Accenture: η ηγεσία διαδραματίζει κομβικό ρόλο καθώς κάθε επιχείρηση μετατρέπεται σε επιχείρηση τεχνολογίας

Σύμφωνα με τη μελέτη Accenture Technology Vision 2021, η τεχνολογία αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, επιτρέποντας νέους τρόπους εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργώντας νέες αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες και βελτιώνοντας την υγεία και την ασφάλεια. Η τεχνολογία άλλαξε ριζικά τις προσδοκίες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων και δημιούργησε μια εντελώς νέα πραγματικότητα σε κάθε κλάδο. Καθώς οι εταιρείες στρέφουν σταδιακά την προσοχή τους από το πώς θα αντιδράσουν στην κρίση, στο πώς θα επανεφεύρουν το μέλλον, οι πιο τολμηροί και οραματικοί ηγέτες – αυτοί που αξιοποιούν την τεχνολογία για να φέρουν την αλλαγή – θα καθορίσουν το μέλλον, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Accenture, η οποία προβλέπει τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το επιχειρείν τα επόμενα τρία χρόνια.

Η μελέτη “Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth” περιγράφει πώς οι κορυφαίες επιχειρήσεις συμπιέζουν τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους από μια δεκαετία σε ένα ή δύο χρόνια μόνο. Στηριζόμενες σε μια ισχυρή τεχνολογική βάση, προκειμένου να προσαρμόζονται και καινοτομούν ταχύτατα, οι ηγέτιδες εταιρείες αυξάνουν πλέον τα έσοδα τους 5 φορές γρηγορότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες, έναντι μόνο 2 φορές μεταξύ 2015 και 2018. Απόρροια αυτού, πολλές εταιρείες αγωνίζονται για την επανεφεύρεσή τους, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες, με στόχο να διαμορφώσουν τη νέα πραγματικότητα.

«Η παγκόσμια πανδημία μας εκτόξευσε στο μέλλον. Πολλές εταιρείες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία με εντυπωσιακούς τρόπους για να διασφαλίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους -με ρυθμό που θεωρούσαν αδύνατο στο παρελθόν- ενώ άλλοι αντιμετώπισαν την σκληρή πραγματικότητα των αδυναμιών τους, στερούμενοι τη βασική ψηφιακή υποδομή που απαιτείται για γρήγορη μετάβαση», δήλωσε ο Paul Daugherty, Επικεφαλής Τεχνολογίας της Accenture παγκοσμίως. «Τώρα είναι η στιγμή να εμπιστευθούμε την τεχνολογία, αγκαλιάζοντας τη δύναμη της εκθετικής αλλαγής που συνεπάγεται, για να αναθεωρήσουμε συνολικά και να ξαναχτίσουμε το μέλλον της επιχειρηματικής και ανθρώπινης εμπειρίας.»

Η διαμόρφωση της επόμενης μέρας απαιτεί από τις εταιρείες να γίνουν πρωτοπόροι της αλλαγής ακολουθώντας τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, η ηγεσία απαιτεί τεχνολογική ηγεσία. Οι αυριανοί ηγέτες θα είναι εκείνοι που θα θέτουν την τεχνολογία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Δεύτερον, οι ηγέτες δεν θα περιμένουν τη νέα κανονικότητα, αλλά θα επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις τους και θα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, μέσω μιας ριζικά διαφορετικής κουλτούρας και προσέγγισης. Τέλος, οι ηγέτες θα αναλάβουν μια ευρύτερη ευθύνη ως παγκόσμιοι πολίτες, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας την τεχνολογία κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο πέραν της επιχείρησης τους, συμβάλλοντας ενεργά σε έναν πιο βιώσιμο και συμπεριληπτικό κόσμο.

Η μελέτη Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι εταιρείες τα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να επιταχύνουν και να επιτύχουν την αλλαγή σε όλους τους τομείς της επιχείρησης τους:

Στρατηγική Αρχιτεκτονική: Οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος ( Stack Strategically : Architecting a Better Future ) Μια νέα εποχή ανταγωνισμού ξεκινάει, όπου οι εταιρείες θα ανταγωνίζονται πλέον στην αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφορικής. Όμως, η οικοδόμηση και η αξιοποίηση του πιο ανταγωνιστικού technology stack σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία με διαφορετικό τρόπο, όπου η διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματική και τεχνολογική στρατηγική γίνεται δυσδιάκριτη. Το 89% των στελεχών πιστεύει ότι η ικανότητα της επιχείρησής τους να δημιουργεί επιχειρηματική αξία θα βασίζεται όλο και περισσότερο στους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική αρχιτεκτονική της.

Η προτεραιοποίηση στην τεχνολογική καινοτομία -ως απάντηση σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο- δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη σημασία. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης: το 60% των εστιατορίων που αναφέρονται ως «προσωρινά κλειστά» στο Yelp τον Ιούλιο είχαν οριστικά τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι τον Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Starbucks εμφανίστηκε ως ηγέτης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως κύριο εργαλείο. Μέχρι τον Αύγουστο, τρία εκατομμύρια νέοι χρήστες κατέβασαν την εφαρμογή της και οι παραγγελίες μέσω κινητού τηλεφώνου και drive-thru pick up αντιπροσώπευαν το 90% των πωλήσεων της. Καθώς η ζήτηση αυξήθηκε, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών, με στόχο να συνδυάσει τις παραγγελίες των πελατών από την εφαρμογή της, το UberEats και drive-thru και να δημιουργήσει μια ενιαία ροή εργασίας για τους baristas. Η Starbucks παρουσίασε επίσης μια νέα μηχανή εσπρέσσο με αισθητήρες για να παρακολουθεί πόση ποσότητα καφέ έχει σερβιριστεί, ώστε να προβλέπει την απαραίτητη συντήρησή της. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνολογίας ως καταλύτης αλλαγής και ανταπόκρισης στις νέες συνθήκες.

Εδώ και 21 χρόνια, η Accenture ερευνά συστηματικά το επιχειρηματικό τοπίο, με σκοπό να εντοπίσει αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις με τη μεγαλύτερη δυναμική να αλλάξουν πλήρως τα δεδομένα σε επιχειρήσεις και κλάδους.