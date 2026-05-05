SmartTalks #115: Γιώργος Παστίδης, EY Ελλάδος – Πελατοκεντρική κουλτούρα στην τεχνολογία!

Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα επιβάλλει μια ριζική επαναξιολόγηση των παραδοσιακών μοντέλων εμπορικής ανάπτυξης, καθώς η απλή διάθεση προϊόντων δεν επαρκεί πλέον για τη διασφάλιση βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Γιώργος Παστίδης, Director, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικεφαλής Υπηρεσιών Sales Enablement της EY Ελλάδος, αναλύει την επιτακτική μετάβαση από την «προϊοντο-κεντρική» προσέγγιση σε μια στρατηγική ουσιαστικής κατανόησης του πελάτη, η οποία εδράζεται στην παραγωγή υψηλής αξίας insights. Μέσα από την εμπειρία του, αναδεικνύει την ανάγκη για έναν δομικό μετασχηματισμό των ομάδων πωλήσεων, ώστε να λειτουργούν ως στρατηγικοί σύμβουλοι που συνδιαμορφώνουν το μέλλον των οργανισμών. Κατά τον κ. Παστίδη, η επιτυχία στο σημερινό περιβάλλον απαιτεί την εγκατάλειψη της αυτοαναφορικότητας και την υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας που προτάσσει τη στρατηγική ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το έλλειμμα ετοιμότητας των σύγχρονων ομάδων πωλήσεων αποτυπώνεται ανάγλυφα σε διεθνείς έρευνες, οι οποίες δείχνουν μια σοβαρή απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών των στελεχών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Παστίδη, μελέτες όπως της Forrester Research αποκαλύπτουν ότι οι ομάδες πωλήσεων συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν το βάθος των αναγκών των πελατών τους, ενώ στοιχεία της Corporate Visions δείχνουν ότι το 85% των επαγγελματιών αγοραστών δεν διακρίνει καμία προστιθέμενη αξία μετά την πρώτη συνάντηση με προμηθευτές. Αυτό το δομικό χάσμα αναδεικνύει την αποτυχία των παραδοσιακών προσεγγίσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων Business και IT Executives. Η αδυναμία ουσιαστικής προετοιμασίας μετατρέπει την πώληση σε μια τυπική διαδικασία, στερώντας από τον οργανισμό τη δυνατότητα να επιτύχει στρατηγική διαφοροποίηση από την πρώτη κιόλας επαφή.

Η εμμονή σε μια «προϊοντο-κεντρική» προσέγγιση αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Παστίδη, ένα φαινόμενο που πηγάζει από την αναζήτηση μιας «ζώνης ασφαλείας», ιδιαίτερα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει, οι άνθρωποι της τεχνολογίας συχνά «λατρεύουν» το αντικείμενό τους και επενδύουν χρόνια στην εκμάθησή του, με αποτέλεσμα να διολισθαίνουν εύκολα στην παράθεση τεχνικών χαρακτηριστικών αντί για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων. Αυτή η τάση ενισχύεται από βραχυπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα και την ευκολία μιας γρήγορης πώλησης που δεν απαιτεί βαθιά γνώση του κόσμου του πελάτη. Ωστόσο, αυτή η λειτουργική αγκύλωση εμποδίζει την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, εγκλωβίζοντας τις ομάδες σε ένα μοντέλο που εστιάζει σε χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα (features dumping), αγνοώντας τη στρατηγική διάσταση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η εξέλιξη από το «Consultative Solution Selling» της δεκαετίας του ’80 στο σύγχρονο «Insight Selling» αποτελεί το κλειδί για την ανάκτηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων στον κύκλο αγοράς. Ο κ. Παστίδης υποστηρίζει ότι στις μεγάλες και σύνθετες πωλήσεις, οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουν μόνοι τους τα «pain points» και να προσεγγίζουν τους προμηθευτές στο τέλος της διαδικασίας με έτοιμα RFPs, μετατρέποντας τη λύση σε commodity. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι η προδραστική εκπαίδευση του πελάτη μέσω insights που βασίζονται σε market trends και success stories. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, ο πωλητής οφείλει να προκαλέσει το «status quo» του πελάτη, αναδεικνύοντας πώς η υφιστάμενη κατάσταση οδηγεί σε απώλεια κερδοφορίας. Η πρόκληση των δεδομένων αποτελεί τη μόνη οδό για τη δημιουργία ενδιαφέροντος σε ένα περιβάλλον κορεσμένο από πληροφορία.

Στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, η στρατηγική επικέντρωση στις «απροσδιόριστες ανάγκες» του πελάτη προσφέρει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που υπερβαίνει τον παράγοντα της τιμής. Σύμφωνα με την προσέγγιση του στελέχους της EY Ελλάδος, όταν ένας πωλητής ταιριάζει τα μοναδικά του πλεονεκτήματα με ανάγκες που ο πελάτης είχε υποτιμήσει ή αγνοούσε, δημιουργεί μια κατάσταση «price uncertainty» για τον ανταγωνισμό. Ακόμη και αν η ανάδειξη αυτών των αναγκών οδηγήσει σε αλλαγή του RFP και επαναφορά άλλων προμηθευτών στο παιχνίδι, ο αρχικός σύμβουλος διατηρεί το credit της αξιοπιστίας. Η διαπραγματευτική ισχύς πηγάζει από την ικανότητα του στελέχους να μετατοπίζει τη συζήτηση από το κόστος στην αξία, θέτοντας τις βάσεις για μια μελλοντική υποθήκη επιτυχίας σε κάθε επόμενη ευκαιρία.

Η ενσωμάτωση εργαλείων από τη μεθοδολογία του «Design Thinking» επιτρέπει τη βαθύτερη ανίχνευση των προβλημάτων, αποφεύγοντας την παγίδα της αντιμετώπισης απλών συμπτωμάτων. Ο κ. Παστίδης αναφέρεται συγκεκριμένα σε εργαλεία όπως το «Root Cause Analysis» (5 Whys) και το «Empathy Map», τα οποία χρησιμοποιούνται στο EY Sales Enablement Hub της EY Ελλάδος, για τον σχεδιασμό λύσεων μέσω «co-creation». Η προσπάθεια να μπει κανείς στα «παπούτσια του πελάτη» για να κατανοήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, αλλά μια πρακτική αναγκαιότητα για το «best fit solution». Η συνδημιουργία λύσεων διασφαλίζει ότι η τεχνολογία δεν επιβάλλεται, αλλά ενσωματώνεται οργανικά στις επιχειρησιακές δομές, προωθώντας μια βαθιά ενσυναίσθηση που αποτελεί το θεμέλιο της σύγχρονης συμβουλευτικής πώλησης.

Ο σύγχρονος Account Manager καλείται να μετεξελιχθεί σε έναν «μαέστρο ορχήστρας», ικανό να διαχειριστεί την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των λήψεων αποφάσεων. Κατά την ανάλυση του κ. Παστίδη, ενώ πριν από μια δεκαετία οι stakeholders σε μια σύνθετη πώληση ήταν περίπου 5,5, σήμερα ξεπερνούν τους 12, γεγονός που απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες «stakeholders engagement». Το στέλεχος πωλήσεων οφείλει να είναι «technology savvy» και «learning agile», αλλά κυρίως να λειτουργεί ως η συγκολλητική ουσία που επιτυγχάνει τη συλλογική συναίνεση (common consensus) εντός πολυεπίπεδων οργανισμών. Η ικανότητα ενορχήστρωσης διαφορετικών συμφερόντων και αναγκών μετατρέπει τον πωλητή από απλό εκτελεστή σε στρατηγικό ενορχηστρωτή, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επιτυχή έκβαση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η όλη διαδικασία ενδυνάμωσης των πωλήσεων ολοκληρώνεται μέσα από ένα πρίσμα επαγγελματικής ηθικής και αξιοπιστίας, αξίες που είναι ζωτικής σημασίας σε αγορές με περιορισμένο αριθμό δρώντων. Χρησιμοποιώντας την αναλογία του καθαριστή παρμπρίζ, ο κ. Παστίδης υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ηθικής οδηγεί νομοτελειακά στην αναζήτηση «άλλων φαναριών», κάτι που στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, με τους μακροχρόνιους κύκλους υλοποίησης, είναι καταστροφικό. Οι επαγγελματίες οφείλουν να επενδύουν στο σωστό «customer experience» και να αναζητούν σκοπό στην εργασία τους, καθώς η επαγγελματική ηθική είναι αυτή που αναγνωρίζεται και αμείβεται σε βάθος χρόνου. Η αξιόπιστη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μια ηθική επιλογή, αλλά μια στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης που εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο αποδοτικού εργασιακού κόσμου.

