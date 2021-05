Kινηματογραφική εμπειρία και ψυχαγωγία χωρίς όρια από το Cinobo App και την LG Smart TV σας

Οι κάτοχοι smart τηλεοράσεων της LG Electronics μπορούν πλέον να απολαύσουν εκατοντάδες ταινίες, διαλεγμένες από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, μέσω της ελληνικής streaming πλατφόρμας Cinobo. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν το Cinobo app στη smart TV τους και να αποκτήσουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε, στον πλούτο του παγκόσμιου, του ελληνικού και του ανεξάρτητου κινηματογράφου σε μια online πλατφόρμα με εκτεταμένο και προσεκτικά επιμελημένο κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα must-see των κινηματογραφόφιλων.

Η προβολή ταινιών στο Cinobo υποστηρίζεται σε LG Smart TV με λειτουργικό σύστημα WebOS 3.0 ή μεταγενέστερο, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Cinobo. Η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται μέσω του LG Content Store.

Η πλατφόρμα Cinobo ειδικεύεται στον ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο, συγκεντρώνοντας περιεχόμενο από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, που είναι συχνά διάσπαρτο ή και δυσεύρετο, σε ένα χώρο για εξερεύνηση για όλους όσους αγαπούν ή θέλουν να ανακαλύψουν την 7η τέχνη. Η πλατφόρμα, στην οποία ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 14 ημέρες, μετράει ήδη ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, με πλήθος συνδρομητών, ταινίες όλων των ειδών και διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Με νέες κυκλοφορίες σε Α’ προβολή αποκλειστικά στην πλατφόρμα (Cinobo Exclusives) και ταινίες που η ομάδα συστήνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Cinobo Πρεμιέρες) το Cinobo είναι και παραμένει η πιο ενημερωμένη ταινιοθήκη για τους λάτρεις του σινεμά. Από αυτή φυσικά δεν λείπουν κλασικές ταινίες-ορόσημα του κινηματογράφου και φιλμογραφίες των σημαντικότερων auteurs, αλλά και ρόλοι – έκπληξη για Αμερικανούς και Ευρωπαίους σταρ. Μεταξύ των ταινιών που θα είναι διαθέσιμες τον Μάιο, είναι το 7 Λόγοι να Φύγεις Μακριά [7 Reasons to Run Away (from society)], μια σουρεαλιστική ισπανική μαύρη κωμωδία του 2019, αλλά και Ο Μεγάλος Αποχωρισμός (So Long My Son), το κινέζικο δράμα που σάρωσε τα βραβεία ερμηνείας στην Μπερλινάλε.

Οι χρήστες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν μια LG Smart τηλεόραση (μοντέλο 2021) συμμετέχοντας στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί από τις 07 έως και τις 16 Μαΐου 2021 στο @Cinobo στο Instagram. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Μαΐου, όπου θα ανακοινωθεί και ο τυχερός με σχόλιο στο σχετικό post. Δείτε τους όρους συμμετοχής εδώ.