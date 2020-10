Αποχωρεί από την Cablenet ο Περικλής Θεοδωρίδης

Μεταξύ άλλων, ο κ. Περικλής Γ. Θεοδωρίδης έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούσαν τις επενδύσεις της εταιρείας για την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών νέας γενιάς, τη διαφοροποίηση του εσωτερικού μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας με στόχο την ενίσχυση της πελατειακής της βάσης, την περαιτέρω διείσδυση και εδραίωση του ονόματος της Cablenet ως ένας σύγχρονος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο καθώς και στην είσοδό της στην κινητή ως εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας.

Εργάζεται στην Cablenet από τις αρχές του 2009, όταν ανέλαβε ως Sales Director. Προηγουμένως κατείχε θέσεις αυξημένης ευθύνης σε εταιρείες όπως η OTEnet Telecom, Demstar Information Group, Signtech USA και στην Applied Materials Inc στο Texas των ΗΠΑ.

Ο κύριος Π. Θεοδωρίδης κατείχε επίσης θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cablenet από το 2014 και είναι πιστοποιημένος Director από το Institute of Directors του Λονδίνου στην εταιρική διακυβέρνηση, ηγεσία, στρατηγική και μάρκετινγκ από το 2012.

Σπούδασε Ηλεκτρολογική Μηχανική στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και αμέσως μετά στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, στις ΗΠΑ. Είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνο-Αμερικανικής Οργάνωσης American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) στην Κύπρο από το 2018 και ενεργό διευθυντικό στέλεχος της Οργάνωσης από το 2000. Επίσης διετέλεσε μέχρι πρότινος ως Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ) από το 2010, Μέλος του ΔΣ του American Chamber of Commerce στην Κύπρο από το 2019, Μέλος του Industrial Advisory Board του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και κατέχει επαγγελματικές άδειες και πιστοποιητικά από το European Federation of National Engineering Associations (EurIng) και το Institute of Directors (Dip IoD).