Lenovo: δυναμική ανάπτυξη για το 2ο τρίμηνο σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της

Ο Όμιλος Lenovo ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο που ανήλθαν σε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση, με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη. Τα κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, με ρεκόρ έσοδα προ φόρων της τάξεως των 470 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 52% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 53% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε νέο ρεκόρ ύψους 310 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από τα ρεκόρ των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η οικονομική ισχύς και η βιωσιμότητα της Lenovo επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη πρώτη βαθμολόγηση αξίας επένδυσης από την Moody’s, την Standard & Poor’s και την Fitch, και ένα επιτυχημένο global notes offering.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 2,59 σεντς ΗΠΑ ή 20,08 σεντς HK. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lenovo ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 6,6 HK σεντ ανά μετοχή.

«Τα αποτελέσματα ρεκόρ που πετύχαμε αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νέας, ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας της εργασίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας από το σπίτι. Όλες οι επιχειρησιακές μας μονάδες παρουσίασαν ετήσια ανάπτυξη, ενώ τα έσοδα από Software και Services αυξήθηκαν σε νέο ρεκόρ», δήλωσε ο Yuanqing Yang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo. «Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να προσαρμόζεται σε αυτή τη ‘νέα κανονικότητα’, είμαστε σίγουροι για το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό τόσο των συσκευών όσο και της υποδομής cloud. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την επιχειρησιακή μας αριστεία και το μοντέλο παγκόσμιου / τοπικού αποτυπώματος που ακολουθούμε, επιταχύνοντας παράλληλα τον μετασχηματισμό μας όσον αφορά στα Services, για να είμαστε έτοιμοι για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να έχουμε σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη».

Επιχειρηματικές προοπτικές

Το 2020 εξακολουθεί να είναι μία χρονιά όπου πολλοί παράγοντες εξακολουθούν να επηρεάζουν την κατασκευή και την παράδοση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 και των ελλείψεων εφοδιασμού λόγω της έντονης ζήτησης. Ωστόσο, η Lenovo βλέπει θετικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με την νέα παγκόσμια ανάγκη για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία από το σπίτι να οδηγεί μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης στη ζήτηση συσκευών και στις απαιτήσεις cloud / υποδομής. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναμένει ότι η συνολική αγορά Η / Υ θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από τις τρέχουσες προβλέψεις αναλυτών και θα φτάσει τις 300 εκατομμύρια μονάδες κατά το ημερολογιακό έτος 2020 – περίπου 25 εκατομμύρια περισσότερες από τη συνολική διαθέσιμη αγορά πέρυσι.

Επισκόπηση Επιχειρηματικών Μονάδων

Το Intelligent Devices Group (IDG) συνεχίζει να ηγείται της ανάπτυξης του Ομίλου, σημειώνοντας ρεκόρ εσόδων όλων των εποχών για το PC and Smart Devices Group (PCSD) ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, κατέγραψε ρεκόρ PTI αξίας 723 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που παρουσιάζει αύξηση 18% από έτος σε έτος, ενώ διατήρησε το κορυφαίο περιθώριο κέρδους ύψους 6,3%. Η απόδοση ρεκόρ οφείλεται στη λειτουργική ικανότητα της Lenovo, σε συνδυασμό με την έγκαιρη ανταπόκριση της στην πρόσφατη ανάγκη για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία από το σπίτι, αλλά και στο γεγονός ότι η εταιρεία εστιάζει στα premium και υψηλής ανάπτυξης τμήματα της αγοράς. Η Lenovo ηγείται της παγκόσμιας αγοράς υπολογιστών με το # 1 μερίδιο αγοράς που ανέρχεται σε 23,6%.

Η δεύτερη επιχειρηματική μονάδα της IDG, το Mobile Business Group (MBG), παρουσίασε αύξηση εσόδων 39% από τρίμηνο σε τρίμηνο και επέστρεψε σε ετήσια ανάπτυξη, συνεχίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID-19. Η ανάπτυξη των ισχυρών αγορών της εταιρείας στη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική ενισχύθηκε περαιτέρω, ενώ η ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό επιταχύνθηκε. Το τρίμηνο που μας πέρασε, η Lenovo παρουσίασε επίσης βασικά ορόσημα καινοτομίας με την κυκλοφορία του πτυσσόμενου razr 5G foldable smartphone και του πρώτου αποκλειστικά gaming smartphone της εταιρείας, του Lenovo Legion smartphone. Η επιχειρηματική μονάδα του MBG θα συνεχίσει να αξιοποιεί το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και την καινοτομία 5G για μελλοντική κερδοφόρα ανάπτυξη.

To Data Center (DCG) σημείωσε συνεχή ανάπτυξη. Τα έσοδα αυξήθηκαν 11% από έτος σε έτος και ανήλθαν σε 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια, με βελτιωμένη κερδοφορία. Το τομέας του Cloud Service Provider cloud συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τα έσοδα να αυξάνονται 34% από έτος σε έτος και ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επένδυσης της Lenovo στον in-house σχεδιασμό και κατασκευή, που απέδωσαν μια σημαντική νίκη σχεδιασμού motherboard και system design. Τα έσοδα από μεγάλους οργανισμούς και SMB ήταν σχεδόν σταθερά από έτος σε έτος, παρόλο που υπερέβησαν τις προβλέψεις της αγοράς κατά 3 μονάδες. H επιχειρησιακή μονάδα του DCG κατέγραψε επίσης διψήφια ανάπτυξη στα Software Defined Infrastructure (22%), Storage (15%), Software (47%) and Services (11%), ενώ ένας επιπλέον τομέας ανάπτυξης για το τμήμα είναι η συνεργασία με τη SAP, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Το TruScale Infrastructure-as-a-Service της Lenovo σε συνδυασμό με το SAP HANA Enterprise Cloud, επιτρέπει στους πελάτες να διατηρούν τα ευαίσθητα δεδομένα τους ασφαλή στην εταιρεία τους, προσφέροντας παράλληλα την ευελιξία του μοντέλου κατανάλωσης pay-as-you-go.

Ο Έξυπνος Μετασχηματισμός (Intelligent Transformation) της Lenovo σημείωσε ισχυρή δυναμική στο δεύτερο τρίμηνο, με διψήφια ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη σημασία του ως καταλύτη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον Όμιλο. Το Smart Internet of Things σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη άνω του 36% από έτος σε έτος, ενώ τα Smart Infrastructure (21%) και Smart Verticals (72%) παρουσίασαν ισχυρή διψήφια αύξηση. Το Software και Services αυξήθηκε κατά 39% από έτος σε έτος φτάνοντας νέο ρεκόρ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ , και αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το 8,5% των εσόδων του Ομίλου, ακόμη και καθώς τα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξάνονται. Η υπηρεσία Attached Service and Software, Managed Service and Solutions της Lenovo σημείωσε επίσης γρήγορη ανάπτυξη, ενώ τα έσοδα από το E- Commerce αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% από έτος σε έτος.