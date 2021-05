Cosmote: δωρεάν απεριόριστα data για όλα τα ΣΚ μέχρι του Αγίου Πνεύματος

Δωρεάν απεριόριστα data για όλα τα Σαββατοκύριακα από τις 22/5, έως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (21/6), προσφέρει η Cosmote σε όλους τους συνδρομητές της, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα από όπου και αν βρίσκονται.

Όλοι οι συνδρομητές κινητής, οικιακοί και εταιρικοί (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP), μπορούν να ενεργοποιούν την δωρεάν προσφορά για κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας από το κινητό τους στα applications My Cosmote και What’S Up και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες των δικτύων Cosmote 4G και Cosmote 5G. Οι συνδρομητές για το πρώτο Σαββατοκύριακο ισχύος της προσφοράς (22-23/5) μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δωρεάν απεριόριστα δεδομένα από σήμερα και στη συνέχεια από κάθε Δευτέρα για κάθε επερχόμενο Σαββατοκύριακο.

«Στην Cosmote φροντίζουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των συνδρομητών μας. Για το λόγο αυτό, προχωράμε συχνά σε προσφορές πακέτων GB, εντελώς δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές, σε περιόδους που το Internet στο κινητό γνωρίζει αυξημένη ζήτηση. Προσφέροντας δωρεάν απεριόριστα data σε όλους, για όλα τα Σαββατοκύριακα μέχρι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δίνουμε τη δυνατότητα στους συνδρομητές μας να σερφάρουν ανέμελα από το κινητό τους, από όπου και αν βρίσκονται», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ.