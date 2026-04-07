Το Leonteios AI 2026 έφερε στο επίκεντρο το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή της ΤΝ

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στην Εθνική Πινακοθήκη, το συνέδριο #LeonteiosAI – Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση, που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Λεόντειος Σχολή.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον ρόλο του #LeonteiosAI ως ενός δυναμικού χώρου συνάντησης και διαλόγου γύρω από το μέλλον της εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τεχνολογίας, της τέχνης και της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και πλήθος μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Ισχυρή θεσμική παρουσία και σαφές μήνυμα για το μέλλον

Η σημασία της διοργάνωσης αποτυπώθηκε και στην παρουσία κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων. Την ημερίδα χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τοποθετείται στρατηγικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης .

Η παρουσία αυτή δεν λειτούργησε τυπικά, αλλά έδωσε το πλαίσιο: ότι η συζήτηση για την ΤΝ στην εκπαίδευση δεν είναι μελλοντική — είναι ήδη εδώ και απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση.

Από την τεχνολογία στην ουσία της εκπαίδευσης

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο δεν περιορίστηκε σε τεχνολογικές αναλύσεις. Αντίθετα, εστίασε στο πιο ουσιαστικό ερώτημα: τι σημαίνει εκπαίδευση σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία.

Συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το παιδαγωγικό νόημα της ΤΝ και τον ρόλο του εκπαιδευτικού οδήγησαν σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, όχι μόνο ως εργαλείου, αλλά ως παράγοντα που επηρεάζει τη σκέψη, τη μάθηση και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ερώτημα «Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον δάσκαλο;», που αποτέλεσε αφετηρία για έναν ουσιαστικό και πολυφωνικό διάλογο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η συμβολή κορυφαίων ερευνητικών φορέων, όπως η Μονάδα «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που έδωσαν επιστημονικό βάθος στη συζήτηση και συνέδεσαν την εκπαίδευση με την έρευνα και την καινοτομία.

Από εκεί, η συζήτηση μετατοπίστηκε φυσικά στο πώς η ΤΝ δεν αλλάζει μόνο τα εργαλεία, αλλά επηρεάζει τον ίδιο τον τρόπο σκέψης και μάθησης.

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τη δημιουργικότητα

Παράλληλα, το συνέδριο άνοιξε τη συζήτηση για τη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δημιουργικότητα και τις τέχνες, μέσα από θεματικές που ανέδειξαν τη συνεργασία αλλά και τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Οι παρεμβάσεις γύρω από τις θέσεις της UNESCO για την ΤΝ, στην οποία συμμετείχαν η Stefania Giannini, Assistant Director-General for Education της UNESCO (μέσω βίντεο), και ο Γεώργιος Κουμουτσάκος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, καθώς και οι συζητήσεις για τη συν-δημιουργία στη μουσική και την τέχνη, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ηθικής διάστασης της τεχνολογίας και άνοιξαν έναν ευρύτερο προβληματισμό: όχι μόνο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά για το πώς πρέπει να τη χρησιμοποιούμε .

Έτσι, το συνέδριο απέκτησε μια διάσταση που ξεπερνά την εκπαίδευση και αγγίζει την ίδια την έννοια της δημιουργικότητας.

Από την Ελλάδα στον κόσμο

Η διεθνής διάσταση της διοργάνωσης ενισχύθηκε μέσα από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών από το εξωτερικό, οι οποίοι παρουσίασαν πρακτικές και παραδείγματα εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, όπως το πρόγραμμα «AI Leap» της Εσθονίας.

Όσα ειπώθηκαν ανέδειξαν ότι η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κοινή, αλλά οι απαντήσεις διαμορφώνονται μέσα από συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρίας .

Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση επέστρεψε στην ελληνική πραγματικότητα, πιο ώριμη και πιο συγκεκριμένη.

Οι μαθητές στο επίκεντρο – και μια κοινότητα που συμμετέχει ενεργά

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μαθητές δεν είχαν ρόλο θεατή, αλλά ενεργού συνομιλητή.

Το μαθητικό debate με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη παράγει τέχνη» αποτέλεσε μία από τις πιο ζωντανές στιγμές της ημέρας, αναδεικνύοντας την ικανότητα της νέας γενιάς να τοποθετείται με κριτική σκέψη, επιχειρήματα και δημιουργικότητα . Και ίσως αυτό να ήταν και το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα της διοργάνωσης: ότι η συζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκείνους που θα το ζήσουν.

Την ίδια στιγμή, καθοριστική ήταν η συμβολή της Επιτροπής #LeonteiosAI, η οποία απαρτίζεται από αποφοίτους της Λεοντείου Σχολής και συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη της διοργάνωσης, με διαρκή ενίσχυση της σύνδεσης της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία, την αγορά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. Μέσα από τη διαχρονική της συμμετοχή, η Επιτροπή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της εμπειρίας των αποφοίτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση του διαλόγου που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του #LeonteiosAI.

Ένας διάλογος που συνεχίζεται

Το #LeonteiosAI 2026 ανέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, την ανάγκη για έναν συνεχή και ουσιαστικό διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στην εκπαίδευση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Λεοντείου Σχολής να επενδύει σε πρωτοβουλίες που συνδέουν τη γνώση με τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της εποχής.