Weekly Telecom: Η σύγκλιση και το στοίχημα της ψηφιακής ανθεκτικότητας!

Η εβδομάδα που έφυγε έδειξε πως η συνδεσιμότητα παύει να είναι απλώς commodity και υπηρεσία πρόσβασης και γίνεται υπόβαθρο για δορυφορικά δεδομένα, πολιτική προστασία, κλιματική ανθεκτικότητα και διεθνείς διαδρόμους δεδομένων ◆ Και βέβαια, η συνδεσιμότητα επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους: επίγεια, υποθαλάσσια, 5G και βέβαια δορυφορικά. Και το πιο σημαντικό: οι διάφοροι τρόποι συγκλίνουν ενισχύοντας την ανθεκτικότητα! ◆ Η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, σηματοδοτεί ένα νέο βήμα για την αξιοποίηση διαστημικών υποδομών στην Πολιτική Προστασία και την κλιματική ανθεκτικότητα. Οι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι, που αναπτύχθηκαν από την OroraTech, θα χρησιμοποιούνται για ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα δεδομένα τους θα ενσωματωθούν στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης

