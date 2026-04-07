Salesforce και Formula 1 ενισχύουν τη συνεργασία τους με τη λειτουργία του Agentforce για τους φιλάθλους

Η Salesforce και η Formula 1 επεκτείνουν την πολυετή συνεργασία τους και παρουσιάζουν τον νέο ψηφιακό βοηθό (agent) για τους φιλάθλους (“fan companion agent”), ενισχύοντας την προσωποποιημένη επικοινωνία με τα 827 εκατομμύρια φιλάθλους της Formula 1 παγκοσμίως.

Ο νέος agent, που βασίζεται στο Agentforce, είναι ήδη διαθέσιμος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Formula 1 (F1.com), και λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ενημέρωσης με αφορμή τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος –τις μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας. Ο ψηφιακός «φίλος» της F1 παρέχει απλές και κατανοητές εξηγήσεις σχετικά με τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα εντοπίζει δημοφιλή θέματα που απασχολούν τους φιλάθλους προσφέροντας χρήσιμες γνώσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Με το 43% των φιλάθλων της Formula 1 να είναι κάτω των 35 ετών, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως γέφυρα για την προσέλκυση και διατήρηση ενός νεότερου, ψηφιακά εξοικειωμένου κοινού. Αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει ήδη δημιουργηθεί από την υπάρχουσα συνεργασία, ο fan companion agent βοηθά τους εργαζόμενους της Formula 1 να μεταμορφώσουν την αλληλεπίδραση με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Agentforce 360 για τη Formula 1 γίνεται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας της διοργάνωσης, συνδυάζοντας δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φιλάθλων προσφέροντας πιο διαδραστικούς και προσωποποιημένους τρόπους επαφής με το άθλημα. Έχει ήδη φέρει σημαντικά, μετρήσιμα, αποτελέσματα τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης. Το 80% των αιτημάτων υποστήριξης επιλύεται εντός τεσσάρων ωρών και ο χρόνος διαχείρισης συνομιλιών έχει μειωθεί κατά 30%.

Παράλληλα, το Agentforce Service έχει βελτιώσει τους χρόνους απόκρισης έως και κατά 80%, το Agentforce Marketing έχει οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης (click-through rate) κατά 22%, ενώ το Agentforce Sales επιτρέπει στην εμπορική ομάδα της Formula 1 να παρακολουθεί συμφωνίες και να ενεργοποιεί δεδομένα για την προσέγγιση μελλοντικών χορηγών.

Η παρουσία της Salesforce στο οικοσύστημα της Formula 1 θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό να διατηρεί έντονη παρουσία στους αγώνες μέσω φυσικής και ψηφιακής προβολής, δράσεων και φιλοξενίας εμπειριών, αλλά και μέσα από τη χορηγία του F1 ACADEMY και του Grand Prix του Λας Βέγκας.