Η Lenovo παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα “Everything-As-A-Service” και ένα ευρύ φάσμα από καινοτομίες για την νέα πραγματικότητα στο 7ο ετήσιο Global Tech World Event

-Στην 7η ετήσια παγκόσμια τεχνολογική εκδήλωση Tech World, η Lenovo παρουσίασε σήμερα ένα χείμαρρο νέων καινοτομιών που περιλαμβάνουν: ένα δραματικά διευρυμένο επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στο “Everything-As-A-Service” με το Lenovo TruScale, μια σειρά νέων Edge to Cloud και datacenter υποδομών και προϊόντων, μεγάλη γκάμα νέων φορητών υπολογιστών, tablet, οθονών, edge computing και βοηθητικών συσκευών, που έχουν κατασκευαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να προηγηθούν σε αυτό που η εταιρεία θεωρεί ότι θα είναι «η επόμενη πραγματικότητα».

Παράλληλα με την ανακοίνωση πολλών νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στις βασικές τάσεις της εποχής όπως: την τάση για συνέχιση των υβριδικών μοντέλων εργασίας ή για πιο εξελιγμένες υπηρεσίες υποδομής, αλλά και για τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης που θα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα ζούμε, θα μαθαίνουμε, θα εργαζόμαστε και θα αλληλοεπιδρούμε τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα με τον Yang στην εκδήλωση μίλησαν και άλλοι Business Leaders της Lenovo, καθώς και κορυφαίοι CEOs από εταιρείες όπως η Microsoft, η Intel, η Deloitte, η SAP, η VMWare και η Nutanix. Παγκόσμιοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της WPP και της Ducati, μοιράστηκαν επίσης ιστορίες καινοτομίας και τεχνολογίας, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν ακόμη και στο σημερινό, δύσκολο παγκόσμιο επιχειρησιακό τοπίο. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι από όλον τον κόσμο εγγράφηκαν για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση τεχνολογίας και να μιλήσουν για το τι μέλλει γενέσθαι στον κλάδο.

«Η επόμενη πραγματικότητα είναι ήδη εδώ και τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις έχουν πλέον διαφορετικές ανάγκες και χρειάζονται πιο έξυπνη τεχνολογία». δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang. «Η Lenovo είναι προσηλωμένη στο όραμά της να προσφέρει τις τεχνολογικές λύσεις για τη νέα αυτή πραγματικότητα. Ξεκινώντας από τις λύσεις για υβριδικά μοντέλα εργασίας, το edge to cloud χαρτοφυλάκιό μας, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο Everything-Αs-Α-Service με την ονομασία Lenovo TruScale, έως τις τεχνολογίες Lenovo Brain και AI και τη δέσμευσή μας για πράσινη και υπεύθυνη καινοτομία-η Lenovo δεσμεύεται για συνεχή καινοτομία για να προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακού και έξυπνου μετασχηματισμού στους πελάτες της και σε όλον τον πλανήτη».

Η μετάβαση στο μοντέλο Everything-Αs-Α-Service μέσω της διεύρυνσης του Lenovo TruScale

Επεκτείνοντας το εμπορικό σήμα TruScale πέρα ​​από τις υπηρεσίες υποδομής, η Lenovo φέρνει όλες τις υπηρεσίες as-a-Service κάτω από την ίδια πλατφόρμα για να προσφέρει μια πραγματικά παγκόσμια λύση που καθιστά τα πάντα, από τo pocket έως το cloud, προσβάσιμα μέσω ενός μόνο συμβολαίου. Το Lenovo TruScale προσφέρει τώρα στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών την ευελιξία που χρειάζονται για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με ένα κλιμακούμενο μοντέλο κατανάλωσης και προβλέψιμες επιλογές πληρωμής για hardware και υπηρεσίες. Η μετάβαση σε μια ολοκληρωμένη as-a-service στρατηγική, συμβαδίζει πιστά με το όραμα της εταιρείας να ενώσει τις επιχειρηματικές μονάδες των smart devices, smart infrastructure και smart solutions και να τις προσφέρει με έναν διαφορετικό τρόπο στους πελάτες της, παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις σε κοινά προβλήματα – και επιπλέον στους υπεύθυνους ΙΤ- τις επιδόσεις που χρειάζονται σε συνδυασμό με την ευελιξία του pay-as-you-grow. Με το Lenovo TruScale, οι λύσεις υποδομής για τους υπεύθυνους ΙΤ είναι πλήρως διαχειριζόμενες, δίνοντας στους πελάτες τα πλεονεκτήματα ενός on-premise περιβάλλοντος cloud και ταυτόχρονα την ηρεμία που προσφέρει η ασφαλής διαχείριση δεδομένων σε ένα υβριδικό περιβάλλον.

