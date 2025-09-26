Αμετακίνητες οι Βρυξέλλες: Ο νόμος DMA δεν αποσύρεται παρά τις πιέσεις της Apple

Η Apple και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση αναφορικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ένωσης, μια νομοθεσία που σύμφωνα με τις Βρυξέλλες αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο ανοικτού ψηφιακού τομέα στην ένωση των 27 κρατών μελών. Σε επίσημο υπόμνημα που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, η Apple ανέφερε ότι «ο DMA θα πρέπει να καταργηθεί, ενώ τίθεται σε ισχύ ένα πιο κατάλληλο νομοθετικό μέσο, σχεδιασμένο για τον συγκεκριμένο σκοπό». Απαντώντας στο αίτημα της Apple, η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν έχει «απολύτως καμία πρόθεση» να εγκαταλείψει τον νόμο.

«Η Apple απλώς αμφισβητεί κάθε πτυχή του DMA από την έναρξη της εφαρμογής του», ανταπάντησε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για ψηφιακά θέματα, Thomas Regnier, ο οποίος δήλωσε ότι η Επιτροπή «δεν εξεπλάγη» από την κίνηση του τεχνολογικού κολοσσού. Η τελευταία αυτή αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο που ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump επιδιώκει να ασκήσει πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποφάσεις και νόμους που επηρεάζουν τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, με σημαίνουσες φυσιογνωμίες του κλάδου, όπως ο επικεφαλής της Apple, Tim Cook, να προσεγγίζουν τον Λευκό Οίκο μετά την επάνοδο του Trump στην εξουσία.

«Έχει καταστεί σαφές ότι η DMA οδηγεί σε μια χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες της Apple στην ΕΕ», ανέφερε ο τεχνολογικός γίγαντας σε ανάρτηση που συνόδευε το υπόμνημά του. «Τους εκθέτει σε νέους κινδύνους και διαταράσσει τον απλό, απρόσκοπτο τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα της Apple συνεργάζονται μεταξύ τους». Πιέζοντας για μια ριζική μεταρρύθμιση του νόμου εάν αυτός δεν καταργηθεί, η Apple πρότεινε η επιβολή του «να αναληφθεί από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό» αντί από την Επιτροπή, τον εκτελεστικό βραχίονα και ψηφιακό επόπτη της ΕΕ. Ωστόσο, ο Regnier δήλωσε ότι εναπόκειται στις Βρυξέλλες «να αποφασίσουν πώς θέλουμε να επιβάλουμε την DMA και ποιος την επιβάλλει».

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές αμφισβητεί το κλειστό οικοσύστημα της Apple, αλλά οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξισορρόπηση των όρων του ανταγωνισμού για τους αντιπάλους της Apple και την αποφυγή της αθέμιτης κυριαρχίας στην αγορά. Ο νόμος ορίζει στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν στις πλατφόρμες τους. Για παράδειγμα, οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν οθόνες επιλογής για browsers και μηχανές αναζήτησης, ώστε να παρέχουν στους χρήστες περισσότερες εναλλακτικές. Οι παραβιάσεις της DMA μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά πρόστιμα. Τον Απρίλιο, οι Βρυξέλλες επέβαλαν πρόστιμο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Apple βάσει του DMA, κατά του οποίου η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση.

Η Apple υποστηρίζει ότι η υποχρέωσή της να επιτρέπει στους ευρωπαίους χρήστες των συσκευών της να κατεβάζουν app stores που ανταγωνίζονται το δικό της δημιουργεί κινδύνους ασφαλείας. Η τεχνολογική εταιρεία επικαλείται επίσης έναν αυξανόμενο αριθμό παραπόνων από χρήστες σχετικά με τις αλλαγές που σχετίζονται με τον DMA, χωρίς όμως να παρέχει ακριβή στοιχεία. Η ΕΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο νόμος θέτει τους καταναλωτές σε κίνδυνο. «Τίποτα στον DMA δεν απαιτεί από τις εταιρείες να μειώσουν τα πρότυπα απορρήτου ή τα πρότυπα ασφαλείας τους», δήλωσε ο Regnier στους δημοσιογράφους.

Στο 25σέλιδο υπόμνημά της, η Apple ισχυρίστηκε ότι ο νόμος της ΕΕ την ανάγκασε να καθυστερήσει την κυκλοφορία νέων λειτουργιών στην ΕΕ. Για παράδειγμα, η Apple δεν έχει ακόμη διαθέσει τη λειτουργία «ζωντανή μετάφραση», η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν μια άλλη γλώσσα για να ακούν μέσω των AirPods στα αυτιά τους. Η τεχνολογία διατέθηκε αυτόν τον μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Apple δηλώνει ότι πρέπει να προβεί σε περαιτέρω τεχνικές εργασίες για να διασφαλίσει το απόρρητο των χρηστών στην ΕΕ. Βάσει του DMA, εταιρείες όπως η Apple πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα με συσκευές τρίτων κατασκευαστών, όπως τα ακουστικά.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι «φυσιολογικό» οι εταιρείες μερικές φορές να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τον νέο νόμο και ότι τις βοηθά να συμμορφωθούν. Η επιβολή του DMA ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και η διαβούλευση της ΕΕ για την πρώτη αναθεώρηση του νόμου έληξε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Ανεξάρτητα από τον ψηφιακό νόμο, η Apple έχει δεχθεί πιέσεις και βάσει διαφορετικών κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2024, οι Βρυξέλλες της επέβαλαν πρόστιμο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.