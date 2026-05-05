FTTH: σενάρια μεταβίβασης δικτύου της Nova προς τον ΟΤΕ

Εξελίξεις γύρω από τις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση (FTTH) φαίνεται να διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά, με πληροφορίες να φέρνουν ΟΤΕ και Nova σε επαφές για πιθανή συναλλαγή.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης του δικτύου FTTH της Nova προς τον ΟΤΕ. Καμία από τις δύο πλευρές δεν προχωρά σε επίσημη τοποθέτηση, διατηρώντας στάση «ουδέν σχόλιο».

Το δίκτυο αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της United Fiber (UF), της εταιρείας υποδομών της United Group, στην οποία υπάγεται και η Nova. Με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία, έως τις αρχές του έτους είχαν εγκατασταθεί περίπου 850.000 συνδέσεις, με τον σχεδιασμό να προβλέπει προσέγγιση των 950.000 μέχρι το καλοκαίρι.

Η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 520.000 συνδέσεις. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 110.000, η Πελοπόννησος με 95.000, η Κρήτη, κυρίως το Ηράκλειο, με 70.000 και η Θεσσαλία με 55.000.

Στο επενδυτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η οπτική διασύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2025 και ενισχύει τη συνδεσιμότητα τόσο εντός της χώρας όσο και προς ευρωπαϊκά δίκτυα.

Η United Fiber, που προέκυψε από τη μετεξέλιξη της Hellenic Open Fiber, παρουσιάστηκε το 2023 με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων οπτικών ινών. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στη χονδρική αγορά, διαθέτοντας την υποδομή της και σε άλλους παρόχους.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ διατηρεί την ισχυρότερη θέση στις υποδομές FTTH, με περίπου 2,1 εκατ. εγκατεστημένες συνδέσεις. Η επέκταση του δικτύου παραμένει βασικός άξονας, με στόχο τις 3,5 εκατ. συνδέσεις έως το 2030, σε συνέχεια και της ανάληψης του συνόλου του έργου Ultra Fast Broadband (UFBB).

Στο μεταξύ, ο ανταγωνισμός εντείνεται. Στην αγορά έχει εισέλθει και η ΔΕΗ μέσω της FiberGrid, με επενδυτικό πλάνο που προβλέπει κάλυψη περίπου 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2028. Ήδη το δίκτυό της φτάνει τα 1,7 εκατ.

Παρά τις δηλώσεις της διοίκησης της Nova ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, η μετοχική της σύνθεση κρατά το θέμα ανοιχτό. Ο βασικός μέτοχος, το επενδυτικό κεφάλαιο BC Partners, λειτουργεί με συγκεκριμένο επενδυτικό ορίζοντα, στοιχείο που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αφήνει περιθώρια για διαφορετικά σενάρια σε επίπεδο υποδομών.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη τοποθέτηση του επικεφαλής της BC Partners, Νίκου Σταθόπουλου, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της Nova, τονίζοντας ότι «δεν πουλιέται» και απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια. Η δήλωση αυτή, ωστόσο, αφορά τη συνολική παρουσία της εταιρείας, ενώ οι πληροφορίες που διακινούνται εστιάζουν αποκλειστικά στο σκέλος των υποδομών.