Lenovo Brain: Ενδυναμώνοντας τον Έξυπνο Μετασχηματισμό στην Νέα Πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια της κύριας ομιλίας, ο Dr. Yong Rui, Chief Technology Officer και Senior Vice President της Lenovo, παρουσίασε βασικές τεχνολογίες στο Lenovo Brain, την πλατφόρμα Α.Ι που έχει αναπτύξει η Lenovo, η όποια είναι κατασκευασμένη για να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι κλάδοι, όπως: ο κατασκευαστικός, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης και η εκπαίδευση. Το Lenovo Brain ξεκίνησε αρχικά ως πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένη για την ενίσχυση του έξυπνου μετασχηματισμού της ίδιας της εταιρείας: από την ενεργοποίηση της φυσικής αλληλεπίδρασης των συσκευών Lenovo με τους χρήστες και την ενεργοποίηση της υποδομής A.I. για to Ι.Τ. operation της Lenovo, έως λειτουργίες για την ενίσχυση των έξυπνων εργοστασίων της Lenovo. Ο Yong ανακοίνωσε την περαιτέρω ανάπτυξη του Lenovo Brain για την ενδυνάμωση και άλλων κλάδων μέσω της κατασκευής, της ανάπτυξης και της υποστήριξης λύσεων AI.

Καινοτομία για Resilient Edge Computing

Η Lenovo επικεντρώνεται στη δημιουργία έξυπνων λύσεων υποδομής, οι οποίες είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντικές στο νέο κόσμο των υβριδικών μοντέλων εργασίας, όπου η ανάγκη για edge-to-cloud έχει επιταχυνθεί. Η Lenovo ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι η πρώτη που θα κυκλοφορήσει λύσεις λογισμικού VMware για το edge που θα υποστηρίζεται από τους servers ThinkSystem SE350 Edge. Επιπλέον, η Lenovo ανακοίνωσε τη βελτίωση του λογισμικού διαχείρισης Lenovo Open Cloud Automation για την αυτοματοποίηση του προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της μόνιμης διαχείρισης των cloud datacenter. Κατ’ αυτόν το τρόπο, οι εταιρείες μπορούν πλέον να σχεδιάσουν τις λύσεις υποδομής cloud και edge των κέντρων δεδομένων τους, χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό διαχείρισης.

Κάνοντας το Edge πιο έξυπνο

Οι εφαρμογές Edge AI αναπτύσσονται ραγδαία καθώς οι επιχειρήσεις μεταμορφώνουν έξυπνα λειτουργίες και υπηρεσίες, με ολοένα και πιο ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης και αυτοματοποίησης. Το ThinkEdge ™ SE70 είναι μια ισχυρή και ευέλικτη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για επιχειρήσεις, που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις διευρυμένες ανάγκες έξυπνου μετασχηματισμού σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε logistics, μεταφορές και στις έξυπνες πόλεις, αλλά και στο λιανεμπόριο, τις υπηρεσίες υγείας και τον κατασκευαστικό κλάδο. Η νέα λύση Edge της Lenovo δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα Amazon Web Services (AWS) που αξιοποιούν το AWS Panorama και τροφοδοτείται από την πλατφόρμα NVIDIA® Jetson ™ Xavier ™ NX.

