναι από τους πρώτους ερευνητές στην Ελλάδα που ασχολήθηκε από το 1985 με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Έμπειρα Συστήματα, τις νοήμονες μηχανές και τον νοήμονα έλεγχο.

Το 1988, σε ηλικία 26 ετών, ορίστηκε από τον τότε υπουργό Παιδείας της κυβέρνησης Γιώργου Βασιλείου, Ανδρέα Φιλίππου, ως Μέλος της πρώτης Ειδικής Επιτροπής που συστάθηκε για να μελετήσει την ίδρυση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Από το 1988 μέχρι το 1999 εργάστηκε στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη θέση του Τεχνικού Συμβούλου. Από τη θέση αυτή εκτός των άλλων εισάγει για πρώτη φορά στην Κύπρο την ιδιωτική τηλεόραση ως υπεύθυνος μηχανικός για την εξ υπαρχής σχεδίαση, εγκατάσταση και λειτουργία του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Ο ΛΟΓΟΣ (γενικός διευθυντής 1996-1999). Το 1992 εκλέγεται στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ως ένας εκ των 4 εκπροσώπων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, χωρίς τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε κομματική ομάδα υποψηφίων.

Internet και Διαστημικά

Από τον Αύγουστο του 1994 ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος ως Μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος. Το Σεπτέμβριο του 1995 εισάγει για πρώτη φορά στην Κύπρο την τεχνολογία του ίντερνετ, ιδρύοντας μετά από πολιτικό αγώνα το ΛΟΓΟΔΙΚΤΥΟ που ήταν και ο πρώτος πάροχος υπηρεσίας ίντερνετ στην Κύπρο, διατελώντας από το 1995 μέχρι το 1999 Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού αυτού παράλληλα με τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΛΟΓΟΥ.

20 χρόνια Hellas Sat

Τον Ιούλιο του 2001 ιδρύει στην Κύπρο την εταιρεία HELLAS SAT Consortium Ltd και από τον Αύγουστο του 2001 υπηρετεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLAS SAT, συντονίζοντας το έργο της κατασκευής και εκτόξευσης του πρώτου ελλαδοκυπριακού δορυφόρου HELLAS SAT 2, ο οποίος εκτοξεύθηκε τον Μάιο του 2003 από το Ακρωτήριο Canaveral. Το Φεβρουάριο του 2006 εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο την υπηρεσία του δορυφορικού ίντερνετ. Το 2007 εκλέγεται πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, ενώ το 2010 επανεκλέγεται ομόφωνα για δεύτερη φορά στην ίδια θέση. Οι δορυφορικοί οργανισμοί που συγκροτούν την ESOA λειτουργούν συνολικά πάνω από 300 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Το καλοκαίρι του 2009 σε συνεργασία με τον τότε υπουργό Συγκοινωνιών της κυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, Νίκο Νικολαΐδη, διασύνδεσε μέσω δορυφορικού ίντερνετ 146 συνολικά απομακρυσμένες κοινότητες της Κύπρου. Το 2009 εγκαινιάζει στην Κοφίνου το Διαστημικό Κέντρο της HELLAS SAT, μέσω του οποίου ελέγχονται και πλοηγούνται οι δορυφόροι της εταιρείας. Τον Φεβρουάριο του 2013 η Hellas Sat καθίσταται θυγατρική του Διακυβερνητικού Δορυφορικού Οργανισμού ARABSAT, στον οποίο συμμετέχουν 21 Αραβικές χώρες, μέλη του Αραβικού Συνδέσμου. Επέβλεψε και συντόνισε το έργο της κατασκευής και εκτόξευσης του νέου δορυφόρου HELLAS SAT 3/EAN (Ιούνιος 2017). Παράλληλα, την ίδια περίοδο, συντόνισε και το έργο της σχεδίασης, κατασκευής και εκτόξευσης του τρίτου δορυφόρου της εταιρείας, HELLAS SAT 4 (Φεβρουάριος 2019, Γαλλική Γουιάνα). Οι πιο πάνω επενδύσεις (δορυφόροι και επίγειες εγκαταστάσεις) συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο με δική του μέριμνα και ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να αναγνωρίζεται η HELLAS SAT ως μια από τις πιο μεγάλες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην Κύπρο.

Ελλάδα, Σελήνη, NASA

Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2019, παράλληλα με τα καθήκοντά του στη HELLAS SAT, διετέλεσε και πρόεδρος του τότε νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ). Συντόνισε το έργο της ελληνικής αποστολής στη Σελήνη και συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή της NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη. Υπό την προεδρία του ο ΕΛΔΟ πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Διεθνούς Διαστημικού Κλιματικού Παρατηρητηρίου (Space Climate Observatory), το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron, και σε συνεργασία με τη Γαλλική CNES προώθησε σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο την ανάπτυξη γεωστατικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών για την ευρωπαϊκή επικράτεια. Από το 2008 είναι ισόβιο μόνιμο Μέλος της ειδικής τετραμελούς τιμητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Τιμήθηκε στην Τουρκία

Τιμήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση για τη συμβολή του στην παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη με τη φύτευση 20 δένδρων στο πάρκο προσωπικοτήτων MUSIAD στο προάστιο Omerli της Κωνσταντινούπολης. Από τον Ιούνιο του 2019 είναι μέλος του Δ.Σ. του Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) το οποίο έχει ως στόχο την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για τη ναυτιλία, όπως τις τεχνολογίες του Internet of Things (IOT), αυτόνομων και έξυπνων πλοίων (autonomous and smart ships). Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά και είναι πατέρας τριών παιδιών.