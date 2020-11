Huawei Innovation 2020 – Day 2: «Τεχνολογικό… άρωμα γυναίκας»

Την πρώτη ημέρα του Innovation Day της Huawei διαδέχθηκε μια εξίσου εντυπωσιακή agenda. Στη 2η μέρα του Innovation Day, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν σε τρεις κυρίους άξονες: Στον οικονομικό αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες της Huawei στην Ευρώπη, στην υποστήριξη που παρέχει ο κολοσσός της τεχνολογίας και στην ώθηση που δίνει στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), αλλά και στη θέση που πρέπει να έχουν οι γυναίκες στον κόσμο της τεχνολογίας και της εργασίας, στο πλαίσιο καταπολέμησης φαινομένων διακρίσεων που αποτρέπουν την επίτευξη ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα.

Το εναρκτήριο λάκτισμα της δεύτερης μέρας του Innovation Day έδωσε ο Pete Collings (Director of Economic Impact Consulting, Europe & Middle East, Oxford Economics), ο οποίος ανέλυσε με λεπτομέρεια τον τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο της Huawei στην ευρωπαϊκή ήπειρο για το 2019. Σύμφωνα με τον κ. Collings περισσότερες από 224.000 θέσεις εργασίας συνδέονται με άμεσο και έμμεσο τρόπο με την παρουσία του κινεζικού κολοσσού της τεχνολογίας στην ήπειρο μας. Όπως τόνισε ο κ. Collings, η συνεισφορά της Huawei στο συνολικό ΑΕΠ της Ευρώπης αγγίζει τα 6.3 δις. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 90% σε σύγκριση με το 2015, αναφέροντας ότι η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας για το 2019 γέμισε τα ταμεία των κρατών – μελών με 2.5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, η Huawei δεν σταματάει εδώ την ανάπτυξη για αυτό και συνεχίζει να επενδύει στον τομέα του R&D σε παγκόσμιο επίπεδο (κατέχει μάλιστα την 5η θέση στον κόσμο), δημιουργώντας τις συνθήκες για ακόμη μεγαλύτερη καινοτομία και εξέλιξη, βοηθώντας ακόμη περισσότερο όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Huawei από το 2010 μέχρι σήμερα, η κινεζική εταιρεία έχει επενδύσει παραπάνω από 1 δις. Δολάρια στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ το 2019 κατατέθηκαν τα περισσότερα τεχνολογικά patents στην αρμόδια υπηρεσία της ευρωπαϊκής Ένωσης, από κάθε άλλη εταιρεία.

Μετά την ομιλία του κ. Collings, τη σκυτάλη παρέλαβε ο κ. Carlos Pons (Ιδρυτής & Πρόεδρος του οργανισμού: European Digital Society), ο οποίος στάθηκε και ανέλυσε τις ιδέες του για το ποιοι θα πρέπει να είναι οι άξονες στους οποίους οφείλει να κινηθεί επιχείρηση για να μπορέσει να «επιβιώσει» στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πελατοκεντρική αντίληψη, η σωστή εκτίμηση των αναγκών της αγοράς, η υπομονή και η ορθή διοίκηση αλλά κυρίως η εύρεση σημαντικής υποστήριξης είναι τα απαραίτητα συστατικά για να μπορέσει ένα νέο business unit, να ανοίξει τα φτερά του και να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Pons, μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα το καινοτόμο project της Airly, μιας startup, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογική εξέλιξη για να καταπολεμήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία ως γνωστόν «ταλανίζει» πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ο κ. Macin Gnat (Υπεύθυνος PR και Head of Communication) της Airly ανέλυσε πλήρως το σχέδιο και τη λειτουργία της startup εταιρείας του. Οι μικροσκοπικοί σένσορες (έχουν το μέγεθος smartphone) που έχει αναπτύξει η Airly μπορούν να τοποθετηθούν παντού και είναι σε θέση να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα, καταγράφοντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος. Φυσικά τα παραπάνω γίνονται πράξη από την εξελιγμένη AI, η οποία σε συνδυασμό με μια σειρά από αλγορίθμους βοηθάει στην καλύτερη συγκέντρωση των στοιχείων. Παράλληλα, η φιλοσοφία της Airly είναι ότι τα δεδομένα που συλλέγουν οι σένσορες της, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους για αυτό και το αντίστοιχο app που έχει αναπτύξει συμβάλλει σημαντικά, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες του να γνωρίζουν για την ποιότητα του αέρα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης τους. Με κεντρικό motto: «Let’s Repair the Air», η Airly αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μιας νεοφυούς επιχείρησης, η οποία κάνει το όραμα της… πράξη με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

H Airly λοιπόν αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας startup που έκανε το «όνειρο» της πραγματικότητα και η Huawei στο πλαίσιο της υποστήριξης κι ενίσχυσης και άλλων παρόμοιων προσπαθειών δημιούργησε σε συνεργασία με το StartUp Hub Poland, το Huawei Startup Challenge. Το εν λόγω challenge που πρόκειται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2021, θα έχει ως θέμα την καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού και τεχνολογικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον κ. Tony Bao, CEO της Huawei Πολωνίας, η πολωνική startup που θα αναδειχθεί πρώτη στο προαναφερθέντα διαγωνισμό θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 185.000 Ζλότι (41.200 ευρώ).

Αφήνοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η συνέχεια της δεύτερης μέρας του Huawei Innovation είχε… άρωμα γυναίκας και τεχνολογία, καθώς μέσω της ενότητας «Empowering Women», επιχειρήθηκε να αναδειχθούν μια σειρά από προβλήματα που αφορούν στην παρουσία των γυναικών στο κόσμο της τεχνολογίας. Την ενότητα άνοιξε η Majka Lipiak, (CEO, Foundation Leżę i Pracuję CEO, Work from Bed Social Enterprise), η οποία ανέλυσε το ξεχωριστό project της, ονόματι Work from Bed, το οποίο βοηθάει άτομα με κινητικά προβλήματα στο να καταφέρουν να δουλέψουν από το σπίτι, ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση, τη ψυχολογική τους διάθεση και βελτιώνοντας κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσης τους. Η Majka και το team της δημιούργησαν μια κοινότητα στην οποία θέλησαν να περάσουν μια νέα φιλοσοφία, όπου κανένα στερεότυπο και καμία κατεστημένη αντίληψη, δεν θα πρέπει να εμποδίζει το δικαίωμα του ανθρώπου στην εργασία.

Μετά την άκρως ζεστή παρουσίαση της Majka, 5 δυναμικές και πετυχημένες γυναίκες κατέθεσαν τις απόψεις τους για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η θέση της γυναίκας στον τομέα της τεχνολογίας, παραθέτοντας μια σειρά από προτάσεις που πηγάζουν από την πολύχρονη εργασιακή εμπειρία τους. Οι Eliza Durka (CEO του οργανισμού Kosmos for Girls Foundation), Lucia Klestincova (European Commission & Host of Podcast Lights on Europe), Bianka Siwińska (CEO, Perspektywy Education Foundation), Olga Kozierowska (CEO, Success Written with Lipstick Foundation) και Dorota Haller (CMO, Marketing, Communications and Digital Director της Huawei Πολωνίας) δημιούργησαν ένα εκπληκτικό πάνελ, το οποίο μας βοήθησε να εντρυφήσουμε καλύτερα στον κόσμο των γυναικών.

Το πάνελ προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα για το πώς μπορούν οι γυναίκες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον τομέα της τεχνολογίας, τονίζοντας επίσης το μήνυμα ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φοβούνται. Όσο και εάν ζούμε στον «κόσμο των ανδρών», οι γυναίκες θα πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους και να νικήσουν τα στερεότυπα. Για να συμβεί όμως αυτό οφείλουν πρωτίστως να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να αντιληφθούν ότι δεν μειονεκτούν έναντι των ανδρών συναδέλφων τους, καθώς διαθέτουν το ίδιο ταλέντο και την ίδια όρεξη για δημιουργία. Και οι πέντε γυναίκες που συμμετείχαν στο panel του «Empowering Women» συμφώνησαν ότι στις πιο «παραδοσιακές» κοινωνίες της Ευρώπης, για να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα, απαιτείται μεγαλύτερη έμπνευση και περισσότερη προσπάθεια και ότι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούν για να προωθηθεί η διαφορετικότητα και η ισότητα στους χώρους εργασίας. Μάλιστα, η τεχνολογία θα πρέπει να γίνει αρωγός της συγκεκριμένης προσπάθειας, καθώς δύναται να δημιουργήσει της κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

H ενότητα «Empowering Women» και η 2η μέρα του Huawei Innovation, έκλεισε με την ομιλία του κ. Radoslaw Kedzia (VP CEE & Nordic Region της Huawei), ο οποίος στάθηκε στη μεγάλη συνεισφορά της Huawei στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του εστιάζοντας στην ανάδειξη των νέων ταλέντων στον χώρο των νέων τεχνολογιών και το πώς η Huawei βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.

Roundtable: «H Ευρώπη… το 2ο σπίτι της Huawei»

