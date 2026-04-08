Η OpenAI προτείνει επιβολή φόρου στα ρομπότ και τετραήμερης εργασία

Η OpenAI δημοσίευσε ένα εκτενές πλαίσιο πολιτικής που περιγράφει τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που κρίνει απαραίτητα για τη μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το έγγραφο προτείνει ριζικές μεταρρυθμίσεις, όπως τη φορολόγηση της αυτοματοποιημένης εργασίας, τη δημιουργία δημόσιων ταμείων πλούτου συνδεδεμένων με τα κέρδη της AI και την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώνεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη μαζική εκτόπιση θέσεων εργασίας και την οικονομική αποσταθεροποίηση που ενδέχεται να προκαλέσουν τα ολοένα και πιο ικανά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εταιρεία περιγράφει τη συγκεκριμένη περίοδο ως την απαρχή της μετάβασης προς την υπερνοημοσύνη, ορίζοντας την ως συστήματα AI που μπορούν να ξεπεράσουν σε απόδοση τους πιο ευφυείς ανθρώπους. Η OpenAI υπογραμμίζει την ανάγκη πλοήγησης σε αυτό το νέο τοπίο μέσω δημοκρατικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν στους πολίτες να διαμορφώσουν το μέλλον που επιθυμούν. Το έγγραφο προσφέρει μια σειρά αρχικών ιδεών για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαταραχής ολόκληρων κλάδων της οικονομίας, επιδιώκοντας να προλάβει τις κοινωνικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση εργαλείων αυτοματισμού στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.
Δημόσια ταμεία πλούτου και νέο φορολογικό σύστημα
Μια από τις κεντρικές προτάσεις αφορά τη δημιουργία ενός δημόσιου ταμείου πλούτου, το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν οικονομικό μερίδιο στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Η δομή αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία νομοθετών και εταιρειών τεχνολογίας για την επένδυση σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI. Οι αποδόσεις που θα προκύπτουν από αυτές τις επενδύσεις θα διανέμονται απευθείας στους πολίτες, ακολουθώντας το πρότυπο του Alaska Permanent Fund, το οποίο μοιράζει έσοδα από το πετρέλαιο στους κατοίκους της πολιτείας, διασφαλίζοντας εισόδημα σε όσους δεν διαθέτουν μετοχές σε τεχνολογικούς κολοσσούς.
Παράλληλα, η OpenAI προτείνει τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος με μετατόπιση της φορολογικής βάσης από το εισόδημα της εργασίας στα εταιρικά κέρδη και τα κεφαλαιουχικά κέρδη. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην προστασία των δημόσιων εσόδων, καθώς η αυτοματοποίηση αναμένεται να μειώσει τις εισφορές από τους μισθούς που χρηματοδοτούν προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης. Το έγγραφο εξετάζει επίσης τη δυνατότητα επιβολής φόρων στην αυτοματοποιημένη εργασία, μια ιδέα που θυμίζει παλαιότερες προτάσεις για τη φορολόγηση των ρομπότ που αντικαθιστούν ανθρώπους εργαζόμενους, διατηρώντας τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δικτύων προστασίας.
Τετραήμερη εργασία και ενισχυμένο δίκτυο προστασίας
Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, η OpenAI ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τη δοκιμαστική εφαρμογή της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας. Η πρόταση συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρουν τα νέα εργαλεία AI, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διατηρούν το επίπεδο των αποδοχών τους εργαζόμενοι λιγότερες ώρες. Επιπλέον, το πλαίσιο εισηγείται την παροχή επιδομάτων παραγωγικότητας και την επέκταση της κάλυψης του κόστους υγειονομικής περίθαλψης από τους εργοδότες, θεωρώντας αυτές τις παροχές ως ευθύνη των επιχειρήσεων που επωφελούνται από την τεχνολογική πρόοδο και την αυξημένη αποδοτικότητα των υπαλλήλων τους.
Το έγγραφο υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία φορητών λογαριασμών παροχών που θα ακολουθούν τους εργαζόμενους σε διαφορετικούς εργοδότες ή πλατφόρμες εργασίας. Αυτό το σύστημα θα επιτρέπει τη συνεχή παροχή κοινωνικών πλεονεκτημάτων ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι αλλάζουν επαγγελματική στέγη ή εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες στην οικονομία των πλατφορμών. Επιπροσθέτως, προτείνονται προσωρινά οικονομικά μέτρα που θα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ορισμένοι δείκτες διαταραχής από την AI φτάνουν σε κρίσιμα επίπεδα, διασφαλίζοντας την άμεση υποστήριξη των ανέργων κατά τη διάρκεια των περιόδων έντονων οικονομικών μεταβάσεων.
Υποδομές ενέργειας και ασφάλεια προηγμένων συστημάτων
Η OpenAI δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας. Ζητά την επιταχυνόμενη επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ήδη πιέζεται από την κατασκευή νέων data centers και τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες για την εκπαίδευση ισχυρών μοντέλων. Η εταιρεία προτείνει την παροχή κρατικών επιδοτήσεων, φορολογικών εκπτώσεων ή ακόμη και τη συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο έργων υποδομής, εκτιμώντας ότι τα συστήματα AI θα λειτουργούν μελλοντικά ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για όλους.
Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, το πλαίσιο πολιτικής εξετάζει τις παραμέτρους ασφάλειας των προηγμένων συστημάτων. Προτείνονται σχέδια περιορισμού για επικίνδυνες εκδοχές της AI, η δημιουργία νέων εποπτικών φορέων και η θέσπιση δικλείδων ασφαλείας έναντι απειλών υψηλού κινδύνου, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι βιολογικές απειλές. Η OpenAI τονίζει ότι η διαχείριση της τεχνολογίας πρέπει να βασίζεται σε μια διαφανή διαδικασία που θα δίνει στους ανθρώπους την πραγματική δύναμη να ελέγχουν την εξέλιξη των συστημάτων αυτών, αποτρέποντας τη συγκέντρωση υπερβολικής ισχύος σε λίγους δρώντες.
Οικονομική αβεβαιότητα και σύγκριση με βιομηχανική εποχή
Οι προτάσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η οικονομική ανησυχία για τον αυτοματισμό αυξάνεται παγκοσμίως. Αναλυτές χρησιμοποιούν τον όρο SaaSpolcalypse για να περιγράψουν την πτώση των μετοχών παραδοσιακών εταιρειών λογισμικού, καθώς η AI αρχίζει να εκτελεί εργασίες που προηγουμένως απαιτούσαν συμβατικά ψηφιακά προϊόντα. Ήδη μεγάλες εταιρείες όπως η Block και η Atlassian έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αναφέροντας την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος του στρατηγικού τους σχεδιασμού για το εργατικό δυναμικό, ενώ οι αγορές αντέδρασαν έντονα σε σενάρια που προβλέπουν πιθανή ύφεση λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.
Η OpenAI δεν είναι η μόνη που ζητά αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου. Ο Dario Amodei της Anthropic έχει δηλώσει ότι η έλευση της υπερνοημοσύνης θα καταστήσει την τρέχουσα οργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας μη λειτουργική, προτείνοντας λύσεις πέρα από το καθολικό βασικό εισόδημα. Ο Sam Altman έχει υποστηρίξει το Universal Basic Compute, μια ιδέα όπου οι πολίτες λαμβάνουν μερίδιο υπολογιστικής ισχύος το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να πουλήσουν. Η OpenAI συνδέει τις τρέχουσες προτάσεις της με τη Βιομηχανική Επανάσταση, όταν οι τεχνολογικές αλλαγές οδήγησαν στη δημιουργία εργασιακών προστασιών και συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.