«Welcome my son, welcome to the machine». Όταν οι Pink Floyd ηχογραφούσαν αυτούς τους στίχους, αποτύπωναν την υπαρξιακή αγωνία για ένα σύστημα που έθετε την τυποποίηση πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, όμως σήμερα η «Μηχανή» έχει μεταλλαχθεί σε έναν αόρατο, αλγοριθμικό παλμό που ρυθμίζει την παραγωγικότητα. Διαβάζοντας την έρευνα «Workforce Hopes & Fears 2025» της PwC Ελλάδας, η μεταφορά αποκτά μια επίκαιρη διάσταση, καθώς η αγορά εργασίας δεν μετασχηματίζεται απλώς, αλλά επαναπρογραμματίζεται από γρανάζια που δεν είναι πλέον μηχανικά. Η είσοδος στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα αποτελεί την τρέχουσα επιχειρηματική συνθήκη που οι Έλληνες εργαζόμενοι βιώνουν καθημερινά, γνωρίζοντας πως το σύστημα τους ρωτά διαρκώς «Where have you been?». Η αποδοχή αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή προσαρμοστικότητας, καθώς η διοίκηση απαντά καθησυχαστικά «It’s alright, we know where you’ve been», παρατηρώντας την άνοδο της παραγωγικότητας ως το μετρήσιμο μέγεθος επιτυχίας σε ένα περιβάλλον που απαιτεί διαρκή επιτάχυνση.

Η σταδιακή άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης, με το 43% των εργαζομένων στην Ελλάδα να εξοικειώνεται με τα νέα εργαλεία, αναδεικνύεται ως το νέο, εξαιρετικά αποδοτικό γρανάζι που υπόσχεται να μας απαλλάξει από τη ρουτίνα. Η ψηφιακή ενσωμάτωση αποτελεί την κινητήριο δύναμη μιας εποχής όπου οι επαγγελματίες παύουν να νιώθουν πως είναι «In the pipeline, filling in time» περιμένοντας μια αλλαγή που δεν έρχεται, και αρχίζουν να διεκδικούν χρόνο για στρατηγική σκέψη. Το 88% των χρηστών GenAI που δηλώνει αυξημένη απόδοση αποδεικνύει ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως ένας ισχυρός βοηθός, προσφέροντας εργαλεία που μας κάνουν να νιώθουμε επαρκώς «Provided with toys and Scouting for Boys» μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο προκλήσεις. Ωστόσο, επιβάλλεται να αναρωτηθούμε αν αυτή η παραγωγικότητα οδηγεί σε πραγματική επαγγελματική απελευθέρωση ή αν απλώς αυξάνει την ταχύτητα του «διαδρόμου» στον οποίο τρέχουμε, καθιστώντας την καινοτομία μια νέα μορφή απαιτητικής κανονικότητας που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη.

Το μεγάλο στοίχημα για την εγχώρια ηγεσία είναι να μετατρέψει την τεχνολογική υπεροχή σε μια ειλικρινή κουλτούρα εμπιστοσύνης, αποφεύγοντας τη στρατηγική αποσύνδεση που καταγράφουν τα στατιστικά. Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τον άμεσο προϊστάμενό τους παρά την ανώτατη διοίκηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εταιρικό αφήγημα πρέπει να γίνει πιο προσιτό, ξεκινώντας από το ερώτημα «What did you dream?» πριν προχωρήσει σε κάθετες δομικές αλλαγές. Η ηγεσία οφείλει να γεφυρώσει αυτή την απόσταση επενδύοντας στη διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι η κατεύθυνση δεν θα μοιάζει με απόλυτη επιβολή, ακολουθώντας τη λογική του «It’s alright, we told you what to dream», αλλά θα αποτελεί ένα συνδιαμορφωμένο όραμα. Η τεχνολογία προσφέρει την ταχύτητα, αλλά ο εργαζόμενος αποδεικνύει ότι διαθέτει οξυμένη κριτική σκέψη και υποστηρίζει τον στίχο «And you know you’re nobody’s fool» όταν πρόκειται να αξιολογήσει αν η ψηφιακή μετάβαση υπηρετεί τον άνθρωπο.

Στο κρίσιμο πεδίο των δεξιοτήτων, η έρευνα αναδεικνύει μια επιτακτική ανάγκη για επένδυση στη γνώση, καθώς η πρόσβαση σε πόρους μάθησης παραμένει το «μαλακό υπογάστριο» των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση μας, η διαπίστωση που εκφράζει ο στίχος «And you didn’t like schooling» δεν αντιπροσωπεύει την άρνηση για μάθηση, αλλά την απόρριψη των αναχρονιστικών εκπαιδευτικών μοντέλων που αδυνατούν να παρακολουθήσουν την επανάσταση της AI. Αυτό οδηγεί σε μια μορφή επαγγελματικής επιβίωσης, όπου ο εργαζόμενος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, με μια διάθεση που θυμίζει το «You bought a guitar to punish your ma», επιδιώκοντας το upskilling ως μια προσωπική πράξη χειραφέτησης. Η έλλειψη οργανωμένων δομών μάθησης είναι μια στρατηγική αστοχία που μπορεί να κοστίσει, καθώς η ψηφιακή οικονομία απαιτεί οργανισμούς που λειτουργούν ως οικοσυστήματα γνώσης και όχι ως απλοί πάροχοι εργασίας.

Συμπερασματικά, η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η επιτυχία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με την επιφανειακή ευημερία εκείνου που «He loved to drive in his Jaguar», αλλά με το βάθος της εμπιστοσύνης που χτίζεται εντός των οργανισμών. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα είναι ένα οικοσύστημα όπου η τεχνολογία ενισχύει τη δημιουργικότητα, μακριά από τον φόβο της απαξίωσης που φέρνει η αυτοματοποίηση. Η καινοτομία προσφέρει το τέλειο εργαλείο, αλλά η «Μηχανή» αποκτά ψυχή μόνο όταν η ηγεσία τολμά να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο με ειλικρίνεια και στρατηγικό βάθος. «So, welcome to the machine.»

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom