Ελλάδα: δορυφορικό «δίχτυ» για πυρκαγιές με υποδομή εθνικής κλίμακας

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που διαθέτει εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών. Καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει σήμερα ένα πλήρως εθνικό και επιχειρησιακό δορυφορικό σύστημα αυτού του τύπου.

Πρόκειται ειδικότερα για τους 4 θερμικούς δορυφόρους που εκτοξεύτηκαν την περασμένη Κυριακή επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι μικροδορυφόροι αυτοί αναπτύχθηκαν από την OroraTech και με την αξιοποίησή τους η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Στο μεταξύ χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον Γερμανό ομοσπονδιακό υπουργό Εξωτερικών Dr Johann Wadephul, εγκαινίασαν τα γραφεία της OroraTech στην Αθήνα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επιτυχούς εκτόξευσης των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων, μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνεται, δίνει για πρώτη φορά στη χώρα τη δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σύστημα δορυφορικής ανίχνευσης και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, αξιοποιώντας δεδομένα από θερμικούς δορυφόρους και επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση και έγκαιρο εντοπισμό εστιών.

Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, καθώς για πρώτη φορά μια χώρα αποκτά πρόσβαση σε έναν εξειδικευμένο δορυφορικό στόλο σχεδιασμένο για συνεχή παρακολούθηση πυρκαγιών, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών για την προστασία πολιτών, οικοσυστημάτων και οικονομίας.

Οι νέοι δορυφόροι παρέχουν επίσης υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης – από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.