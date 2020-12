Nέες υπηρεσίες as a service μέσω του HPE GreenLake για υπολογιστές υψηλής απόδοσης (HPC)

Η Hewlett Packard Enterprise (HPE) επιταχύνει την υιοθέτηση του High Performance Computing (HPC – Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης), προσφέροντας κορυφαίες λύσεις HPC as a service μέσω του HPE GreenLake. Οι νέες υπηρεσίες cloud HPE GreenLake για HPC επιτρέπουν στους πελάτες να συνδυάζουν τη δύναμη μιας ευέλικτης, ελαστικής εμπειρίας cloud pay-per-use (με πληρωμή ανά χρήση) με τα κορυφαία – σε παγκόσμιο επίπεδο – συστήματα από την HPE. Τώρα κάθε επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει τα πιο απαιτητικά, data intensive workloads για να τροφοδοτήσει πρωτοβουλίες AI και ML, να επιταχύνει τον χρόνο επεξεργασίας των πληροφοριών και να δημιουργήσει νέα προϊόντα και εμπειρίες μέσω μιας ευέλικτης as a service πλατφόρμας που οι πελάτες μπορούν να εκτελούν στις εγκαταστάσεις τους ή σε περιβάλλοντα συνεγκατάστασης.

Η νέα λύση αφαιρεί την πολυπλοκότητα και το κόστος που σχετίζεται με τις παραδοσιακές εφαρμογές HPC παρέχοντας πλήρως διαχειριζόμενες, προσχεδιασμένες υπηρεσίες βασισμένες σε ειδικού σκοπού συστήματα HPC, λογισμικό, λύσεις αποθήκευσης και δικτύωσης.

H εκρηκτική αύξηση των δεδομένων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μας επιτρέψει να τα εκμεταλλευτούμε οδηγεί στην ανάγκη λύσεων ΗPC στο σύνολο της αγοράς, από εταιρείες επιπέδου Fortune 500 μέχρι εταιρείες startup δήλωσε ο Peter Ungaro, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του τομέα HPC & Mission Critical Solutions της HPE.

Το παγκόσμιο ισχυρό χαρτοφυλάκιο HPC γίνεται mainstream με υπηρεσίες on–demand, πλήρως διαχειριζόμενες και με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση

Οι λύσεις HPC παρέχουν τεράστια υπολογιστική ισχύ, μαζί με δυνατότητες προσομοίωσης, για να μετατρέψουν πολύπλοκα δεδομένα σε ψηφιακά μοντέλα που βοηθούν τους ερευνητές και τους τεχνικούς να κατανοήσουν πώς θα μοιάζει και θα εκτελείται κάτι στον πραγματικό κόσμο. Το HPC παρέχει επίσης βέλτιστη απόδοση για την εκτέλεση AI και αναλυτικών στοιχείων για την αύξηση της προβλεψιμότητας. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε διάφορες αγορές, από την ανακάλυψη εμβολίων και την πρόγνωση καιρού, έως τη βελτίωση των σχεδίων αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροπαυπηγικής, ακόμη και καταναλωτικών προϊόντων

Σύμφωνα με την Intersect360 Research, η αγορά του HPC θα αναπτυχθεί κατά περισσότερο από 40%, φτάνοντας σχεδόν τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως το 2024, για να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από αναδυόμενες εφαρμογές και τερματικά σημεία, όπως μοντέλα εκπαίδευσης AI και συσκευές αιχμής, για την αποτελεσματική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.

Ωστόσο, η παραδοσιακή ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων HPC είναι δαπανηρή, πολύπλοκη και απαιτεί πόρους. Οι κυριότερες δυσκολίες περιλαμβάνουν το κόστος συστήματος, το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με την ισχύ και την ψύξη, καθώς και με την έλλειψη τεχνικού προσωπικού ειδικευμένου στο HPC, σύμφωνα με την Hyperion Research.

Η HPE απλοποιεί δραστικά αυτήν την εμπειρία, επιταχύνοντας την ανάπτυξη έργων HPC κατά 75%,μειώνοντας τις κεφαλαιακές δαπάνες έως και 40%, προσφέροντας το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο HPC μέσω των υπηρεσιών cloud HPE GreenLake. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις υπηρεσίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον κέντρου δεδομένων, είτε εντός της επιχείρησής τους είτε σε περιβάλλοντα συνεγκατάστασης, και να αποκτήσουν πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να πληρώνουν μόνο για όσα χρησιμοποιούν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στην εκτέλεση των έργων τους με αύξηση του time-to-insight και επιτάχυνση της καινοτομίας.

Υπηρεσίες HPE GreenLake Cloud για HPC

Η HPE θα προσφέρει μια υπηρεσία HPC βασισμένη σε συστήματα HPE Apollo, σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης και δικτύωσης, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την εκτέλεση workloads μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Η υπηρεσία αξιοποιεί επίσης λογισμικό HPC για διαχείριση workloads HPC, υποστήριξη για HPC-specific containers και orchestration, καθώς και διαχείριση και παρακολούθηση HPC cluster

Ως μέρος της προσφοράς, οι πελάτες θα αποκτήσουν τις ακόλουθες δυνατότητες για να διαχειριστούν, να αναπτύξουν και να ελέγξουν εύκολα το κόστος για τις HPC υπηρεσίες τους:

Το HPE GreenLake Central , μια προηγμένη cloud-based πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες Greenlake HPC τους.

μια προηγμένη cloud-based πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες Greenlake HPC τους. Το HPE Self – service dashboard επιτρέπει στους χρήστες να τρέχουν και να διαχειρίζονται μόνοι τους HPC clusters, , μέσω μιας λειτουργίας point-and-click.