Τα Windows 11 στα νέα laptop Lenovo

Η Lenovo παρουσίασε επίσης νέους, premium φορητούς υπολογιστές, που παρέχουν γρήγορο και ευέλικτο computing, σχεδιασμένο για την νέα αυτή εποχή. Πρόκειται για τους ελαφρύτερους φορητούς υπολογιστές OLED 14 ιντσών στον κόσμο που προφέρουν εξαιρετική φορητότητα, το Lenovo Yoga Slim 7 Carbon και το νέο εξαιρετικά λεπτό Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16 ιντσών-από τους πρώτους φορητούς υπολογιστές που φέρνουν το ισχυρό λειτουργικό σύστημα Windows 11 επόμενης γενιάς ( OS) για μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Για ευελιξία εν κινήσει, ο κομψός αποσπώμενος φορητός υπολογιστής IdeaPad ™ Duet 5 Chromebook (13 ”, 6) είναι πάντα έτοιμός για χρήση και διαθέτει το Chrome OS της Google για να βοηθήσει στην δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα σας, ενώ παράλληλα προσφέρει απίστευτες ψυχαγωγικές εμπειρίες.

Happier Together

Η Lenovo οραματίζεται έναν κόσμο όπου η συνδεσιμότητα και η συνεργασία είναι απρόσκοπτες και το λογισμικό που τροφοδοτεί αυτές τις συσκευές είναι το κλειδί που ανοίγει τη πόρτα σε ένα σύμπαν κρυφής αξίας. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο ασύρματης συνδεσιμότητας της Lenovo που ονομάστηκε Project Unityv. H εφαρμογή Project Unity, η όποια αρχικά κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με το Lenovo Tab P12 Pro, μετατρέπει αποτελεσματικά τη συσκευή σε έναν έξυπνο Lenovo PC για Windows 10 ή 11. Αυτή η εντελώς ασύρματη εμπειρία επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίσουν εύκολα τις δύο συσκευές με μια απλή είσοδο pin και να επεκτείνουν την επιφάνεια εργασίας τους στο tablet για να μπορούν να δουλεύουν σε δύο οθόνες ή για να κάνουν mirror την οθόνη τους, όταν αυτό χρειάζεται. Αυτό το tablet περιλαμβάνει το ολοκαίνουργιο Lenovo Precision Pen 3, καθώς και ελαφρύ πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους για να αυξήσει την παραγωγικότητά σας.

Οθόνες υψηλής απόδοσης

Η νέα, premium, επαγγελματική οθόνη ThinkVision P27u-20 ήταν μία από τις τρεις οθόνες που παρουσιάστηκαν στο Tech World 2021. Αυτή η οθόνη προσφέρει dual wide γκάμα χρωμάτων (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) με εργοστασιακά βαθμονομημένη ακρίβεια χρωμάτων. Σχεδιασμένη για δημιουργούς φωτογραφίας, βίντεο και γραφικών που αναζητούν οθόνη υψηλής απόδοσης για να επεκτείνουν το χώρο της οθόνης τους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή πολλαπλών εργασιών, η οθόνη προσθέτει επίσης την ευκολία της δυνατότητας σύνδεσης με Intel® Thunderbolt ™ 4. Η οθόνη ThinkVision P27u-20 που συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο Energy Star 8.0 , παρέχει εκπληκτική ευκρίνεια σε οθόνη IPS Ultra High Definition (3840×2160) 27 ιντσών με υποστήριξη VESA® DisplayHDR ™ 400 για ρεαλιστική φωτεινότητα και σκοτάδι.

Επιπλέον, η Lenovo παρουσίασε μια νέα σειρά gaming οθονών της σειράς G που έχουν σχεδιαστεί για συναρπαστικά παιχνίδια στον υπολογιστή, αλλά και εργασία ή εκπαίδευση στο σπίτι, όπως τη Lenovo G27e-20 Monitor και τη Lenovo G24e-20 Monitor. Ιδανικές για φοιτητές, παίκτες, gamers, αλλά και νέους επαγγελματίες που εξακολουθούν να θέλουν υψηλή απόδοση από ποιοτικές συσκευές, σε ανταγωνιστική τιμή. Εξοπλισμένες με την τεχνολογία AMD FreeSync ™ Premium προσφέρουν μία ρευστή, ξεκούραστη για τα μάτια, εμπειρία χρήσης με χαμηλό latency. Και οι δύο οθόνες είναι ικανές να επιτύχουν 1ms Moving Picture Response Time (MPRT) ii για εξαιρετικά μειωμένη θόλωση, κάνοντας τα κινούμενα αντικείμενα να φαίνονται πιο καθαρά και ευκρινή.

