Οι κορυφαίες εταιρείες που ενίσχυσαν την τεχνολογική τους καινοτομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξάνουν τα έσοδά τους 5 φορές γρηγορότερα

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι ηγέτιδες εταιρείες που ενίσχυσαν τις τεχνολογικές τους επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ισχυροποίησαν τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνολογία έχει αναμφισβήτητα καταστεί απαραίτητη για την επιτυχία των επιχειρήσεων καθώς επιτρέπει άμεσα στις εταιρείες όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά ακόμη και να ευδοκιμήσουν σε μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της ιστορίας.

Η νέα μελέτη “Make the Leap, Take the Lead” υπογραμμίζει ότι αυξάνοντας τις επενδύσεις τους σε cloud, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογίες, οι ‘Ηγέτες’ (Leaders) αυξάνουν τα έσοδά τους με ρυθμό πέντε φορές γρηγορότερο σε σχέση με τις εταιρίες ‘Ουραγούς’ (Laggards), ρυθμός εξαιρετικά υψηλότερος σε σχέση ακόμα και με το διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης που οι ‘Ηγέτες’ ανέφεραν πριν από λίγα χρόνια. Στον αντίποδα, πολλές εταιρείες στην κατηγορία των ‘Ουραγών’ επένδυσαν σε νέες τεχνολογίες για πρώτη φορά, σε μεγάλο βαθμό για να διατηρήσουν τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές τους λειτουργίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γεγονός που τις τοποθετεί σε ακόμη δυσμενέστερη θέση.

Μια νέα κατηγορία εταιρειών αναδύθηκε, οι ‘Άλτες’ (Leapfroggers). Αυτή η κατηγορία ξεχωρίζει για την ικανότητά της να επιτυγχάνει γρήγορα την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της δυναμικής των συστημάτων τους και της ενίσχυσης της καινοτομίας τους. Οι ‘Άλτες’ συμπίεσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε μικρό χρονικό διάστημα μέσω μιας επιθετικής και προοδευτικής τεχνολογικής στρατηγικής που μετέτρεψε τις προκλήσεις του περασμένου έτους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα.

«Η μελέτη μας αξιολόγησε τις εταιρείες για τη «Δύναμη Συστημάτων» τους (Systems Strength) – ένα μέτρο υιοθέτησης της τεχνολογίας, εφαρμογής τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα και ετοιμότητας σε επίπεδο κουλτούρας και οργάνωσης για τεχνολογική καινοτομία. Η υψηλή βαθμολογία στη «Δύναμη Συστημάτων» σε συνδυασμό με το «Βαθμό Αναστροφής» (Flip Size), την κατεύθυνση ουσιαστικά του προϋπολογισμού IT σε πρωτοβουλίες καινοτομίας, επιτρέπει στους ‘Ηγέτες’ να επεκτείνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή τους έναντι των ‘Ουραγών’, δήλωσε ο Ramnath Venkataraman, Επικεφαλής Integrated Global Services, Accenture Technology. «Παράλληλα, οι ‘Άλτες’ εμφανίζουν επίσης μεγάλη πρόοδο διατηρώντας τη «Δύναμη Συστημάτων» τους και διευρύνοντας την καινοτομία σε όλο το εύρος των επιχειρήσεών τους. Απόρροια αυτής της κατάστασης, οι ‘Άλτες’ αυξάνουν πλέον τα έσοδά τους με τετραπλάσια ταχύτητα έναντι των ‘Ουραγών’.»

Στην έρευνα συμμετείχαν 4.300 ερωτηθέντες και η βαθμολογία στηρίχτηκε στους παράγοντες «Δύναμη Συστημάτων» και «Βαθμός Αναστροφής». Η μελέτη ανέδειξε τις εταιρείες ‘Ηγέτες’ (το 10% του δείγματος με την υψηλότερη βαθμολογία), τις εταιρείες ‘Άλτες’ (18% του συνολικού δείγματος) και τις εταιρίες ‘Ουραγούς’ (το 25% του δείγματος με τη χαμηλότερη βαθμολογία) και αξιολόγησε την οικονομική απόδοση της κάθε κατηγορίας.

