Απειλή Τραμπ για νέους δασμούς στην ΕΕ μετά το πρόστιμο στην Google

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή να επιβάλει περισσότερους δασμούς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από την επιβολή προστίμου ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στην Google για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «όπως έχω πει και στο παρελθόν, η κυβέρνησή μου ΔΕΝ θα επιτρέψει αυτές τις ενέργειες που εισάγουν διακρίσεις να συνεχιστούν».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή την κύρωση κατά της Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά της διαφημιστικής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια απόφαση την οποία ο γίγαντας της αναζήτησης δεσμεύτηκε να εφεσιβάλει. Η εταιρεία έχει πλέον προθεσμία 60 ημερών για να προτείνει επανορθωτικά μέτρα στην ΕΕ, η οποία έχει αφήσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας αναγκαστικής διάσπασης.

Ο Trump επανέλαβε με έμφαση τη θέση του σε σχόλιά στον Λευκό Οίκο. «έχει γίνει πηγή εσόδων. Και για πολλές άλλες εταιρείες επίσης. Κυρίως εταιρείες τεχνολογίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», δήλωσε για τα πρόστιμα. «Απευθύνθηκα σε δικηγόρους και τους ρώτησα, “Ποια είναι η γνώμη σας;”. Είπαν, “Δεν έκαναν τίποτα λάθος”. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν είναι δίκαιο». Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του, κυρίως ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι πλήττει δυσανάλογα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και περιορίζει την ελευθερία του λόγου.

Το σχόλιο του Τραμπ έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του ετοιμάζεται να οδηγηθεί σε δίκη με την Google αργότερα αυτόν τον μήνα για την επίλυση μιας παρόμοιας υπόθεσης που αφορά το μονοπώλιο της Google στη διαδικτυακή διαφήμιση. Ομοσπονδιακός δικαστής έχει ήδη αποφανθεί ότι η Google κατέχει παράνομα μονοπωλιακή θέση στην εν λόγω υπόθεση, και θα ακολουθήσει νέα δίκη για τον καθορισμό των μέτρων επανόρθωσης, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διάσπαση της εταιρείας.

Τα σχόλιά του έγιναν μία ημέρα αφότου παρέθεσε δείπνο στον Λευκό Οίκο με στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Google, Σούνταρ Πιτσάι, και του συνιδρυτή Σεργκέι Μπριν. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, συνεχάρη την εταιρεία για την αποφυγή της διάσπασης, έπειτα από απόφαση δικαστή την Τρίτη που έκρινε ότι η εταιρεία κατείχε παράνομα μονοπωλιακή θέση στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης. «Χαίρομαι που τελείωσε», είπε ο Πιτσάι στον Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου. «Εκτιμώ το γεγονός ότι η κυβέρνησή σας είχε έναν εποικοδομητικό διάλογο και καταφέραμε να φτάσουμε σε κάποια επίλυση».

Ο Τραμπ την Παρασκευή δήλωσε ότι αρκετά στελέχη στο δείπνο του παραπονέθηκαν για τη φορολογία που αντιμετωπίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων χωρών. «Απλά δεν είναι δίκαιο. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στις εταιρείες μας», είπε. Στην ανάρτησή του στο Truth Social, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να διατάξει έρευνα βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, μιας σπάνια χρησιμοποιούμενης διάταξης που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει εμπορικούς περιορισμούς, εάν μια έρευνα διαπιστώσει ότι μια χώρα εφαρμόζει πρακτική που είναι αδικαιολόγητη και επιβαρύνει ή περιορίζει το αμερικανικό εμπόριο. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό στη λαμπρή και πρωτοφανή Αμερικανική Επινοητικότητα», έγραψε ο Τραμπ αναφερόμενος στο πρόστιμο της ΕΕ.