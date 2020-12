Τηλεργασία και γραφίδα One by Wacom – Μάθετε πως θα εκτοξεύσετε την παραγωγικότητά σας!

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τις καθημερινές μας συνήθειες, καθώς οι περισσότεροι από εμάς χρειάστηκε να αποχωριστούμε την «καθημερινότητά» του γραφείου, μετατρέποντας ουσιαστικά το σπίτι μας στον προσωπικό χώρο εργασίας μας. Μάλιστα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η τηλεργασία δεν αποτελεί ένα παρωδικό trend που ήρθε για να περάσει, αλλά πρόκειται πλέον για μια εργασιακή συνήθεια, η οποία θα μας συντροφεύει για πολύ καιρό ακόμη. Ενδεικτικό είναι ότι οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, υιοθετούν πλέον πρακτικές που προωθούν περισσότερο τη φιλοσοφία του remote working και του Home Office, καθώς τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι, αποσπούν πολλαπλά οφέλη (που δεν εμπίπτουν αποκλειστικά μόνο στην προστασία του εργατικού δυναμικού από την πανδημία).

Όμως για να μπορέσετε να είστε περισσότερο αποδοτικοί και δημιουργικοί, θα πρέπει πρώτα από πριν να είστε εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία! Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε ακόμη και τα πιο δύσκολα και πιο απαιτητικά επαγγελματικά tasks. Σε αυτή την κατηγορία των υπερπολύτιμων και εξαιρετικά χρήσιμων εργαλείων και οι γραφίδες της Wacom που ανήκουν στην οικογένεια “One”… Φυσικά, εύλογα θα αναρωτηθείτε για το πως μπορεί μια γραφίδα να επηρεάσει τον τρόπο που εργάζεστε από απόσταση, καθώς οφείλουμε να ομολογήσουμε πως αποτελεί μια λύση που δεν μοιάζει με το συνηθισμένο (και… “old-school) ποντίκι και πληκτρολόγιο. Όμως μόλις ξεκλειδώσετε τα μυστικά μιας γραφίδας One by Wacom, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλετε με τίποτα να επιστρέψετε στο… ποντίκι!

Χρησιμοποιώντας την One by Wacom όταν βρίσκεστε σε ένα Zoom (ή οποιοδήποτε teleconference) meeting, μπορείτε ουσιαστικά να σημειώσετε τις ιδέες σας ή να καταγράψετε τα λεγόμενα των συνομιλητών σας. Φανταστείτε σα να έχετε ένα digital τετράδιο και την ώρα του brainstorming να καταγράφετε όχι μόνο τις ιδέες σας, αλλά και τα σημεία που σας κίνησαν το ενδιαφέρον. Παράλληλα, λίγο πριν να ξεκινήσει ένα σημαντικό meeting, σας δίνεται η δυνατότητα με τη γραφίδα One να προετοιμαστείτε καλύτερα (απεικονίζοντας charts και ενδιαφέροντα στοιχεία), πλαισιώνοντας τις σκέψεις σας λίγο πριν να πραγματοποιήσετε την παρουσίαση σας. Μάλιστα, μπορείτε με τη λύση της Wacom να ξεδιπλώσετε με δυναμικό τρόπο τις σκέψεις και τα ταλέντα σας, βοηθώντας τους συνεργάτες σας έτσι ώστε να λύσετε από κοινού ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα.

Και φυσικά οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς εάν ανήκετε στα ανώτερα κλιμάκια μιας εταιρείας και χρειάζεται να βάλετε την e-υπογραφή σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε την λειτουργία digital signature που σας προσφέρουν οι γραφίδες One της Wacom. Επιπλέον, η χρήση των λύσεων της Wacom από όλους τους συναδέλφους σας, όχι μόνο προωθεί ένα ξεχωριστό πνεύμα συναδελφικότητας, αλλά μπορεί πραγματικά μπορεί να μειώσει τη φυσική απόσταση που σας χωρίζει. Κατάλληλες για κάθε περίσταση, οι One by Wacom καθιστούν κάθε επαγγελματικό online meeting μια εναλλακτική και πλούσια interactive εμπειρία για όλους τους εμπλεκομένους, μειώνοντας το κόστος και συμβάλλοντας καταλυτικά στη βελτίωση του ελέγχου και της ομαλής ροής του workflow.

Αναμφίβολα, η προοπτική της δημιουργίας του δικού σας Home Office είναι συναρπαστική, όμως εύλογα θα αναρωτιέστε για το ποιο είναι το πραγματικό κόστος μιας Wacom One… Μήπως τελικά στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό που δεν μπορεί να το αντέξει η (ήδη ταλαιπωρημένη) τσέπη σας; Εδώ, σας έχουμε πολυ ευχάριστα νέα, καθώς η One είναι σούπερ οικονομική (με την τιμή της να ξεκινάει λίγο παραπάνω από τα 50 ευρώ για το Small Pen μοντέλο! Αυτό που θα διαπιστώσετε είναι ότι η γραφίδα One της Wacom δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να πετύχετε την τέλεια αρμονία, καθώς σχεδιάζετε, ζωγραφίζετε, σημειώνετε, περνάτε κείμενο στο Word, ή κάνετε edit της φωτογραφίας σας με απόλυτη φυσικότητα. To ειδικό πενάκι είναι πανάλαφρο, καθώς δεν λειτουργεί με μπαταρίες, ενώ ο εργονομικός σχεδιασμός σας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείτε ξεκούραστα και με άνεση για ώρες (και για σημαντικά meetings που μπορούν να κρατήσουν ακόμη και μια… αιωνιότητα)!

Παράλληλα, αυτό που αξίζει να προσθέσουμε είναι ότι η εξελγμένη ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία στην οποία βασίζεται το One της Wacom προσφέρει στον χρήστη απόλυτο έλεγχο και ακρίβεια κινήσεων, ενώ η Wacom έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το προϊόν της, με οποιοδήποτε υπολογιστή. Το setup θα διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικά πανεύκολο, καθώς με μόλις 3 εύκολα βήματα (μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία κάνοντας click εδώ) σας δίνεται η δυνατότητα να ξεδιπλώσετε πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες της. Παράλληλα, μέσω του Wacom Desktop Center μπορείτε να παραμετροποιήσετε πλήρως το προϊόν, έτσι ώστε να ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας, ενώ επιπλέον μέσω του μικρού αυτού “κέντρου επιχειρήσεων” μπορείτε να κατεβάσετε firmware και drivers updates για ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία, αλλά και να παρακολουθήσετε διάφορα tutorials, τα οποία θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε περισσότερο με τη χρήση της (ένα εξαιρετικά χρήσιμο tutorial στα ελληνικά για τη χρήση της Wacom One, μπορείτε να δείτε εδώ).

Είμαστε σίγουροι πως εάν βάλετε στην εργασιακή σας καθημερινότητα μια γραφίδα One by Wacom, τότε πολύ δύσκολα θα χρησιμοποιήσετε ξανά το ποντίκι, καθώς είναι βέβαιο ότι η χρήση της, μπορεί να «εκτοξεύσει» την παραγωγικότητα και την δημιουργικότητα σας στα ύψη! Μάλλον έφτασε η στιγμή να “αποχαιρετίσετε” το ποντικί σας μια και καλή!

Επίσημος αντιπρόσωπος των προϊόντων της Wacom στη χώρα μας είναι η ΑΜΥ A.E.