επιτρέπει στους χρήστες να τρέχουν και να διαχειρίζονται μόνοι τους HPC clusters, , μέσω μιας λειτουργίας point-and-click. Το HPE Consumption Analytics παρέχει αναλυτικά στοιχεία χρήσης και κόστους με βάση τη μέτρηση του HPE GreenLake μηχανισμού.

παρέχει αναλυτικά στοιχεία χρήσης και κόστους με βάση τη μέτρηση του HPE GreenLake μηχανισμού. Οι υπηρεσίες HPC, AI & App τυποποιούν τα HPC workloads σε κοντέινερ, διευκολύνοντας τον εκσυγχρονισμό, τη μεταφορά και την πρόσβαση σε δεδομένα. Η εργοστασιακή διαδικασία αξιοποιείται από ειδικούς για τη γρήγορη μεταφορά εφαρμογών σε μια πλατφόρμα κοντέινερ, όπως απαιτείται.

Στα παραδείγματα εταιρικής χρήσης του HPC περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Κατασκευή ασφαλέστερων αυτοκινήτων – Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να μοντελοποιήσουν και να δοκιμάσουν τις λειτουργίες των οχημάτων για να βελτιώσουν τα σχέδια, από την προσομοίωση της αποτελεσματικότητας των τύπων ελαστικών έως την εκτέλεση προσομοιώσεων σύγκρουσης έως τη δοκιμή επιπτώσεων για πιθανούς τραυματισμούς σε οδηγούς και επιβάτες.

– Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να μοντελοποιήσουν και να δοκιμάσουν τις λειτουργίες των οχημάτων για να βελτιώσουν τα σχέδια, από την προσομοίωση της αποτελεσματικότητας των τύπων ελαστικών έως την εκτέλεση προσομοιώσεων σύγκρουσης έως τη δοκιμή επιπτώσεων για πιθανούς τραυματισμούς σε οδηγούς και επιβάτες. Βελτίωση της κατασκευής με βιώσιμα υλικά : Η προσομοίωση χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη νέων υλικών για πρόσθετες, βιώσιμες επιλογές για συσκευασίες αλουμινίου και πλαστικών για αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους.

: Η προσομοίωση χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη νέων υλικών για πρόσθετες, βιώσιμες επιλογές για συσκευασίες αλουμινίου και πλαστικών για αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους. Λήψη κρίσιμων στιγμιαίων αποφάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές : Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές μπορούν να προβλέψουν κρίσιμες τάσεις μετοχών και εμπορίου, και ακόμη και να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σε ένα γρήγορο περιβάλλον χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπου η γρήγορη και ακριβής διορατικότητα είναι κρίσιμη.

: Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές μπορούν να προβλέψουν κρίσιμες τάσεις μετοχών και εμπορίου, και ακόμη και να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σε ένα γρήγορο περιβάλλον χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπου η γρήγορη και ακριβής διορατικότητα είναι κρίσιμη. Προώθηση της ανακάλυψης θεραπευτικών φαρμάκων : Οι επιστήμονες σε ερευνητικά εργαστήρια και φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύπλοκες προσομοιώσεις για να κατανοήσουν τις βιολογικές και χημικές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες φαρμακευτικές θεραπείες ασθενειών.

: Οι επιστήμονες σε ερευνητικά εργαστήρια και φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύπλοκες προσομοιώσεις για να κατανοήσουν τις βιολογικές και χημικές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες φαρμακευτικές θεραπείες ασθενειών. Επιτάχυνση της εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου – Η εκτέλεση προσομοιώσεων, σε συνδυασμό με ειδικές σεισμικές αναλύσεις, μπορεί να αυξήσει την ανακάλυψη και την ακρίβεια των δεξαμενών πετρελαίου, μειώνοντας παράλληλα τους συνολικούς κινδύνους και το κόστος ασφάλειας της εξερεύνησης, προσδιορίζοντας πότε και πού να τρυπήσετε για πετρέλαιο.

Η HPE συνδυάζει τη δύναμη δύο κορυφαίων πλατφορμών στην αγορά

Οι υπηρεσίες cloud HPE GreenLake παρέχουν στους πελάτες ένα ισχυρό θεμέλιο για να κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω μιας ελαστικής πλατφόρμας as a service που μπορεί να τρέχει στο Data center τους, στο άκρο ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον συνεγκατάστασης (colocation). Το HPE GreenLake συνδυάζει την ευελιξία του cloud με τη διακυβέρνηση καιτη συμμόρφωση που συνοδεύει το υβριδικό IT. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχουν εμπιστευτεί χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ η λίτα μεγαλώνει με τισ πρόσφατες συμφωνίες με την Kern County στην Καλιφόρνια, τη Nokia και την YF Life Insurance International Ltd.

Παρομοίως, οι λύσεις HPC της HPE κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος σε περιβάλλοντα που τρέχουν HPC φορτία, βοηθώντας την HPE να γίνει νούμερο ένα στο μερίδιο αγοράς του HPC , σύμφωνα με τα δεδομένα της Hyperion Research HPC Vendor Server Market Share. Οι λύσεις HPC της HPE επιλέχθηκαν πρόσφατα για να τροφοδοτήσουν την έρευνα και άλλες πρωτοβουλίες R&D για πελάτες, όπως η NASA, το Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, το Κέντρο υπερυπολογιστών Pawsey στην Αυστραλία, το Πανεπιστήμιο Stony Brook και η European High-Performance Joint Undertaking. .

Διαθεσιμότητα

Οι αρχικές pre-bundled προσφορές για υπηρεσίες cloud HPE GreenLake για υπολογιστές υψηλής απόδοσης (HPC) θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμες την άνοιξη του 2021.

Όλες οι υπηρεσίες cloud HPE GreenLake, συμπεριλαμβανομένης της HPC, είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος συνεργατών της HPE.