Κοινό μέτωπο Τραμπ και τεχνολογικής ελίτ με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Οι ηγέτες των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη, επικεφαλής της οποίας είναι η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Ο Satya Nadella της Microsoft, ο Sam Altman της OpenAI, ο Sundar Pichai της Google, ο Tim Cook της Apple, ο Mark Zuckerberg της Meta και ο ιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, καθώς τα στελέχη του τεχνολογικού τομέα υποστηρίζουν ένα σχέδιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τα παιδιά της Αμερικής να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τεχνολογικοί ηγέτες πλαισίωναν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ σε δείπνο με αξιωματούχους και ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, το οποίο ακολούθησε μια εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης για την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των τεχνολογικών εταιρειών και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του καθιστά «εύκολη» την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, με «ηλεκτρική ισχύ και εξασφάλιση αδειών».

Οι σκηνές αυτές θύμιζαν την τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο, όταν ισχυροί ηγέτες της Silicon Valley παρευρέθηκαν, αφότου είχαν δωρίσει εκατομμύρια δολάρια στην επιτροπή ορκωμοσίας του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι τεχνολογικοί leaders προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ από τις περσινές εκλογές, καθώς επιδιώκουν ένα χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις και απαλλαγή από δασμούς για τις εταιρείες τους.

Πολλοί αντιμετωπίζουν επίσης την προοπτική διάσπασης στο πλαίσιο πολυάριθμων αντιμονοπωλιακών αγωγών που έχουν ασκηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση. Η σύγκρουση με τον πρόεδρο έχει αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς ο Τραμπ έχει επιτεθεί εναντίον μεμονωμένων εταιρειών -και έχει απειλήσει με στοχευμένους δασμούς εναντίον ομίλων όπως η Apple- προκειμένου να τις ευθυγραμμίσει με την ατζέντα του σε ζητήματα που περιλαμβάνουν την προώθηση της αμερικανικής παραγωγής και την απορρόφηση του κόστους των δασμών.

Η Microsoft ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας σε όλους τους φοιτητές στις ΗΠΑ δωρεάν χρήση του Copilot. Ο Nadella δεσμεύτηκε επίσης να επεκτείνει το πρόγραμμα Copilot σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως μέρος της δέσμευσής να δωρίσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση τα επόμενα πέντε χρόνια. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες στον πρόεδρο, την πρώτη κυρία και ολόκληρη την κυβέρνηση που κατέστησαν εθνική προτεραιότητα την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για την αξιοποίηση της δύναμης της ΤΝ», δήλωσε ο Nadella σε βίντεο στο X.

Ο Altman ανακοίνωσε μια πλατφόρμα θέσεων εργασίας από την OpenAI και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης σε συνεργασία με εργοδότες, συμπεριλαμβανομένης της Walmart. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να πιστοποιήσει 10 εκατομμύρια Αμερικανούς έως το 2030, αφότου ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας. Ο συνιδρυτής της OpenAI έχει αφιερώσει τη φετινή χρονιά στην οικοδόμηση δεσμών με την κυβέρνηση Τραμπ, έπειτα από προηγούμενη κριτική που είχε ασκήσει στον πρόεδρο. «Σας ευχαριστούμε που είστε ένας τόσο φιλικός προς τις επιχειρήσεις και την καινοτομία πρόεδρος. Είναι μια πολύ αναζωογονητική αλλαγή. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τι κάνετε για να καταστήσετε όλες τις εταιρείες μας και ολόκληρη τη χώρα μας τόσο επιτυχημένη», δήλωσε ο Altman στο δείπνο του Λευκού Οίκου.

Ο Pichai της Google συμμετείχε και αυτός στις ανακοινώσεις, επισημαίνοντας το σχέδιο της εταιρείας να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην εκπαίδευση που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια. «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και υποστηρίζω την προεδρική πρόκληση της πρώτης κυρίας για την ΤΝ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, εμπνέετε τους νέους», είπε. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τη συνεργασία όλων σε αυτή την αίθουσα, καθώς και στην πρώτη κυρία και την κυβέρνηση που πρωτοστατούν». Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του Elon Musk, ο οποίος ήρθε σε δημόσια ρήξη με τον Τραμπ νωρίτερα φέτος. Ο Musk, ιδιοκτήτης της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, δήλωσε ότι είχε προσκληθεί αλλά έστειλε εκπρόσωπό του.

Άλλοι προσκεκλημένοι περιλάμβαναν τον συνιδρυτή της Google, Sergey Brin, τη διευθύνουσα σύμβουλο της Oracle, Safra Catz, και το στέλεχος της Palantir, Shyam Sankar, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στη λίστα βρίσκονταν επίσης ο συνιδρυτής της Scale AI, Alexandr Wang, που τώρα εργάζεται στη Meta, ο Jared Isaacman, πρώην υποψήφιος για την ηγεσία της NASA και επενδυτής στη SpaceX του Musk, και ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Chamath Palihapitiya.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι συγκαταλέγονται μεταξύ των εκατό και πλέον υπογραφόντων που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης κυρίας για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο επιδιώκει να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την τεχνολογία. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ταλέντο της Αμερικής, το εργατικό μας δυναμικό, είναι προετοιμασμένο να διατηρήσει την πρόοδο της ΤΝ», δήλωσε η ίδια. Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ έχει επίσης ταχθεί υπέρ των αυστηρότερων ελέγχων στις τεχνητά παραγόμενες εικόνες και βίντεο, υποστηρίζοντας τον νόμο «Take It Down Act», ο οποίος ποινικοποιεί τη δημοσίευση πορνογραφίας εκδίκησης και deepfakes και υποχρεώνει τις εταιρείες να αφαιρούν τέτοιο περιεχόμενο εντός 48 ωρών.