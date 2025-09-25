Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του νόμου για τις ψηφιακές αγορές

Σε μία κίνηση που σηματοδοτεί την έντονη αντίθεσή της στην ευρωπαϊκή τεχνολογική νομοθεσία, η Apple ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάργηση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξουν αλλαγές, ενδέχεται να σταματήσει την κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών της στην Ευρώπη. Μέσω επίσημης κατάθεσης της προς τις Βρυξέλλες, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο κανονισμός, ο οποίος εισήχθη το 2022, οδηγεί σε μια χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες, τους εκθέτει σε νέους κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσει την απρόσκοπτη λειτουργία μεταξύ των προϊόντων της.

Σύμφωνα με την Apple, οι απαιτήσεις του νόμου για διαλειτουργικότητα με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων έχουν ήδη επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων λειτουργιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ζωντανή μετάφραση μέσω των AirPods, ο αντικατοπτρισμός της οθόνης του iPhone σε υπολογιστές Mac, καθώς και λειτουργίες των Χαρτών, όπως τα επισκεφθέντα μέρη και οι προτιμώμενες διαδρομές. Η εταιρεία τονίζει ότι η λίστα των λειτουργιών είναι πιθανό να μεγαλώσει, με αποτέλεσμα η εμπειρία των Ευρωπαίων χρηστών να υπολείπεται όλο και περισσότερο, ενώ ως παράδειγμα ανέφερε ότι το Apple Watch, εάν κυκλοφορούσε σήμερα, ενδεχομένως να μην είχε διατεθεί στην ΕΕ υπό το ισχύον καθεστώς.

Ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του τεχνολογικού κολοσσού αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Ο DMA υποχρεώνει την Apple να επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από εναλλακτικά marketplaces και τη χρήση τρίτων συστημάτων πληρωμών, πρακτικές που, όπως ισχυρίζεται, δεν πληρούν τα δικά της αυστηρά πρότυπα. Για πρώτη φορά, τονίζει η Apple, εφαρμογές πορνογραφικού περιεχομένου, όπως η Hot Tub που ανακοινώθηκε από το AltStore, αλλά και εφαρμογές τζόγου σε περιοχές όπου απαγορεύονται, είναι πλέον διαθέσιμες για το iPhone στην ΕΕ, δημιουργώντας κινδύνους ιδίως για τα παιδιά.

Επιπλέον, η Apple εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα αιτήματα πρόσβασης άλλων εταιρειών σε ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών, τα οποία ο DMA την υποχρεώνει να ικανοποιεί. Μεταξύ των πιο ανησυχητικών περιπτώσεων είναι τα αιτήματα για πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των ειδοποιήσεων, αλλά και στο πλήρες ιστορικό των δικτύων Wi-Fi, κάτι που θα μπορούσε να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το αν ένας χρήστης έχει επισκεφθεί ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, ξενοδοχείο, κλινική γονιμότητας ή δικαστήριο. Η εταιρεία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις ανησυχίες περί ιδιωτικότητας ως μη έγκυρο λόγο για την απόρριψη τέτοιων αιτημάτων.

Στο πεδίο του ανταγωνισμού, η Apple κατηγορεί την Επιτροπή για αθέμιτη μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες του DMA εφαρμόζονται επιλεκτικά στην ίδια, ενώ εξαιρούν τον ηγέτη της ευρωπαϊκής αγοράς smartphones, τη Samsung, καθώς και άλλες ταχέως αναπτυσσόμενες κινεζικές εταιρείες. Υποστηρίζει ότι ο νόμος μειώνει την επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς οι αλλαγές στα marketplaces εφαρμογών κάνουν το iOS να μοιάζει περισσότερο με το Android. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ανταγωνιστές εκμεταλλεύονται τον νόμο προκειμένου να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στην τεχνολογία της ή να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα, αντί να ανταγωνίζονται μέσω της καινοτομίας.

Η τρέχουσα διένεξη έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη προσφυγή της Apple κατά προστίμου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που της επιβλήθηκε από την ΕΕ. Η υπόθεση αποκτά και ευρύτερη πολιτική διάσταση, καθώς o Τραμπ είχε απειλήσει με επιβολή δασμών σε χώρες που, κατά την άποψή του, στοχοποιούν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, κατηγορώντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ότι εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, ενώ παρέχουν ασυλία στις εταιρείες της Κίνας.