Μνημόνιο Συνεργασίας του Ελληνικού Κόμβου Blockchain με το Deree – The American College of Greece

Τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2021, ο Ελληνικός Κόμβος Blockchain (ΗΒΗ), στο πλαίσιο των συμπράξεών του με σημαντικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, υπέγραψε ένα ακόμη υψίστης σημασίας Μνημόνιο Συνεργασίας με το ακαδημαϊκό Τμήμα Management Information Systems (MIS), του School of Business and Economics, Deree – The American College of Greece.

Με αυτή τους την κίνηση, και οι δύο μεριές επιβεβαίωσαν εμπράκτως την πρόθεσή τους για ανάπτυξη σχέσεων και κοινών δράσεων. Σημαντικότερη κίνηση, φυσικά, δεν είναι άλλη από αυτή της διάδοσης και της διάχυσης των τεχνολογιών Blockchain – DLT στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, οι δυο μεριές αισιοδοξούν ότι οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με αυτές τις έννοιες και θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα φόντα ώστε, μελλοντικά, να τις αξιοποιήσουν προς όφελος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει μία σειρά άκρως ωφέλιμων κοινών δράσεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα. Μεταξύ άλλων, οι κοινές δράσεις περιλαμβάνουν και τη διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και την εκπόνηση μελετών και εργασιών που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές και εν συνεχεία αξιολόγηση των σχετικών δράσεων. Οι δύο πλευρές φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξες αναφορικά με την επερχόμενη συνεργασία και, μάλιστα, ήδη έχουν τεθεί επί τάπητος πολλές ιδέες για ορισμένες κοινές δράσεις, που πιθανώς να λάβουν χώρα άμεσα.

Συγκεκριμένα, ο Επικεφαλής του ακαδημαϊκού Τμήματος Management Information Systems (MIS) του Deree – The American College of Greece, Δρ Μάνος Βαρούχας αναφέρει σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας: «Με τον Ελληνικό Κόμβο Blockchain μοιραζόμαστε κοινούς στόχους σε σχέση με τη διάδοση τεχνολογιών πληροφορικής στην ακαδημαϊκή κοινότητα και προσβλέπουμε σε συνέργειες που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες των φοιτητών και, παράλληλα, θα οδηγήσουν σε ακαδημαϊκή αριστεία και νέα παραγωγή γνώσης».

Αντίστοιχα, ο κ. Γιώργος Καραμανώλης, Πρόεδρος του Hellenic Blockchain Hub, δήλωσε με τη σειρά του: «Τέτοιες συνεργασίες δίνουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλα τα εργαλεία για ένα πολύπλευρο υπόβαθρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για όλες τις κοινές δράσεις που θα ακολουθήσουν με το Deree – The American College of Greece».

Αμφότερες οι πλευρές αποσκοπούν στη μέγιστη αξιοποίηση της επερχόμενης συνεργασίας μέσα από πληθώρα δράσεων σε κοινούς τομείς διάφορων ειδών και πάντα με επίκεντρο την περαιτέρω διάχυση γνώσεων των τεχνολογιών Blockchain στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την καθιέρωσή τους μέσα σε αυτά.