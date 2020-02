Με την HBO ενισχύει τη συνδρομητική της τηλεόραση η Vodafone

Ενισχύει σημαντικά το τηλεοπτικό της περιεχόμενο η Vodafone Ελλάδος με την αποκλειστική της συνεργασία με την Home Box Office (HBO). Σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες ο στόχος είναι να αυξηθεί η πελατειακή της βάση στη συνδρομητική τηλεόραση, από 120 χιλ. σήμερα σε 200 χιλ. σε ένα χρόνο.

Η HBO, μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο και η παλαιότερη υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, περιλαμβάνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές διεθνώς, όπως Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City κ.λπ. Μέχρι σήμερα η HBO συνεργάζεται και με τις υπόλοιπες τηλεοπτικές πλατφόρμες στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους μέρος του περιεχομένου της (π.χ. η Nova είχε φιλοξενήσει το Game of Thrones).

Έπειτα από την σύναψη αποκλειστικής συμφωνίας με την Vodafone στην οποία θα παρέχει το σύνολο των προγραμμάτων της η HBO θα πάψει σταδιακά να δίνει περιεχόμενο σε Nova και Cosmote TV. Όταν οι σειρές που σήμερα προβάλλονται στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες ολοκληρώνονται η συμφωνία δεν θα ανανεώνεται για την επόμενη σεζόν.

Η εν λόγω συμφωνία δείχνει για άλλη μια φορά το βάρος που δίνουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στις υπηρεσίες περιεχομένου τόσο για να αυξήσουν τα έσοδά τους όσο και για να διακρατήσουν τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, Άρη Γεωργόπουλο, η συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα έχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης καθώς σήμερα η διείσδυσή της εκτιμάται στο 27% (υπολογίζοντας κατά προσέγγιση τα νούμερα του Netflix που δεν ανακοινώνονται) και με βάση τη διεθνή εμπειρία δύναται να φθάσει το 40%.

Η συνεργασία της Vodafone με την HBO αποτελεί μια από τις ενέργειες – επένδυση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας για την αύξηση των συνδρομητών της στην τηλεόραση με κύριο στόχο να μεγαλώσει η διείσδυση της υπηρεσίας. Όπως ειπώθηκε από τα στελέχη της θα ακολουθήσουν και άλλες, ενώ η συγκεκριμένη βασίστηκε στα στοιχεία του τι παρακολουθεί περισσότερο ο καταναλωτής. Πλέον πρώτες στις προτιμήσεις των συνδρομητών είναι οι ταινίες οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ με τη τάση να ευνοεί κυρίως τις σειρές, ενώ το αθλητικό περιεχόμενο έχει φανατικό κοινό αλλά πεπερασμένο. Επίσης, επτά στους 10 συνδρομητές βλέπουν περιεχόμενο on demand (κατά παραγγελία) στοιχείο που επίσης προσμετράται σε αυτού του είδους τις συμφωνίες.

Υπηρεσίες τηλεόρασης παρέχονται από την Vodafone από το 2015 με την εξαγορά της HOL η οποία είχε 35 χιλ. συνδρομητές και διέθετε μόνον ταινιοθήκη. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός της στο τηλεοπτικό περιεχόμενο ήταν η εμπορική συνεργασία που σύνηψε με τη Nova το 2017 από την οποία αγοράζει περιεχόμενο και με αυτή έφθασε τους 120 χιλ. συνδρομητές που έχει σήμερα στην τηλεοπτική της πλατφόρμα.

Η Vodafone ανακοίνωσε επίσης χθες την εμπορική διάθεση του Vodafone TV σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Έτσι, οι πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας θα μπορούν να έχουν το ανανεωμένο Vodafone TV, μέσω μίας ενιαίας υπηρεσίας, που διατίθεται με ευέλικτο κι εύκολο τρόπο. Η τιμή της υπηρεσίας διατηρείται σταθερή στα 9,40 ευρώ ανά μήνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποκωδικοποιητής, προκειμένου όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση, στο νέο αναβαθμισμένο περιεχόμενο του Vodafone TV.

Εγκαινιάζει αυτήν τη νέα εποχή και με την πρωτοποριακή πλατφόρμα περιεχομένου Amazon Prime Video. Παράλληλα, το Vodafone TV προσφέρει το ειδικό μενού Vodafone TV Kids, με περιβάλλον και περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, καθώς και με πρωτοποριακές δυνατότητες γονικού ελέγχου. Σύντομα επίσης το Vodafone TV θα γίνει διαθέσιμο και μέσω smart TV app.