Η Απόλυτη Συσκευή Ψυχαγωγίας

Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια κορυφαία εμπειρία πολυμέσων με το καινοτόμο Lenovo Tab P12 Pro που είναι γεμάτο με όλα τα έξυπνα χαρακτηριστικά που περιμένει κανείς από ένα κορυφαίο Android tablet της Lenovo. Περιλαμβάνει μια καταπληκτική οθόνη AMOLED, καθηλωτικό ήχο, μπαταρία μεγάλης διάρκειας και την ολοκαίνουργια ψηφιακή πένα με μαγνητική σύνδεση για ασύρματη φόρτιση, αντικλεπτικό alert, καθώς και αποσπώμενο πληκτρολόγιο. Διατίθεται σε δύο μοντέλα, 5G ή WiFi, και προσφέρει απίστευτη ψυχαγωγία, συναρπαστικό ήχο, κορυφαία χαρακτηριστικά, καθώς και παραγωγικότητα εν κινήσει. Για να μετατρέψετε αυτό το προσωπικό home cinema σε μια συσκευή που προάγει την παραγωγικότητα σας, απλά συνδέστε το λεπτό πληκτρολόγιο με pogo pin τεσσάρων σημείων με μία μόνο κίνηση και στηρίξτε το tablet στο προαιρετικό στήριγμά του. Για άμεση δημιουργία, απλώς αποσυνδέστε το προαιρετικό Lenovo Precision Pen 3 που συνδυάζεται αυτόματα με το tablet, για να ξεκινήσει την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή Instant Memo που μετατρέπει το μελάνι σε κείμενο και σας επιτρέπει να κρατάτε χειρόγραφες σημειώσεις σε όποιο σημείο της οθόνης θέλετε.

Με τα βολικά Lenovo Smart Wireless Earbuds, συνδεθείτε με μια συσκευή Android ή Windows με ένα μόνο κλικ χάρη στην τεχνολογία Lenovo Smart Pair, απλώς ανοίξτε τη συμπαγή θήκη φόρτισης των ακουστικών για να ενεργοποιήσετε αμέσως το Bluetooth.iv

Βιώσιμη Καινοτομία

Η Lenovo έχει δεσμευτεί να προσφέρει πιο έξυπνη τεχνολογία όλους και να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα συνεχίσει να επιλύει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Με αυτό το σκοπό διπλασιάζει τις επενδύσεις της σε Ε&Α τα επόμενα τρία χρόνια. Εστιάζοντας στην πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνη καινοτομία σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή καλύτερη, την κοινωνία πιο δίκαιη και το περιβάλλον πιο βιώσιμο. Ο Όμιλος δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεσή του για το Περιβάλλον, την Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG) που περιλάμβανε νέους στόχους στους τομείς του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων υλικών. Επιπλέον, η εστίαση της εταιρείας στη φιλανθρωπία μέσω του Lenovo Foundation, συνεχίζει να ενδυναμώνει τις υπο-εκπροσωπούμενες κοινότητες προσφέροντας πρόσβαση στην τεχνολογία και την εκπαίδευση STEM, έχοντας θέσει τον στόχο να επηρεάσει με στοχευμένα προγράμματα 15 εκατομμύρια άτομα έως το 2025/26, μέσω φιλανθρωπικών προγραμμάτων και συνεργασιών. Οι εκπρόσωποι της Lenovo συζήτησαν επίσης στην εκδήλωση τη σημασία της πράσινης, βιώσιμης, σκόπιμης καινοτομίας. Η εταιρεία εξέδωσε πρόσφατα την ετήσια έκθεση ESG. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο, τα ορόσημα και το όραμα για το μέλλον, μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ

Όλα τα προϊόντα που ανακοινώθηκαν στο φετινό TechWorld έχουν κυκλοφορήσει για να αναδείξουν τις μοναδικές δυνατότητες της Lenovo, ενώ καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών για καινοτόμα και προσβάσιμα προϊόντα. Σε έναν υβριδικό κόσμο, η Lenovo αναγνωρίζει τη σημασία για συνδεσιμότητα σε όλες τις συσκευές των χρηστών. Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της Lenovo TechWorld για πλήρεις προδιαγραφές, εικόνες και περισσότερες πληροφορίες:

