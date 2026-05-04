Η Μεγάλη Αντικατάσταση ή η Μεγάλη Αναβάθμιση;

Η πρόσφατη τάση των Big Tech κολοσσών, από την Google έως τη Microsoft, να προχωρούν σε μαζικές απολύσεις ενώ ταυτόχρονα επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δεν είναι μια απλή επιχειρηματική σύμπτωση. Είναι το σήμα κατατεθέν μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας. Το AI δεν οικοδομείται πλέον παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, πάνω στα ερείπια παραδοσιακών θέσεων εργασίας. Ωστόσο, το ερώτημα που πλανάται πάνω από τα διοικητικά συμβούλια δεν είναι αν το AI θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους, αλλά αν οι επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που η ίδια η τεχνολογία αδυνατεί να αναπαράγει.

Η Ψηφιακή Ανασφάλεια ως ο Νέος Ψυχοκοινωνικός Κίνδυνος

Για δεκαετίες, η αυτοματοποίηση απειλούσε τις θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης. Σήμερα, η «ψηφιακή ανασφάλεια» χτυπά την πόρτα των μεσαίων και ανώτερων στελεχών. Ο φόβος της αντικατάστασης από έναν αλγόριθμο που επεξεργάζεται δεδομένα ταχύτερα και φθηνότερα αποτελεί τον νέο μεγάλο ψυχοκοινωνικό κίνδυνο της εποχής μας. Η πίεση για διαρκή παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το μέλλον, υπονομεύει την ψυχική υγεία, έναν παράγοντα που πλέον αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης πυλώνας της εταιρικής απόδοσης. Μια επιχείρηση με φοβισμένα στελέχη είναι μια επιχείρηση χωρίς δημιουργικότητα και ευοίωνο μέλλον.

Τα στοιχεία των ερευνών είναι χαρακτηριστικά: η Anthropic, σε πρόσφατη έρευνά της κατέδειξε τα «λευκά κολάρα», ως τις θέσεις με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, ενώ το World Economic Forum ανέφερε ότι έως το 2030 το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για να «μεταβολίσει» την αλλαγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία του. Με άλλα λόγια, μιλάμε για το μεγαλύτερο project διαχείρισης Αλλαγής της σύγχρονης εποχής. Και όπως κάθε μεγάλη αλλαγή, η επιτυχία της δεν θα κριθεί από την ταχύτητα υιοθέτησης του ΑΙ, αλλά από την ανθεκτικότητα και την ψυχική ισορροπία του ανθρώπινου κεφαλαίου που καλείται να το χειριστεί.

Η Στρατηγική της Θωράκισης

Η θωράκιση απέναντι στην «αλγοριθμική απειλή» δεν επιτυγχάνεται με την άρνηση, αλλά με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπου. Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη οφείλουν να χτίσουν τρία βασικά αναχώματα:

Η μετάβαση στο Upskilling και Reskilling: Το AI πρέπει να απομυθοποιηθεί και να μετατραπεί από «εισβολέας» σε «πολλαπλασιαστή ισχύος». Η εκπαίδευση του προσωπικού στη συνεργασία με την τεχνολογία είναι η μόνη οδός. Απαιτείται δυναμική προσαρμοστικότητα και learning agility. Το στέλεχος του μέλλοντος δεν είναι εκείνο που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά, αλλά εκείνο που ξέρει πώς να καθοδηγεί το AI για να την κάνει καλύτερα. Η επένδυση στην εμπιστοσύνη και την ανέλιξη: Η διοίκηση οφείλει να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας. Η καινοτομία ευδοκιμεί όπου υπάρχει εμπιστοσύνη. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνες που θα επενδύσουν στην ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ρόλους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αφήνοντας τις επαναλαμβανόμενες διεργασίες στις μηχανές και απελευθερώνοντας τον χρόνο των στελεχών για πραγματική καινοτομία. Η ασφάλεια της εργασίας πρέπει να αντικατασταθεί από την «ασφάλεια της απασχολησιμότητας» (employability), όπου ο εργαζόμενος νιώθει βέβαιος όχι για τη θέση του, αλλά για την αξία των δεξιοτήτων του. Η ανάδειξη των αναντικατάστατων δεξιοτήτων: Υπάρχουν πεδία όπου το AI παραμένει -και θα παραμείνει- δομικά ανεπαρκές. Η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η στρατηγική λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας και, κυρίως, το φιλότιμο -αυτή η βαθιά ελληνική έννοια της ηθικής ευθύνης και του ζήλου- δεν κωδικοποιούνται. Αυτά είναι τα «κάστρα» του ανθρώπινου στελέχους, που δεν μπορεί να «πορθήσει» κανένας αλγόριθμος. Το AI μπορεί να προσφέρει το «πώς» και το «τι» , αλλά μόνο ο άνθρωπος μπορεί να ορίσει το «γιατί» – τον σκοπό και το όραμα πίσω από κάθε επιχειρηματική κίνηση.

Το Ανθρωποκεντρικό Μέλλον

Η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο και στο «μέλλον της εργασίας», η καινοτομία πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Η παραγωγικότητα δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με bits και bytes, αλλά και με την ευεξία και την πνευματική διαύγεια των ανθρώπων που κινούν τους οργανισμούς.

Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, που πρέπει να προδιαγραφούν οι συνθήκες μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με την παραγωγική συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής. Το AI θα αλλάξει τη δομή των επιχειρήσεων, αλλά δεν θα καταργήσει την ανάγκη για ηγεσία. Ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει ο κυρίαρχος του εργασιακού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως την «ηλεκτρική σκούπα» των περιττών εργασιών, ώστε ο ίδιος να αφοσιωθεί σε αυτό που τον καθιστά μοναδικό: την ικανότητα να οραματίζεται, να συμπάσχει, να ζει τη δημιουργία αξίας και να ηγείται με ήθος. Τα στελέχη που θα επενδύσουν στη γνώση της τεχνολογίας, αλλά και στην ανθρώπινη φύση τους είναι εκείνα που δεν θα απειληθούν ποτέ από κανέναν κώδικα. Και οι ηγεσίες σήμερα, καλούνται να δείξουν τον δρόμο, ώστε να εξακολουθεί ο άνθρωπος να έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο καθρέφτης μας. H αξία της θα είναι πάντα ανάλογη με την ποιότητα της ηγεσίας που την κατευθύνει.

Γράφει ο Γιώργος Γεωργατζής, Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας & Marketing