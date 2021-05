Η «Επανάσταση» στις Αειφόρες Επενδύσεις Σήμερα οδηγεί την Κυκλική Οικονομία του Αύριο

Νότες αισιοδοξίας, αλλά και προβληματισμό σχετικά με την πραγματοποίηση του απώτερου στόχου μιας Κυκλικής Οικονομίας ήταν τα βασικά σημεία που προέκυψαν από το panel με τίτλο , “The Circular Economy Advancement Through The Sustainability And Impact Investing Revolution”, που διοργανώθηκε από το Hellenic Impact Investing Network, Content Partner του Delphi Economic Forum, την Τρίτη 11 Μαΐου στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Πρόεδρος του και Managing Partner του Swiss Impact Office, Κωστής Τσελένης, συμμετείχαν οι διεθνείς επενδυτές, κκ. Andreas Ernst (Scopos Funds, Impact Investing Anthos), Nikolaus Hutter (New Paradigm Ventures, Heifer International) και Antonis Schwarz (Good Move Initiatives). Η θεματολογία της ενότητας εστίαζε στη συνεισφορά των Επενδύσεων Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος (ΕΠΚΑ) στη επίτευξη της Κυκλικής Οικονομίας, ειδικά σε συνέχεια του αντίκτυπου της πανδημίας.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Τσελένης, εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές είναι σήμερα σε ένα σημείο καμπής, όπου η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτές να ανταπεξέλθουν σε επερχόμενες προκλήσεις. Για αυτό είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η καίρια σημασία της μεθοδολογίας ΕΠΚΑ, που στοχεύει στην ευημερία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και όχι μόνο της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα σχετικά με το αντίκτυπο του COVID19 στις ΕΠΚΑ, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η πανδημία ουσιαστικά οδηγεί τους επενδυτές προς τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, ο κ. Schwarz ανέφερε ότι η πανδημία έδειξε σε επενδυτές παγκοσμίως, ότι οι ρυπογόνοι κλάδοι, μακροπρόθεσμα δεν προσφέρουν ουσιαστική υπεραξία στις επενδύσεις τους. Ο κ. Hutter προσέθεσε ότι «η πανδημία μας δίδαξε ότι κανένας μας δεν είναι ασφαλής, εάν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς» εξηγώντας ότι φαίνεται ο επενδυτικός κόσμος να έχει έλθει σε ένα σημείο καμπής συνείδησης, όπου μία αειφόρος νοοτροπία πρόκειται να παίξει καίριο ρόλο. Ο κ. Ernst έκλεισε, αναφέροντας ότι στην μετά COVID19 εποχή, οι επενδυτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η βιωσιμότητα και η αειφορία είναι απαραίτητα στοιχεία για τη στρατηγική τους.

Σε γενικές γραμμές, το panel συμφώνησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο όσον αφορά τη νοοτροπία που απαιτείται για την εξέλιξη καινοτόμων ιδεών που μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα «brain-regain» και στη συνέχεια σε μια κυκλική οικονομία, μια και «η ηθική είναι αποτυπωμένη στην ελληνική φιλοσοφία από αρχαιοτάτων ετών» όπως δήλωσε ο κ. Hutter. Ωστόσο, πιο σημαντικό από μια καινοτόμο νοοτροπία είναι η προσαρμοστικότητα στις προκλήσεις που έρχονται και η δέσμευση στην υλοποίηση, μια και η ιδέα μόνο δεν αρκεί να φέρει απτά αποτελέσματα.

Έτσι τονίστηκε η ανάγκη για θέσπιση συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τις αειφόρες επενδύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο σφετερισμός της βιωσιμότητας (green-washing & impact-washing). Επιπλέον, οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι θα είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, να εξελιχθούν μηχανισμοί για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων, μια και αυτή τη στιγμή το “Green Deal” της ΕΕ εφαρμόζεται πρωτίστως στη ΒΔ Ευρώπη.

Κλείνοντας, οι συμμετέχοντες στο panel αναφέρθηκαν και πάλι στην προοπτική για ΕΠΚΑ στη χώρα μας, αναφέροντας ότι υπάρχει αξιόλογο «pipeline» τέτοιων έργων, τόσο στην τεχνολογία, όσο και στην Αγροτική Τεχνολογία (Agritech) αλλά και στον Αειφόρο Τουρισμό.