Η Annette Rippert, Επικεφαλής Strategy & Consulting, Accenture, πρόσθεσε «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι ‘Ηγέτες’ υιοθετούν καινοτόμο τεχνολογία νωρίτερα και επενδύουν συχνότερα από τους ανταγωνιστές τους. Επικεντρώνονται όχι μόνο στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, αλλά και στα κρίσιμα βήματα που απαιτούνται για την επιτυχή επέκτασή της σε ολόκληρη την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου τρόπου εργασίας, ενώ υλοποιούν σημαντικές αλλαγές για την ενίσχυση μιας κουλτούρας που έχει στο επίκεντρο την καινοτομία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους.»

Η μελέτη δείχνει ότι οι εξελισσόμενες στρατηγικές τεχνολογίας αποδίδουν περισσότερο όταν οι εταιρίες εστιάζουν σε τρεις πυλώνες:

Replatform – Μετάβαση στο cloud για την ενίσχυση της «Δύναμης Συστημάτων», περιορίζοντας τις περιττές τεχνολογίες και τα αποσυνδεδεμένα δεδομένα σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του IT, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και ευελιξίας. Για παράδειγμα, το 80% των εταιρειών στην κατηγορία ‘Άλτες’ είχε υιοθετήσει κάποια μορφή τεχνολογίας cloud έως το 2017, αλλά το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 98% έως το 2020.

– Μετάβαση στο cloud για την ενίσχυση της «Δύναμης Συστημάτων», περιορίζοντας τις περιττές τεχνολογίες και τα αποσυνδεδεμένα δεδομένα σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του IT, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και ευελιξίας. Για παράδειγμα, το 80% των εταιρειών στην κατηγορία ‘Άλτες’ είχε υιοθετήσει κάποια μορφή τεχνολογίας cloud έως το 2017, αλλά το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 98% έως το 2020. Reframe – Εστίαση σε μια στρατηγική τεχνολογίας με αρχικό στόχο την καινοτομία. Οι ‘Άλτες’ μπορούν εύκολα να αλλάζουν την προσέγγισή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά εμπόδια ως ευκαιρίες καινοτομίας με νέες τεχνολογίες. Η κλιμάκωση νέων καινοτομιών έγινε η βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες ‘Άλτες’ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με το 67% να επιδιώκει επιθετική αύξηση εσόδων από μη βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.

– Εστίαση σε μια στρατηγική τεχνολογίας με αρχικό στόχο την καινοτομία. Οι ‘Άλτες’ μπορούν εύκολα να αλλάζουν την προσέγγισή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά εμπόδια ως ευκαιρίες καινοτομίας με νέες τεχνολογίες. Η κλιμάκωση νέων καινοτομιών έγινε η βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες ‘Άλτες’ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με το 67% να επιδιώκει επιθετική αύξηση εσόδων από μη βασικούς επιχειρηματικούς τομείς. Reach – Επέκταση της πρόσβασης στην τεχνολογία σε όλα τα εσωτερικά τμήματα της επιχείρησης και ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, την ευημερία και την ψυχική τους υγεία. Το 65% των ‘Ηγετών’ δίνει προτεραιότητα στην ευτυχία των εργαζομένων τους παρέχοντας ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις σε ψηφιακή βάση, σε σύγκριση με μόλις 43% των ‘Ουραγών’.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των ‘Ηγετών’ αύξησε τις επενδύσεις σε cloud security και 68% σε υβριδικό cloud. Πρόσθετα, οι ‘Ηγέτες’ εμβάθυναν σε τεχνολογίες Internet of Things (70%) και AI και Machine Learning (59%). Η ανάπτυξη μιας θεμελιώδους πλατφόρμας cloud συνεπάγεται εξοικονόμηση και απελευθέρωση πόρων, επιτρέποντας την κατεύθυνση του προϋπολογισμού IT από την απλή συντήρηση στην καινοτομία, συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής τεχνολογίας και των επιχειρηματικών στόχων.

Οι ‘Άλτες’ μετέτρεψαν τις στρατηγικές τεχνολογίας και τις προτεραιότητές τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας την κρίση της πανδημίας για να αυξήσουν τη χρήση προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών κατά 17%, κλιμακώνοντας την τεχνολογία σε όλες τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες. Οι ‘Άλτες’ προχώρησαν επίσης σε προσεκτικές οργανωτικές αλλαγές για να επεκτείνουν αυτές τις τεχνολογίες και συμπίεσαν το χρόνο μετασχηματισμού τους από χρόνια σε μερικούς μόλις μήνες.