Ύστερα από το τέλος του main session για τη δεύτερη μέρα του Huawei Innovation, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα κλειστό roundtable μαζί με άλλους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλλαν τις ερωτήσεις τους. Οι Radoslaw Kedzia (Vice President, CEE & Nordics Region, Huawei), Marco (Xiaobo) Xu (Senior Director, Public Affairs and Communications Department, CEE & Nordics Region, Huawei) και Ryszard Hordyński (Senior Director, Strategy & Communications της Huawei Πολωνίας) αναφέρθηκαν στην 20ετή παρουσία της Huawei στην Ευρώπη, τονίζοντας την πορεία της στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη σύντομη παρουσίαση του, ο κ. Radoslaw Kedzia, στάθηκε στις επενδύσεις που πραγματοποιεί η κινεζική εταιρεία σε ότι έχει να κάνει με την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση σε πρωτοποριακές λύσεις που έχουν ως στόχο τους να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Μάλιστα, όπως τόνισε το στέλεχος της Huawei στην Ευρώπη λειτουργούν 23 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης σε 14 τοποθεσίες, με τη κινεζική εταιρεία να κατέχει την 49η θέση στη σχετική λίστα του Forbes με τα πιο ισχυρά brands παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον κ. Kedzia, μπορεί η Huawei να «κατάγεται» από τη Κίνα, όμως την Ευρώπη τη θεωρεί το δεύτερο σπίτι της. Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι το γεγονός, ότι στην γηραιά ήπειρο υπάρχουν 2 regional «αρχηγεία» και 47 γραφεία σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Παράλληλα, στην Ουγγαρία λειτουργία 2 κέντρα προμηθειών, πράγμα που σημαίνει ότι τα περισσότερα προϊόντα που τροφοδοτούν την Ευρώπη προέρχονται από την Ουγγαρία. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη τεράστια δυναμική της Huawei, o κ. Kedzia ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατέχουν περισσότερες από 3.300 τεχνολογικές πατέντες, γεγονός που τοποθετεί την κινεζική εταιρεία στη πρώτη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό πατεντών. Και η παρουσία της Huawei δεν σταματάει εδώ, καθώς διαθέτει 4 κέντρα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, ενώ είναι η πρώτη εταιρεία που έλαβε το end-to-end 5G security certification. Μάλιστα, η Huawei ξεχωρίζει και για την κοινωνική ευθύνη και για το πώς βοηθάει τους Ευρωπαίους πολίτες να αναδείξουν τα ταλέντα τους, τρέχοντας μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της διαφορετικότητας και της ισότητας. Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές γιατί η Huawei επέλεξε τo motto: «in Europe for… Europe», το οποίο συμπυκνώνει ουσιαστικά τον κεντρικό άξονα της φιλοσοφίας και τη διάθεση της Huawei να συμβάλλει σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ζωής των ευρωπαϊκών κρατών.

Στο Q&A που ακολούθησε ύστερα από το τέλος της παρουσίασης του κ. Kedzia, μια από τις ερωτήσεις που τέθηκε στο τραπέζι αφορούσε στις αμερικανικές εκλογές και το πώς η διαφαινόμενη επικράτηση του Joe Biden έναντι του D. Trump ενδέχεται να συμβάλλει στην αλλαγή «πλεύσης» τόσο της αμερικανικής ηγεσίας, όσο και ορισμένων Ευρωπαίων εταίρων της. Οι υπεύθυνοι της Huawei απάντησαν πως η Huawei χαράσσει τη δική της στρατηγική, ανεξαρτήτως με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία στις Η.Π.Α, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και όχι ένας πολιτικός οργανισμός. Μπορεί οι φετινές αμερικανικές εκλογές να είχαν το χαρακτήρα ενός… ποδοσφαιρικού derby, ωστόσο το focus εξακολουθεί να παραμένει η τεράστια βάση των πελατών της και το πώς θα καταφέρει να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους με τα κατάλληλα προϊόντα και τις σωστές υπηρεσίες. Φυσικά, το 5G δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη συζήτηση, καθώς είναι αυτή τη στιγμή το πιο «ζεστό» τεχνολογικό trend. Αναφορικά με τον βαθμό «διείσδυσης» του 5G στην Ευρώπη, oι υπεύθυνοι της Huawei δεν θέλησαν να μιλήσουν ανοικτά για τον αριθμό των συμβολαίων 5G έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής και παραδέχθηκαν ότι η πανδημία του COVID-19 μπορεί να έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των διαδικασιών της επέκτασης του δικτύου 5G. Παρόλα αυτά, η Huawei βοηθάει στις αυξανόμενες ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών από τη στιγμή (που και λόγω της πανδημίας) παρουσιάζεται τεράστια ζήτηση σε δράσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Επιπλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα «μεγάλο στοίχημα» για την κινεζική εταιρεία, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες καλούνται να περάσουν στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, στην συζήτηση έγινε αναφορά και στην πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Huawei στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τα στελέχη της κινεζικής εταιρείας να διευκρινίζουν ότι η προσοχή τους είναι στραμμένη στη δημιουργία digital platforms και στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος, το οποίο θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη και πιο αποδοτική.

Με τo Huawei Innovation event για μια ακόμη χρόνια είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και την τεράστια συνεισφορά της Huawei σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και στον τρόπο που η κινεζική εταιρεία βάζει το δικό της λιθαράκι σε ένα καλύτερο και πιο λαμπρό μέλλον για όλους τα κράτη της Ευρώπης. Ραντεβού του χρόνου, στο Huawei Innovation 2021!