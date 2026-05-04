Μόνο άνθρωποι ηθοποιοί και σεναριογράφοι θα διεκδικούν πλέον Όσκαρ

Τον αποκλεισμό της τεχνητής νοημοσύνης από τις κατηγορίες υποκριτικής και σεναρίου ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τη συμμετοχή στα βραβεία Όσκαρ. Οι νέοι κανονισμοί ορίζουν ρητά ότι μόνο άνθρωποι ηθοποιοί και σεναριογράφοι έχουν πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα κορυφαία κινηματογραφικά βραβεία. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες του κλάδου για την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή περιεχομένου, διασφαλίζοντας ότι η δημιουργική διαδικασία παραμένει ανθρώπινη.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, στην κατηγορία της υποκριτικής θα αναγνωρίζονται μόνο ρόλοι που εκτελούνται αποδεδειγμένα από ανθρώπους με τη συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, τα σενάρια πρέπει να αποτελούν προϊόν ανθρώπινης συγγραφής και όχι αλγορίθμων ή ψηφιακών βοηθών. Η παρέμβαση της Ακαδημίας σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση μιας ψηφιακής έκδοσης του εκλιπόντος Βαλ Κίλμερ στην ταινία «As Deep as the Grave». Αν και το εγχείρημα είχε την υποστήριξη της οικογένειάς του, οι νέοι κανόνες καθιστούν σαφές ότι τα ψηφιακά avatars δεν θα είναι επιλέξιμα για βράβευση στις επίσημες κατηγορίες.
Διεύρυνση των κριτηρίων για τη διεθνή ταινία
Πέρα από το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ακαδημία προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις στην κατηγορία της διεθνούς ταινίας, διευκολύνοντας τη συμμετοχή έργων από αυταρχικά καθεστώτα. Μέχρι σήμερα, μόνο ταινίες που είχαν επιλεγεί από επίσημους εθνικούς φορείς μπορούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα, γεγονός που δημιουργούσε εμπόδια σε πολλούς δημιουργούς. Με το νέο πλαίσιο, μια μη αγγλόφωνη ταινία μπορεί να προκριθεί εάν κερδίσει κορυφαία διάκριση σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ όπως των Καννών, της Βενετίας ή του Τορόντο. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει σε ανεξάρτητες παραγωγές να διεκδικήσουν το χρυσό αγαλματίδιο αυτόνομα χωρίς κρατικές εγκρίσεις.
Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τον τρόπο αναγραφής των νικητών, καθώς πλέον ως υποψήφια θα θεωρείται η ίδια η ταινία και όχι η χώρα προέλευσης. Το όνομα του σκηνοθέτη θα αναγράφεται πλέον στην τιμητική πλακέτα του αγαλματιδίου δίνλα στον τίτλο του έργου. Οι ρυθμίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες αλλαγές στο Χόλιγουντ μετά τις απεργίες του 2023, όπου το ζήτημα της τεχνολογίας αποτέλεσε κεντρικό σημείο τριβής. Η Ακαδημία επιδιώκει πλέον να ισορροπήσει την τεχνολογική εξέλιξη με την ανθρώπινη δημιουργία προστατεύοντας τα δικαιώματα των επαγγελματιών της βιομηχανίας.