Ευρωπαϊκή τεχνολογία: Απώλεια αξίας 1,2 τρισ. ευρώ λόγω διεθνών εξαγορών

Ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας με συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ εισήχθησαν σε ξένα χρηματιστήρια ή εξαγοράστηκαν από διεθνείς επενδυτές κατά την τελευταία δεκαετία. Έρευνα της σουηδικής εταιρείας EQT AB σε συνεργασία με τη McKinsey & Co. κατέγραψε εξαγορές ύψους 700 δισεκατομμυρίων ευρώ από μη ευρωπαϊκούς φορείς και δημόσιες προσφορές τεχνολογικών ομίλων μεταξύ 2014 και 2025. Η αξία αυτών των επιχειρήσεων εκτιμήθηκε πρόσφατα σε επίπεδα που αναδεικνύουν το μέγεθος της διαφυγής κεφαλαίων και επιχειρηματικότητας από την ευρωπαϊκή ήπειρο προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το μέλλον της εγχώριας βιομηχανίας.
Η φυγή τοπικών ομίλων, όπως η Arm Holdings και η Spotify, προς τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τάση αυτή συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και εξασθένιση της εγχώριας τεχνογνωσίας, καθώς το κέντρο βάρους των εταιρειών μετατοπίζεται μόνιμα στο εξωτερικό. Ο Victor Englesson, στέλεχος της EQT, επισημαίνει ότι η απόφαση για την εισαγωγή σε χρηματιστήριο υπερβαίνει τα οικονομικά δεδομένα, καθώς καθορίζει το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί μελλοντικά μια επιχείρηση. Η μεταφορά της έδρας των δραστηριοτήτων επηρεάζει άμεσα το ευρωπαϊκό οικοσύστημα των startups και των μελλοντικών ιδρυτών.
Επιλογές χρηματοδότησης και η ευρωπαϊκή στρατηγική απάντηση
Η EQT έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας σε ξένους αγοραστές, όπως η πώληση της εταιρείας AI Sana στη Workday για 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, εξετάζει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για την εισαγωγή της CFC, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη προτίμηση των επενδυτών για αγορές με μεγαλύτερη ρευστότητα. Ο Bjørn Sibbern, διευθύνων σύμβουλος του SIX Group, υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να αναδείξουν τις κεφαλαιαγορές ως τον βασικό πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η Ευρώπη καλείται πλέον να καλύψει το κενό αυτό, δημιουργώντας ανταγωνιστικότερα πλαίσια για τη διακράτηση των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών της.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί τη δημιουργία του Scale Europe Fund με κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ταμείο στοχεύει στη χρηματοδότηση τομέων όπως το quantum computing, το AI και το deep tech, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η EQT περιλαμβάνεται στους υποψήφιους διαχειριστές του ταμείου, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση της τεχνολογικής αυτονομίας της ηπείρου. Η Laura Fruehauf από τη Freshfields σημειώνει ότι η ανάδειξη ευρωπαϊκών πρωταθλητών σε κρίσιμους τομείς, ειδικά στην άμυνα, μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
Επιστροφή εταιρειών και προκλήσεις στις διεθνείς αγορές
Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η ελκυστικότητα των αμερικανικών αγορών ενδέχεται να υποχωρεί για ορισμένες επιχειρήσεις που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Ο όμιλος πληρωμών SumUp εξετάζει την εισαγωγή του σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, ενώ η Bitpanda επέλεξε τη Φρανκφούρτη για την πιθανή πρεμιέρα της στις αγορές. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες απαιτούν σημαντική κλίμακα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στη Νέα Υόρκη, διαφορετικά διατρέχουν τον κίνδυνο να παραμεληθούν από την αγορά. Η έλλειψη μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές αποδόσεις, καθιστώντας την παρουσία στις ΗΠΑ λιγότερο αποδοτική από την αρχικά αναμενόμενη.
Οι προκλήσεις για τις εταιρείες που επιλέγουν το εξωτερικό περιλαμβάνουν τη δυσκολία ένταξης σε δείκτες αναφοράς και την περιορισμένη ορατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Bjørn Sibbern, η πορεία πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ δεν ήταν επιτυχής, καθώς συχνά καταλήγουν να αγνοούνται σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η ανάγκη για κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων στις εγχώριες αγορές παραμένει επιτακτική για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και της σταθερότητας. Η ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια και της διατήρησης της εταιρικής ταυτότητας στην Ευρώπη αποτελεί το κεντρικό στοίχημα για την επόμενη πενταετία.